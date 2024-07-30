انخفضت أسهم Lattice Semiconductor بأكثر من 10٪ بسبب نتائج الربع الثاني الضعيفة وخفض تصنيف BofA: هل حان الوقت للبيع أو الاحتفاظ؟

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شهدت شركة Lattice Semiconductor Corp (NASDAQ: LSCC) انخفاضًا كبيرًا في سعر سهمها اليوم، حيث افتتحت منخفضة بأكثر من 10٪ بعد تقرير أرباح الربع الثاني المخيب للآمال والتخفيض الصارخ من بنك أوف أمريكا.

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هذا الانخفاض الحاد دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانوا سيبيعون أسهمهم أم يحتفظون بها.

في يوم الثلاثاء، قام محللو بنك أوف أمريكا بقيادة Duksan Jang بمراجعة موقفهم بشأن Lattice، وخفضوا تصنيف السهم من “محايد” إلى “أداء ضعيف” وخفضوا السعر المستهدف من 83 دولارًا إلى 47 دولارًا.

كان هذا التعديل مدفوعًا بانخفاض إيرادات Lattice في الربع الثاني إلى أقل من منتصف توجيهاتها وتوقعات ضعيفة للربع الثالث، مع مبيعات متوقعة تتراوح بين 117 مليون دولار و137 مليون دولار – أقل بكثير من 141.12 مليون دولار المتوقعة.

تقرير أرباح الربع الثاني

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أعلنت Lattice، المعروفة بأجهزتها المنطقية القابلة للبرمجة، عن إيرادات للربع الثاني بلغت 124.1 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 35٪ على أساس سنوي وانخفاضًا ملحوظًا من 140.8 مليون دولار في الربع الأول.

وكان التراجع في الإيرادات مصحوبًا بهامش إجمالي مستقر ولكنه أقل على أساس سنوي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 68.3%، وصافي دخل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدره 31.4 مليون دولار، أي ما يعادل 0.23 دولار للسهم الواحد.

على الرغم من هذه الأرقام الصعبة، تظل Lattice متفائلة بشأن إمكانات نموها على المدى الطويل، وهو ما تؤكده التوسعات المستمرة في محفظة منتجاتها.

آراء المحللين وسط تعديل وزاري للرئيس التنفيذي

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كما أعرب محللون آخرون عن مخاوفهم بشأن آفاق Lattice على المدى القريب.

في أبريل، أكد تريستان جيرا، محلل بيرد، على الحاجة إلى “انتعاش أكثر حدة” بحلول عام 2025 لتبرير تقييم الشركة، مع الحفاظ على نظرة حذرة ولكن متفائلة مع تصنيف “أداء متفوق” وسعر مستهدف 70 دولارًا.

في المقابل، نفى دويتشه بنك المخاوف المتعلقة بالانتقال الأخير للرئيس التنفيذي، مؤكدًا أن أساسيات الشركة لا تزال قوية وأعاد التأكيد على توصية “الشراء” بسعر مستهدف يبلغ 82 دولارًا.

وسط التحولات التشغيلية والقيادية، قامت Lattice بتوسيع محفظة FPGA الخاصة بها وتعزيز مكانتها في حلول الأجهزة والبرامج التي تركز على الأمان.

قدمت الشركة سلسلة Certus™-NX وعائلة Lattice MachXO5D™-NX، التي تلبي مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية.

يعد هذا التوسع جزءًا من استراتيجية Lattice الأوسع نطاقًا للتغلب على الرياح المعاكسة الدورية للصناعة، خاصة في قطاعي السيارات والصناعة.

مخاوف التقييم

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من منظور التقييم، يبدو أن شركة Lattice مبالغ فيها، حيث يتم تداولها بمضاعفات أرباح آجلة أعلى من 45، وهو أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية.

وقد أدى ذلك إلى رد فعل هبوطي في السوق، مما يعكس تزايد الشكوك حول مسار نمو الشركة في مشهد تنافسي متزايد.

ويشير المحللون إلى تباطؤ نمو وحدة الخادم والضغوط التنافسية المحتملة من اللاعبين الرئيسيين مثل إنتل باعتبارها مخاوف رئيسية.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Lattice إلى الاستفادة من ابتكاراتها في محتوى الخادم والحلول الأمنية لدفع النمو في أجيال المنتجات القادمة مثل Granite Rapids/Turin.

ومع ذلك، تواجه الشركة مهمة صعبة تتمثل في مواءمة مخزونها واستراتيجياتها التشغيلية مع هذه الأهداف طويلة المدى، لا سيما أثناء اجتيازها تحديات تطبيع المخزون المستمر وتشبع السوق.

قد يستمر الزخم الهبوطي

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كان سهم Lattice في اتجاه هبوطي منذ سبتمبر من العام الماضي عندما انخفض من أعلى مستوى فوق 96 دولارًا إلى 52 دولارًا. على الرغم من أنه حقق انتعاشًا جيدًا في الربع الأول من هذا العام، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه المكاسب وبعد تحرك اليوم كسر أدنى مستوى له على المدى المتوسط بالقرب من 52 دولارًا، وهو ما لا يعد إشارة جيدة للمضاربين على الارتفاع.

مخطط LSCC بواسطة TradingView

مع الأخذ في الاعتبار أن المستثمرين المتفائلين بالسهم يجب ألا يحاولوا شراء السهم على أمل حدوث تحول سريع. ما لم يقم السهم مرة أخرى بإغلاق أعلى من 56.2 دولارًا، فلا ينبغي البدء في أي مركز شراء جديد.

التجار الذين يميلون إلى الانخفاض في الأسهم لديهم دخول منخفض المخاطر في أيديهم حاليًا. يمكنهم بيع السهم فوق 50 دولارًا مع وقف الخسارة عند 56.3 دولارًا. إذا استمر الزخم الهبوطي، فمن الممكن أن ينخفض السهم إلى مستوى الدعم على المدى القريب عند 44 دولارًا تقريبًا حيث يمكن للمرء جني الأرباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.