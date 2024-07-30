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أعلنت شركة بروكتر أند غامبل (NYSE:PG)، الشركة الأساسية المعروفة بمجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، عن مبيعات أضعف من المتوقع للربع الرابع يوم الثلاثاء.

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وعلى الرغم من ذلك، يشير الخبراء إلى أن السهم يظل استثمارًا قويًا طويل الأجل.

نصح ويل ماكجو، مدير الاستثمارات في Prime Capital، المستثمرين بتبني منظور طويل الأجل بشأن أسهم P&G وعدم القلق بشكل مفرط بشأن الأرباح الأخيرة.

بالنسبة لهذا الربع، بلغت أرباح السهم المعدلة لشركة P&G 1.40 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة تقديرات الشارع بمقدار 3 سنتات.

ومع ذلك، جاءت مبيعات الشركة أقل من التوقعات، مما أدى إلى بعض عدم اليقين بين المستثمرين. يمكن العثور على التفاصيل الكاملة لأرباح P&G هنا.

لا يزال جون مولر، الرئيس التنفيذي لشركة P&G، إيجابيًا

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وعلى الرغم من مواجهة التحديات المستمرة في الصين، أعرب جون مولر، الرئيس التنفيذي لشركة P&G، عن تفاؤله بشأن أداء الشركة.

خلال مقابلة مع سي إن بي سي، أشار مولر إلى أنه في حين أن السوق الصينية لا تزال ضعيفة، فقد شهدت شركة بروكتر آند جامبل أحجام وحدات قوية في أوروبا والولايات المتحدة. ويتوقع تحسنا في الصين على المدى المتوسط إلى الطويل.

ساهم أداء الشركة في أوروبا وأمريكا الشمالية في تعزيز هامش الربح الإجمالي بشكل كبير، والذي ارتفع بمقدار 350 نقطة أساس في السنة المالية 2024 – وهو ما يمثل أعلى هامش إجمالي منذ 17 عامًا.

وأعلنت “بروكتر آند جامبل” أيضاً عن خطط لزيادة 10% في مدفوعات الأرباح للعام المالي 2025، مما يعكس صحتها المالية القوية والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.

مع تاريخ توزيع أرباح يمتد لأكثر من 134 عامًا متتاليًا و68 عامًا متتاليًا من الزيادات، يظل سجل أداء شركة P&G لا مثيل له من قبل معظم الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500.

يوصي سارات سيثي بالحذر عند شراء أسهم بروكتر آند جامبل

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على الرغم من الأساسيات القوية لشركة P&G وأداء الأرباح التاريخي، إلا أنه ليس كل المحللين متحمسين للسهم عند المستويات الحالية.

وأوصى سارات سيثي، من شركة Douglas C. Lane & Associates، بالحذر، ونصح بعدم الاستثمارات الجديدة في P&G بسبب المخاوف بشأن نمو إيرادات الشركة والتحديات في السوق الصينية.

وقال سيثي لشبكة CNBC: “إذا كنت أملكها، فلن أبيعها. لكنني لن أضع أموالاً جديدة فيها”.

واقترح أن ينتظر المستثمرون تراجعًا محتملاً قبل التفكير في استثمارات جديدة في السهم.

مع انخفاض سعر سهم P&G بنسبة 6% تقريبًا في تداول ما قبل السوق بعد تقرير الأرباح، قد يعيد Sethi النظر في موقفه لأن السهم قد يمثل فرصة شراء.

في الوقت الحالي، لدى محللي وول ستريت نظرة إيجابية تجاه شركة بروكتر آند جامبل، بمتوسط سعر مستهدف يبلغ 176 دولارًا للسهم.

ويمثل هذا ارتفاعًا محتملاً بنحو 10% عن المستويات الحالية، مما يشير إلى أنه على الرغم من التحديات قصيرة المدى، لا يزال هناك مجال للنمو في السهم.

في حين أظهر تقرير أرباح شركة بروكتر آند جامبل الأخير بعض نقاط الضعف، فإن تاريخ أرباح الشركة القوي، وهوامش الربح المحسنة، والتوقعات الإيجابية من وول ستريت تشير إلى أنها لا تزال استثمارًا مقنعًا طويل الأجل.

يجب على المستثمرين الموازنة بين احتمالية التقلبات على المدى القصير مقابل أساسيات الشركة القوية والأداء التاريخي عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.