يقفز سوق Sprouts Farmers Market بنسبة 15٪ على نتائج الربع الثاني والترقيات: هل يجب عليك الشراء؟

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شهدت شركة Sprouts Farmers Market Inc. (NASDAQ: SFM) ارتفاع أسهمها بنسبة 15٪ اليوم، مدعومة بنتائج الربع الثاني الرائعة وعدد كبير من ترقيات المحللين.

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في 30 يوليو، قام Wells Fargo بترقية أسهم SFM من الوزن المنخفض إلى الوزن المتساوي، مع رفع السعر المستهدف أيضًا من 62 دولارًا إلى 90 دولارًا.

تعكس هذه الترقية إعادة تقييم كبيرة لموقع Sprouts في السوق وإمكاناتها المستقبلية، مدفوعة بما وصفه Wells Fargo بأنه “أفضل دليل حتى الآن” على تحول الشركة.

وبالمثل، قامت BMO Capital Markets بمراجعة توقعاتها بشكل جذري، حيث قامت بترقية SFM من أداء ضعيف إلى أداء السوق، وأكثر من ضعف السعر المستهدف من 40 دولارًا إلى 102 دولارًا.

سلط المحللون في BMO الضوء على المبيعات القوية في نفس المتجر ومرونة الشركة في مواجهة الضغوط التنافسية كمحركات رئيسية لموقفها المحسن.

إضافة إلى هذه التوقعات الإيجابية، رفع دويتشه بنك سعره المستهدف بنسبة 17% إلى 89 دولارًا، في حين قام بنك أوف أمريكا للأوراق المالية بتعديل هدفه صعودًا بنسبة 19% إلى 100 دولار.

كانت هذه المراجعات مدفوعة بتجاوز توقعات شركة Sprouts للربع الثاني، مما أدى إلى وضع معايير جديدة للصحة المالية للشركة وأداء السوق.

نظرة عامة على أرباح الربع الثاني

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أعلنت شركة Sprouts Farmers Market عن نتائج الربع الثاني أمس، متجاوزة توقعات وول ستريت على جبهات متعددة. سجلت الشركة ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.94 دولارًا أمريكيًا، والتي تجاوزت التقدير المتفق عليه بمقدار 0.16 دولارًا أمريكيًا.

بلغ إجمالي الإيرادات لهذا الربع 1.89 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 11.8٪ على أساس سنوي وتجاوز التوقعات بمقدار 60 مليون دولار.

ومن أبرز ما جاء في تقرير الأرباح هو نمو مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 6.7٪، وهو أعلى بكثير من توقعات الشركة السابقة البالغة 3٪ إلى 4٪.

الصحة المالية والتوقعات المستقبلية

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أدت النتائج القوية للربع الثاني إلى قيام شركة Sprouts برفع توجيهاتها للعام المالي 24، وتتوقع الآن نمو صافي المبيعات بين 9% إلى 10% ونمو مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 4% إلى 5%.

من المستهدف أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بين 445 مليون دولار إلى 455 مليون دولار، مع توقع ربحية السهم المعدلة عند 3.29 دولار إلى 3.37 دولار.

تمثل هذه التوقعات تعديلاً صعوديًا كبيرًا عن التوقعات السابقة، مما يشير إلى الثقة في النمو المستدام والربحية.

علاوة على ذلك، أنهت شركة Sprouts الربع بميزانية عمومية قوية، بما في ذلك 177 مليون دولار نقدًا وما يعادله ورصيدًا صفريًا على التسهيلات الائتمانية المتجددة البالغة 700 مليون دولار، بعد سداد طوعي قدره 125 مليون دولار.



ويتجلى هذا الانضباط المالي أيضًا من خلال الإدارة الاستباقية للشركة لهيكل رأس مالها، بما في ذلك برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 600 مليون دولار، مما يؤكد التزامها بقيمة المساهمين.

المبادرات الإستراتيجية وخطط التوسع

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إن دعم النجاح المالي لشركة Sprouts عبارة عن مبادرات إستراتيجية تهدف إلى توسيع تواجدها في السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وواصلت الشركة توسعها الكبير في المتاجر، مع خطط لافتتاح ما يقرب من 35 متجرًا جديدًا في عام 2024.

ويتم دعم هذا التوسع من خلال شبكة من مراكز التوزيع الجديدة، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة المنتج العالية وتوافره، وهو أمر بالغ الأهمية لاستدامة النمو في الأسواق التنافسية.

أثناء انتقالنا من التحليل الأساسي للانتصارات الأخيرة لـ Sprouts Farmers Market وإمكاناتها المستقبلية، من المهم الآن الخوض في ما تقترحه الرسوم البيانية الفنية حول مسار سعر السهم المستقبلي.

سيساعدنا هذا التحليل على فهم ما إذا كانت حماسة السوق الحالية مجرد بداية لاتجاه تصاعدي طويل المدى أو إذا كان الحذر يجب أن يخفف من توقعات المستثمرين.

شراء على الارتداد؟

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شهد سهم Sprouts رحلة غير مسبوقة، خاصة بالنسبة لأسهم التجزئة، منذ أكتوبر 2022 حيث تضاعف سعره أربع مرات منذ ذلك الحين. يظهر السهم زخم صعودي هائل عبر الأطر الزمنية.

مخطط SFM بواسطة TradingView

ومع ذلك، على الرغم من ذلك، يجب على المستثمرين المتفائلين بشأن آفاق الشركة تجنب شراء السهم بعد ارتفاع اليوم.

يجب عليهم الانتظار بشكل مثالي حتى يتراجع السهم قليلاً وشرائه بالقرب من مستويات 90 دولارًا. إن مستوى 83.4 دولارًا، والذي كان بمثابة مستوى مقاومة سابقًا، سوف يعمل الآن كدعم للسهم.

وبالنظر إلى الزخم الصعودي القوي، يجب على المتداولين الذين لديهم وجهة نظر هبوطية للسهم الامتناع تمامًا عن البيع على المكشوف عند المستويات الحالية.

ما لم يغلق السهم أدنى من 83.4 دولارًا، فإن أي ارتداد به سيعتبر فرصة شراء من قبل المضاربين على الارتفاع.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.