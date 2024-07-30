تقوم الحيتان بتفريغ Toncoin بينما يواجه “موسم العملات البديلة” تحديات: انخفض صافي تدفق TON بنسبة 97٪

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تشهد Toncoin المستندة إلى Telegram تضاؤل هيمنتها على السوق بعد الأداء الرائع الذي شهد تفوق TON على المشاريع القائمة مثل Cardano (ADA).

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يأتي الوضع المتشائم مع نفاد صبر الحيتان، حيث يواجه “موسم العملات البديلة” المتوقع تحديات.

تُظهر المساحة البديلة ضعفًا حيث انخفض مؤشر موسم Altcoin إلى 16، وفقًا لـ blockchaincenter.

من المفترض أن يصل المقياس إلى 75 (حيث يتفوق أكثر من 75% من أفضل 50 عملة بديلة على البيتكوين) لتأكيد “موسم بديل”.

تؤدي الحيتان إلى انخفاضات TON

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تساهم الإجراءات التي يتخذها المستثمرون ذوو الجيوب المنخفضة في النظرة المستقبلية الحالية لـ Toncoin. تمتلك هذه الكيانات كميات هائلة من الأصول المتداولة في العرض – مما يؤثر على تحركات السوق في كل تحركاتها.

تُظهر بيانات IntoTheBlock أن معدل التدفق الصافي للحيتان في TON انخفض بنسبة 97.05٪ خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بعد أن شهدت Toncoin تدفقات كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية. معدل صافي التدفق هو الفرق بين التدفقات الخارجة والداخلة من كبار المستثمرين.

ويعني التدفق الصافي الإيجابي أن الحيتان تشتري أكثر من البيع، في حين أن الأرقام السلبية، مثل حالة Toncoin، تشير ضمنًا إلى العكس.

أوضح موقع IntoTheBlock أن الحيتان أفرغت 1.4 مليون طن من العملات المعدنية بين 21 يوليو و28 يوليو.

Toncoin (TON) Whales Withdraw Millions of Tokens in 7 Days, Hinting at Price Decline — Bradicoin (@Bradicoin10) July 30, 2024

حفزت مثل هذه التطورات النظرة الهبوطية الحالية لـ Toncoin. أيضًا، أدى جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة إلى إضعاف مسار البديل.

قد تفر حيتان تونكوين بسبب تأخر موسم العملات البديلة. فشلت العملات البديلة في مجاراة الإثارة المتوقعة بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم، مسجلة تحركات طفيفة في الأسعار.

علاوة على ذلك، يُظهر مؤشر موسم Altcoin أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل موسم بديل “كامل”.

التوقعات الحالية لسوق العملات البديلة

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أظهرت المساحة البديلة تحركات مختلطة، حيث تعكس معظم الأصول ميولًا هبوطية. علاوة على ذلك، تُظهر بيانات blockchaincenter “إنه موسم البيتكوين”، مما يشير إلى المزيد من الألم بالنسبة للعملات البديلة.

كان مؤشر موسم العملات البديلة 16 في وقت النشر ويحتاج إلى الوصول إلى 75 لتأكيد موسم العملات البديلة.

مع هذه الفجوة، لا يزال من الصعب على العملات البديلة أن تتفوق على عملة البيتكوين الرائدة.

يعكس مؤشر الانخفاض تلاشي اهتمام المستثمرين بالرموز المتعددة. مثل هذه الاتجاهات يمكن أن تضر بالطلب وتجبر الأسعار على التحليق في المناطق المنخفضة مع تلاشي الموسم البديل.

توقعات سعر الطن

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عانت الرموز المميزة المستندة إلى Telegram من انخفاضات وسط التطورات المذكورة أعلاه.

يتم تداول TON عند 6.65 دولار، بانخفاض 1.98% و4.20% و14% على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية. تؤكد المؤشرات الفنية الموقف الهبوطي لـ TON. على سبيل المثال، يسلط مؤشر Awesome Oscillator السلبي الضوء على الزخم المتناقص خلف Toncoin.

علاوة على ذلك، تأرجح تقارب وتباعد المتوسط المتحرك في المنطقة الحمراء، مما يزيد من احتمالية الانخفاض.

قد تؤدي الحركة الهبوطية المستمرة إلى انخفاض الطن إلى 6.57 دولار، مما يفتح الطريق إلى 6.02 دولار.

ومع ذلك، لا يزال المحللون متفائلين بشأن الارتفاعات الضخمة في قطاع العملات المشفرة. يتوقع مايكل فان دي بوب ارتفاع ETH إلى 7 آلاف قبل نهاية عام 2024.

It’s interesting, isn’t it? In the past years, we’ve seen the second half of the year where #Altcoins accelerated massively.



In the first half of the year: downwards only.



The second half of 2024 is going to push $ETH to $7,000. Be ready. pic.twitter.com/0GY0imzqRQ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 27, 2024

ستعمل زيادة Ethereum على تنشيط مساحة العملات البديلة وجذب اللاعبين الهاربين. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عمليات استرداد ملحوظة لـ TON.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.