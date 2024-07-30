ميتا تدفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية في تكساس بشأن إساءة استخدام بيانات التعرف على الوجه

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في قرار تاريخي، وافقت شركة Meta Platforms، الشركة الأم لفيسبوك، على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها ولاية تكساس بشأن الاستخدام غير المصرح به للبيانات البيومترية.

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هذه التسوية، التي وافقت عليها محكمة مقاطعة تكساس في مقاطعة هاريسون، هي الأكبر على الإطلاق التي تم الحصول عليها من خلال إجراء قانوني في ولاية واحدة.

ستقوم Meta بتوزيع مبلغ التسوية على مدى خمس سنوات.

قال المدعي العام في تكساس: “بعد السعي بقوة لتحقيق العدالة لمواطنينا الذين انتهكت حقوق الخصوصية الخاصة بهم من خلال استخدام Meta لبرنامج التعرف على الوجه، أنا فخور بأن أعلن أننا توصلنا إلى أكبر تسوية تم الحصول عليها على الإطلاق من دعوى رفعتها ولاية واحدة”. كين باكستون.

“تُظهر هذه التسوية التاريخية التزامنا بالوقوف في وجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم ومحاسبتها على انتهاك القانون وانتهاك حقوق الخصوصية لسكان تكساس. أي إساءة استخدام للبيانات الحساسة لسكان تكساس سيتم مواجهتها بكامل قوة القانون”.

اكتسبت باكستون سمعة طيبة في تحدي شركات التكنولوجيا الكبرى دفاعًا عن حقوق مواطني تكساس، كما رفعت ثلاث دعاوى قضائية ضد جوجل بسبب انتهاكات مماثلة.

أعرب متحدث باسم Meta عن رضاه عن القرار، قائلًا: “يسعدنا حل هذه المسألة ونتطلع إلى استكشاف الفرص المستقبلية لتعميق استثماراتنا التجارية في تكساس، بما في ذلك تطوير مراكز البيانات المحتملة.”

مبلغ التسوية هو أكثر من ضعف ما دفعته شركة Meta لتسوية دعوى جماعية مماثلة في إلينوي في عام 2021.

قام فيسبوك بتحليل الوجوه في الصور، بما في ذلك تلك الخاصة بمستخدمين من خارج فيسبوك

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واتهمت الدعوى، التي رفعتها باكستون في فبراير 2022، فيسبوك بالاستخدام غير القانوني لبيانات التعرف على الوجه لملايين من سكان تكساس من خلال أداة وضع علامات على الصور التي لم تعد موجودة الآن، “اقتراحات العلامات”. تم تقديم هذه الميزة في عام 2011، وتقوم بتحليل الوجوه في الصور، بما في ذلك تلك الخاصة بمستخدمين غير فيسبوك، والعلامات الموصى بها للأشخاص الذين حددتهم الأداة.

ادعى باكستون أن “ميتا قامت تلقائيًا بتشغيل هذه الميزة لجميع سكان تكساس دون شرح كيفية عمل الميزة. وبدون علم معظم سكان تكساس، لأكثر من عقد من الزمن، قامت ميتا بتشغيل برنامج التعرف على الوجه على كل وجه تقريبًا موجود في الصور التي تم تحميلها على فيسبوك، والتقاط السجلات”. لهندسة وجوه الأشخاص الذين تم تصويرهم، فعلت ميتا هذا على الرغم من علمها أن CUBI تمنع الشركات من التقاط المعرفات البيومترية لسكان تكساس.

قبل أشهر من رفع الدعوى القضائية، أوقف فيسبوك الميزة بعد تسوية دعوى جماعية أخرى في إلينوي مقابل 650 مليون دولار.

وفي ذلك الوقت، التزم فيسبوك أيضًا بحذف البيانات التي تم جمعها من ما لا يقل عن 600 مليون مستخدم كانوا جزءًا من البرنامج.

كانت الدعوى القضائية في تكساس أول قضية كبرى مرفوعة بموجب قانون التقاط أو استخدام المعرفات الحيوية (CUBI) في الولاية، والذي صدر في عام 2009.

تشكل التسوية الجوهرية سابقة للإجراءات القانونية المستقبلية في هذا المجال، مما يعكس خطورة الانتهاكات وتصميم الدولة على حماية حقوق الخصوصية لسكانها.

وتواجه جوجل تحديات قانونية مماثلة

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بينما قامت Meta بتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها، لا تزال Google تواجه معارك قانونية.

في أكتوبر 2022، رفع باكستون دعوى قضائية ضد جوجل، متهمًا الشركة بجمع الملايين من المعرفات البيومترية، بما في ذلك البصمات الصوتية وسجلات هندسة الوجه، من تكساس من خلال منتجات مثل صور جوجل، ومساعد جوجل، ونيست هب ماكس.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت باكستون دعوى قضائية ضد شركة جوجل في يناير 2022 بزعم تضليل المستهلكين في تكساس من خلال تتبع بيانات موقعهم الشخصية على الرغم من اعتقاد المستخدمين أنهم قاموا بتعطيل هذه الميزة.

وتقول الدعوى القضائية إن جوجل استخدمت البيانات التي تم جمعها بشكل مخادع لدفع الإعلانات، وحققت أرباحًا هائلة.

ومع استمرار تطور المشهد القانوني المحيط بخصوصية البيانات البيومترية، تسلط هذه القضايا الضوء على الأهمية المتزايدة لتدابير حماية البيانات الصارمة ومساءلة عمالقة التكنولوجيا في حماية معلومات المستخدم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.