هل سيتم شراء أسهم ASML بعد ترقية باركليز والسعر المستهدف الجديد البالغ 1243 دولارًا؟

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حصلت ASML Holding NV (NASDAQ: ASML) مؤخرًا على تأييد كبير من بنك باركليز، مع ترقية الوزن الزائد من الوزن المتساوي وسعر مستهدف منقح قدره 1,243 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1,005 دولارات أمريكية.

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وتأتي هذه الزيادة بنسبة 24% في أعقاب فترة مليئة بالتحديات بالنسبة لشركة ASML، والتي تميزت بانخفاض بنسبة 20% عن ذروتها الأخيرة وسط اضطرابات السوق الأوسع ومخاوف محددة بشأن المخاطر المتعلقة بالصين وعوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من هذه العقبات، يرى بنك باركليز أن الانخفاض الأخير يمثل لحظة مناسبة للاستثمار في ما يعتبره واحدة من الشركات الأعلى جودة على نطاق عالمي.

رؤى المحللين

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وينبع تفاؤل باركليز جزئياً من توقعاته للنمو القوي لشركة ASML، حيث يتوقع نمواً بنسبة 27% في عام 2025 و15% في عام 2026.

وتتغذى هذه التوقعات من الطلب المتوقع على تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، وخاصة في الذكاء الاصطناعي، والذي يعتقد أنه يخفف من التقلبات الدورية التي نشهدها تقليديا في الطلب على التكنولوجيا الرائدة.

سلط سايمون كولز، من بنك باركليز، الضوء على التحسن المتوقع في طلبات آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV) من ASML، على الرغم من الأخبار السلبية التي تلوح في الأفق من الصين والتي من المحتمل أن تؤثر على قطاع المعدات الرأسمالية لأشباه الموصلات على مستوى العالم.

نظرة عامة على أرباح الربع الثاني

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أظهر الأداء المالي لشركة ASML في الربع الثاني من عام 2024 نتائج متباينة. وبينما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 9.5% على أساس سنوي إلى 6.24 مليار يورو، ارتفع صافي حجوزاتها بشكل ملحوظ.

وصل إجمالي الحجوزات لهذا الربع إلى 5.57 مليار يورو، أي بزيادة متتابعة بنسبة 54%، حيث بلغت الحجوزات الآلية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية وحدها 2.5 مليار يورو.

ديناميات السوق والتأثيرات الجيوسياسية

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وقد واجهت سوق أشباه الموصلات الأوسع نطاقا تقلبات كبيرة، وتفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية وضوابط التصدير الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالصين.

تواجه شركة ASML، التي يعتمد جزء كبير من مبيعاتها على الصين (49% من إجمالي مبيعات النظام في الربع الثاني)، مخاطر متزايدة من هذه التوترات.

تشكل حالة عدم اليقين التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين تهديدات كبيرة لعمليات ASML، مما قد يؤثر على تدفقات الإيرادات المستقبلية من أحد أكبر أسواقها.

صحة الأعمال الأساسية

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بشكل أساسي، تواصل ASML إظهار قوتها من خلال ريادتها التكنولوجية في أنظمة الطباعة الحجرية، وهو أمر بالغ الأهمية لتصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا.

إن التركيز الاستراتيجي للشركة على تقنية الأشعة فوق البنفسجية ودورها في قيادة الجيل التالي من تصنيع أشباه الموصلات يضعها في مكانة جيدة داخل الصناعة.

وبالنظر إلى المستقبل، وجهت ASML مبيعات للربع الثالث تتراوح بين 6.7 مليار يورو و7.3 مليار يورو، مما يعكس التفاؤل الحذر وسط حالة عدم اليقين في السوق.

وتتوقع الشركة إجمالي صافي مبيعات مماثل لعام 2024 مقارنة بالعام السابق ولكن بهامش إجمالي أقل قليلاً.

وبينما ننتقل من دراسة أساسيات ASML ووضعها في السوق والأداء المالي الأخير، يصبح من الواضح أنه في حين تواجه الشركة تحديات ملحوظة، لا سيما من المخاطر الجيوسياسية وديناميكيات السوق، فإن نقاط قوة أعمالها الأساسية وآفاق نموها تظل قوية.

الآن، دعونا نتعمق في التحليل الفني لتمييز مسار سعر سهم ASML بشكل أكبر وتقييم ما إذا كانت ظروف السوق الحالية تبرر حقًا تصنيف الشراء بعد الترقية المتفائلة لبنك باركليز.

لا يزال الاتجاه الصعودي طويل المدى قائمًا

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على الرغم من أن سهم ASML قد انخفض بأكثر من 20% من الذروة التي وصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنه لا يزال في اتجاه صعودي طويل المدى كما يمكن رؤيته على الرسوم البيانية. تضاعف السهم أكثر من الضعف من أدنى مستوياته في أكتوبر 2022 عند 364 دولارًا، ووجد مؤخرًا دعمًا مرة أخرى بالقرب من دعمه متوسط المدى عند 850 دولارًا.

مخطط ASML بواسطة TradingView

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكن للمتداولين الصعوديين على المدى القصير بدء مراكز شراء جديدة عند المستويات الحالية مع وقف الخسارة بالقرب من 848 دولارًا. يجب على المستثمرين الذين يستمرون في البقاء صعوديين في السهم أن يحافظوا على وقف الخسارة الأوسع عند دعم طويل الأجل بالقرب من 696 دولارًا.

يجب على المتداولين الذين يميلون إلى الهبوط على السهم الامتناع عن بيع السهم عند المستويات الحالية. لا ينبغي النظر في المراكز القصيرة الجديدة إلا إذا أعطى السهم إغلاقًا يوميًا أقل من 850 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.