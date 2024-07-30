الذكاء الاصطناعي الحائر لتعويض الناشرين عن المحتوى: هل ستتبعه Google وOpenAI؟

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في محاولة للتعافي من تحديات العلاقات العامة الأخيرة، تتخذ شركة Perplexity AI خطوة مهمة لتحسين صورتها من خلال إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعويض منشئي المحتوى.

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الشركة الناشئة، التي واجهت رد فعل عنيفًا لاستخدام محتوى متميز دون الإسناد المناسب على منصة بحث الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تطرح الآن برنامجًا مصممًا للدفع للناشرين مقابل مساهماتهم.

تسلط هذه الخطوة الضوء على الاتجاه الناشئ في صناعة الذكاء الاصطناعي وتثير تساؤلات حول ما إذا كان عمالقة التكنولوجيا الآخرون مثل Google وOpenAI سيتبنون أساليب مماثلة.

برنامج ناشري Perplexity AI

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تم إعداد مبادرة Perplexity AI الجديدة، والمعروفة باسم برنامج الناشرين، لمكافأة المؤسسات الإعلامية ماليًا مقابل محتواها المستخدم في إنشاء نتائج البحث على المنصة.

يشمل الشركاء في هذا البرنامج منشورات مشهورة مثل Der Spiegel، وTime، وFortune، وThe Texas Tribune، وEntrepreneur.

تم تصميم البرنامج للدفع للناشرين على أساس كل مصدر، مما يعني أن التعويض سيكون مرتبطًا باستخدام المقالات الفردية. ومع ذلك، لم يتم الكشف بعد عن التفاصيل المتعلقة بمبالغ الدفع.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج على خلفية التكاليف المرتفعة المرتبطة بتطوير وصيانة تقنيات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقد أدت النفقات المستمرة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتنفيذه إلى فرض ضغوط مالية على الشركات في هذا القطاع، حيث أعطى الكثير منها الأولوية للابتكار السريع على كفاءة التكلفة.

تواجه شركة Perplexity AI، التي حصلت على تمويل بقيمة 250 مليون دولار قبل شهرين فقط بتقييم 3 مليارات دولار، التحدي المتمثل في الموازنة بين التزاماتها المالية والربحية.

وفقًا لشيفلينكو، كبير مسؤولي الأعمال في شركة Perplexity، يجب على الشركة التعامل مع الإعلان بحذر، لأنه عنصر حاسم في نموذج أعمالها.

وقال شيفلينكو: “نحن بحاجة إلى أن يكون الإعلان ناجحًا لأنه سيكون نموذج أعمالنا الرئيسي”.

وهذا يؤكد أهمية إدارة النفقات، بما في ذلك المدفوعات للناشرين، لضمان السلامة المالية على المدى الطويل.

ماذا ستفعل جوجل وOpenAI؟

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لقد لفت تقديم برنامج الناشرين الخاص بشركة Perplexity AI انتباه مراقبي الصناعة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Automattic، الشريك في البرنامج، الذي أشاد بتقسيم الإيرادات باعتباره متفوقًا على نموذج التعويض الصفري لشركة Google.

تثير هذه المقارنة التساؤل حول ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون مثل Google وOpenAI قد يتبنون استراتيجيات مماثلة.

ومع ذلك، فقد اكتسبت كل من Google وOpenAI سمعة طيبة وموارد واسعة النطاق تعزلهما عن الضغوط المباشرة التي تواجهها شركة Perplexity AI.

لا تزال تفاصيل نموذج التعويض الخاص بشركة Perplexity غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بالناشرين الصغار الذين قد لا يستفيدون بشكل كبير مثل الشركاء الأكبر.

يمكن أن يحد عدم اليقين هذا من التأثير الأوسع للبرنامج وقد لا يؤثر على استراتيجيات شركات التكنولوجيا الكبرى.

في حين أن جهود Perplexity AI لتعويض الناشرين تمثل تحولا ملحوظا في الصناعة، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا النهج سيؤدي إلى تحركات مماثلة من Google أو OpenAI. يتمثل التحدي المستمر الذي تواجهه شركة Perplexity AI في تحقيق التوازن بين جهود تحسين الصورة والواقع المالي لإدارة الأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.