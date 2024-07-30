تسلا تستدعي 1.8 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في مزلاج غطاء المحرك

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

تستدعي شركة تسلا أكثر من 1.8 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عطل محتمل في البرنامج قد يمنع اكتشاف غطاء محرك السيارة غير المغلق، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) عن الاستدعاء يوم الثلاثاء، مما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على معايير السلامة الصارمة في صناعة السيارات.

ويؤثر الاستدعاء على سيارات موديل 2021-2024 موديل 3، و2021-2024 موديل S، و2021-2024 موديل X، و2020-2024 موديل Y.

يمثل هذا الاستدعاء الرابع لشركة Tesla هذا العام، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها حتى شركات التكنولوجيا الرائدة في ضمان سلامة المنتج وموثوقيته.

ذكرت NHTSA أن هذه المركبات مجهزة بمجموعة مزلاج غطاء المحرك من إنتاج شركة Magna Closures Co Ltd في الصين.

إذن ما هى المشكلة فعليا

Copy link to section

القلق الرئيسي هو خطر عدم إغلاق غطاء المحرك بشكل صحيح.

يمكن أن يفتح غطاء المحرك غير المغلق بالكامل أثناء تحرك السيارة، مما يعيق رؤية السائق ويزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حادث.

وعلى الرغم من أن تيسلا لم تبلغ عن أي حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بهذه المشكلة، إلا أن المخاطر المحتملة دفعت الشركة إلى الاستجابة السريعة.

رد تسلا

Copy link to section

بدأ تحقيق شركة Tesla في هذه المشكلة في مارس بعد تلقي شكاوى من العملاء من الصين بخصوص فتحات غطاء المحرك المفاجئة في سيارات Model 3 وModel Y.

بدأت الشركة في استعادة أجهزة المزلاج وعمليات فحص المركبات أثناء الخدمة.

وعلى الرغم من انخفاض معدل الإصابة في أوروبا وأمريكا الشمالية، أجرت تسلا دراسات هندسية في هذه المناطق الشهر الماضي وقررت المضي قدمًا في عملية الاستدعاء في وقت سابق من هذا الشهر.

ولمعالجة المشكلة، بدأت Tesla في طرح تحديث برنامج عبر الهواء مصمم لاكتشاف غطاء المحرك غير المغلق وتنبيه السائقين.

ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى منع وقوع الحوادث قبل وقوعها. أكدت NHTSA أن هذا التحديث جزء من علاج الاستدعاء.

يضيف هذا الاستدعاء الأخير إلى سلسلة من عمليات الاستدعاء التي أصدرتها Tesla مؤخرًا.

في ديسمبر من العام الماضي، استدعت تسلا ما يقرب من 2 مليون من سياراتها على الطرق الأمريكية للحد من استخدام ميزة الطيار الآلي بعد تحقيق استمر عامين من قبل منظمي السلامة الأمريكيين في ما يقرب من 1000 حادث حيث تم تشغيل هذه الميزة.

وفي فبراير/شباط الماضي، استدعت شركة تيسلا جميع مركباتها البالغ عددها 2.2 مليون سيارة تقريبًا لأن بعض أضواء التحذير على لوحة العدادات كانت صغيرة جدًا.

وفي شهر مايو، استدعت شركة صناعة السيارات 125 ألف سيارة لإصلاح نظام التحذير من حزام الأمان الذي ربما يزيد من خطر الإصابة في حالة الاصطدام.

في يونيو، تم استدعاء سيارة Tesla Cybertruck للمرة الرابعة لمعالجة مشكلات تتعلق بقطع القطع ومساحات الزجاج الأمامي المعيبة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لشركة تسلا وصناعة السيارات؟

Copy link to section

يسلط استدعاء تسلا لأكثر من 1.8 مليون سيارة بسبب اكتشاف خلل في مزلاج غطاء المحرك الضوء على الحاجة الماسة لمعايير السلامة الصارمة في صناعة السيارات.

وبينما يهدف تحديث البرنامج إلى التخفيف من المخاطر، فإن الحادث يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها حتى شركات التكنولوجيا الرائدة في ضمان سلامة وموثوقية منتجاتها.

يعد هذا الاستدعاء بمثابة تذكير بالتعقيدات التي ينطوي عليها تصنيع المركبات الحديثة، حيث يجب أن تتكامل التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة مع الأنظمة الميكانيكية التقليدية.

تُظهر استجابة Tesla السريعة والإجراءات الاستباقية التزامها بمعالجة مخاوف السلامة والحفاظ على ثقة المستهلك.

مع استمرار صناعة السيارات في التطور مع الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، سيظل الحفاظ على معايير السلامة العالية مصدر قلق بالغ.

تعكس عمليات الاستدعاء الأخيرة التي قامت بها شركة Tesla، بما في ذلك هذه العملية، جهود الشركة للبقاء في صدارة المشكلات المحتملة والتأكد من أن سياراتها تلبي أعلى معايير السلامة.

بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، تؤكد هذه الإجراءات على أهمية اليقظة والتحسين المستمر في السعي وراء حلول نقل أكثر أمانًا وموثوقية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.