يواجه Wells Fargo دعوى قضائية بسبب سوء إدارة الخطة الصحية المزعومة وتضخم تكاليف الوصفات الطبية

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تعرضت شركة الخدمات المالية الأمريكية العملاقة Wells Fargo & Co. لدعوى قضائية جماعية تتهم البنك بسوء إدارة خطة التأمين الصحي لموظفيه، والتي يُزعم أنها أجبرت عشرات الآلاف من الموظفين الأمريكيين على دفع مبالغ زائدة مقابل الأدوية الموصوفة.

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تزعم الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء في محكمة مينيسوتا الفيدرالية أن البنك انتهك قانون تأمين دخل التقاعد للموظفين (ERISA)، الذي يلزم الشركات بإدارة خطط صحة الموظفين والتقاعد بحكمة.

تم رفع هذا الإجراء القانوني من قبل أربعة موظفين سابقين ويتبع نمطًا من التدقيق المتزايد في Wells Fargo.

قبل يوم واحد فقط، أمر قاض أمريكي البنك بمواجهة دعوى قضائية أخرى تزعم أنه احتال على المساهمين من خلال التظاهر بالالتزام بالتنوع في التوظيف، وإجراء مقابلات عمل وهمية مع المتقدمين من غير البيض والنساء دون نية توظيفهم.

وجدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ترينا طومسون في سان فرانسيسكو أدلة مباشرة وغير مباشرة تشير إلى أن البنك كان ينوي الاحتيال على المساهمين فيما يتعلق بممارسات التوظيف، مما أدى إلى إلغاء قرار سابق برفض الدعوى في أغسطس الماضي.

مزاعم عن ارتفاع أسعار الأدوية

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يدور جوهر الدعوى القضائية في مينيسوتا حول الادعاءات بأن خطة Wells Fargo الصحية تدفع أسعارًا متضخمة لمديري فوائد الصيدلة (PBMs).

تتفاوض PBMs مع صانعي الأدوية وخطط التأمين الصحي والصيدليات لتحديد أسعار الأدوية الموصوفة وتحديد الأدوية التي يتم تضمينها في كتيبات الوصفات الخاصة بهم.

ويجادل المدعون بأن الخطة الصحية كانت تدفع أسعارًا باهظة للأدوية، أعلى بكثير من أسعار السوق.

أحد الأمثلة الصارخة المذكورة في الدعوى القضائية يتعلق بدواء السرطان بيكساروتين.

يُزعم أن خطة Wells Fargo الصحية دفعت ما يزيد عن 69000 دولار مقابل أنبوب البيكساروتين، والذي يمكن شراؤه مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 3750 دولارًا من الصيدليات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي الدعوى أن الخطة الصحية رفعت أسعار “الأدوية المتخصصة” العامة المستخدمة لعلاج حالات معينة بنسبة 400٪ تقريبًا.

تقترح الدعوى القضائية فئة وطنية من المشاركين في الخطة الصحية والمستفيدين منها، ومن المحتمل أن تشمل عشرات الآلاف من الأشخاص.

يسعى المدعون للحصول على تعويضات غير محددة وعقوبات قانونية، بهدف محاسبة Wells Fargo عن سوء الإدارة المزعوم والمبالغة في الأسعار.

التدقيق على الصعيد الوطني من PBMs

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تعد هذه الدعوى المرفوعة ضد Wells Fargo جزءًا من اتجاه أوسع لزيادة التدقيق في PBMs ودورها في ارتفاع تكاليف الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة.

تواجه شركات الأدوية الصيدلانية انتقادات متزايدة من الهيئات الحكومية ومجموعات المناصرة التي تزعم أن ممارساتها تساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الأدوية.

في وقت سابق من هذا الشهر، صوتت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأغلبية 4-1 لإصدار تقرير مؤقت للموظفين يحتوي على نتائج التحقيق الذي أجرته لمدة عامين في أكبر ستة أجهزة PBM في البلاد.

وزعمت الوكالة أن التكامل الرأسي وتوحيد السوق سمحا لعدد قليل من شركات إدارة الأدوية بممارسة سلطة كبيرة على أسعار الأدوية وتكاليف المستهلك، فضلاً عن الصيدليات غير التابعة لها.

تعد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة Wells Fargo هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات القانونية ضد الخطط الصحية التي يرعاها أصحاب العمل والمتهمة بالفشل في تأمين أسعار أقل للأدوية للمشاركين فيها.

وتواجه شركة جونسون آند جونسون دعوى قضائية جماعية مقترحة مماثلة تم رفعها في محكمة نيوجيرسي الفيدرالية في فبراير.

يزعم المدعون في هذه القضية أن سوء إدارة الشركة لخطتها الصحية أدى إلى دفع مبالغ زائدة بملايين الدولارات مقابل الأدوية.

تحركت شركة جونسون آند جونسون لرفض القضية، بحجة أن خطتها وفرت بالفعل أموال المشاركين وأن المدعي المذكور يفتقر إلى المكانة القانونية لمقاضاته.

وحتى الآن، لم يستجب ويلز فارجو لطلبات التعليق على الدعوى القضائية.

يمكن أن يكون لنتيجة هذه الحالة آثار كبيرة على كيفية تفاوض الخطط الصحية التي يرعاها صاحب العمل على أسعار الأدوية وإدارة علاقات PBM في المستقبل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.