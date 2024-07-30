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تواجه Microsoft Azure، وهي لاعب رئيسي في صناعة الحوسبة السحابية، حاليًا مشكلات واسعة النطاق في مهلة الاتصال، مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

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تسببت مشكلة الاتصال هذه، التي أبلغت عنها Microsoft يوم الثلاثاء، في حدوث انقطاعات كبيرة عبر خدمات Azure المختلفة وأثارت مخاوف بشأن موثوقية النظام الأساسي.

يواجه المستخدمون على مستوى العالم مهلات عند محاولة الوصول إلى مجموعة من خدمات Azure، بما في ذلك التخزين السحابي وقواعد البيانات والتعلم الآلي وتطبيقات إنترنت الأشياء.

وقد نشرت Microsoft فرقًا هندسية متعددة لمعالجة المشكلة، مع التأكيد على مدى إلحاح الموقف ووعدت بتحديثات أكثر تفصيلاً عند توفرها.

يثير الانقطاع الأخير المرتبط بتحديث البرنامج المخاوف

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يأتي هذا الحادث في أعقاب انقطاع كبير حدث مؤخرًا مما أثر على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows في جميع أنحاء العالم.

يُعزى التعطيل السابق إلى تحديث يتضمن برنامج CrowdStrike Falcon Sensor، مما تسبب في حدوث أعطال واسعة النطاق في النظام.

أدى تكرار المشكلات الرئيسية في تتابع سريع إلى تكثيف التدقيق فيما يتعلق بمتانة البنية التحتية لشركة Microsoft وقدرتها على إدارة المشكلات واسعة النطاق وحلها بفعالية.

لا يزال السبب الدقيق لانتهاء مهلة اتصال Azure قيد التحقيق.

ومع ذلك، فإن قرب هذين الحادثين المهمين أدى إلى زيادة القلق بين المستخدمين وخبراء الصناعة بشأن قدرة Microsoft على التعامل مع مثل هذه التحديات التقنية واسعة النطاق.

إن مهلة الاتصال لها تأثير عميق على الشركات التي تعتمد على Azure في العمليات الهامة.

يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى خسائر مالية وانتكاسات تشغيلية، حيث تعد الخدمات السحابية مثل Azure جزءًا لا يتجزأ من المؤسسات الحديثة.

فهي توفر البنية التحتية الأساسية لتخزين البيانات واستضافة التطبيقات والوظائف الحيوية الأخرى.

رد مايكروسوفت

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تستفيد Microsoft من مواردها الهندسية الواسعة لتشخيص مشكلات الاتصال وحلها في أسرع وقت ممكن.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تقوم مايكروسوفت بمراجعة وتعزيز عملياتها وبروتوكولاتها لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، بهدف تعزيز موثوقية خدماتها السحابية.

تؤكد المشاكل الحالية التي تواجهها Microsoft Azure على التحديات والمخاطر الكامنة في الحوسبة السحابية.

مع تحول المزيد من الشركات إلى العمليات السحابية، أصبح الطلب على الخدمات السحابية الموثوقة والمرنة أمرًا بالغ الأهمية بشكل متزايد.

بالنسبة للمستخدمين، يعد الحفاظ على نهج استباقي تجاه التبعية السحابية أمرًا ضروريًا. يتضمن ذلك المراجعة المنتظمة لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وتنفيذ خطط النسخ الاحتياطي والاسترداد، والبقاء على اطلاع بالمشكلات المحتملة مع موفري الخدمة.

مع استمرار تطور الحوسبة السحابية، يجب على كل من مقدمي الخدمة والمستخدمين التغلب على هذه التحديات لضمان تقديم خدمة سلسة وموثوقة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.