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يتبنى جيم كريمر، المعلق المالي الشهير، نظرة إيجابية لشركة ماكدونالدز (NYSE:MCD) على الرغم من نتائج الشركة المخيبة للآمال في الربع الثاني.

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وبينما يحول المستثمرون تركيزهم من الأسهم التي تحلق على ارتفاعات عالية إلى تلك التي لديها إمكانية التعافي، تبرز ماكدونالدز كمرشح واعد للنمو المستقبلي.

على الرغم من أن أرباح ماكدونالدز للربع الثاني جاءت أقل من توقعات وول ستريت، إلا أن أداء أسهمها كان جيدًا اليوم.

يعزو كريمر هذه المرونة إلى معنويات السوق الأوسع، والتي يمكن أن تدعم السهم في الأسابيع المقبلة.

وشدد على أن الزيادة الأخيرة في سعر سهم ماكدونالدز قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بأساسياتها المالية الحالية بل بثقة المستثمرين في إمكانية تعافيها.

في محاولة لتحفيز المبيعات، قدمت ماكدونالدز وجبات ذات قيمة أكبر وبأسعار معقولة. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى دفع نمو الإيرادات، كما أشار كريمر في تعليقاته على قناة CNBC.

يتوقع دويتشه بنك الاتجاه الصعودي لسهم ماكدونالدز

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وقد رددت لورين سيلبرمان، المحللة في دويتشه بنك، تفاؤل كريمر، حيث أعادت تأكيد تصنيفها “للشراء” في ماكدونالدز هذا الصباح.

حدد سيلبرمان سعرًا مستهدفًا قدره 295 دولارًا للسهم، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 13٪ تقريبًا عن مستواه الحالي.

وفي مذكرتها للعملاء، أعربت سيلبرمان عن ثقتها في أن ماكدونالدز ستواجه تحديات الأسعار وتجذب المزيد من العملاء على مستوى العالم.

وتتوقع أن تتمكن الإدارة القوية للشركة من التغلب على الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية بفعالية. ذكر سيلبرمان أيضًا أن عائد توزيعات أرباح ماكدونالدز الجذابة بنسبة 2.53٪ هو سبب مقنع للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم.

ماكدونالدز الأداء المالي للربع الثاني

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أعلنت ماكدونالدز عن إيرادات بلغت 6.49 مليار دولار للربع الثاني، دون تغيير تقريبًا عن العام السابق. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل إلى 2.02 مليار دولار، انخفاضًا من 2.31 مليار دولار قبل عام.

كان الانخفاض في مبيعات المتجر نفسه في جميع الأقسام، إلى جانب تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على العديد من الأسواق، مصدر قلق كبير للشركة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت ماكدونالدز من الحفاظ على ثقة المستثمرين.

إن قدرة الشركة على تقديم القيمة من خلال خيارات الوجبات الجديدة وتركيزها الاستراتيجي على الحفاظ على الربحية ستكون أمرًا بالغ الأهمية لأنها تواجه مشهدًا تنافسيًا وضغوطًا اقتصادية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن نجاح ماكدونالدز سيعتمد إلى حد كبير على قدرتها على الحفاظ على الربحية وتعزيز مكانتها في السوق مع تقديم القيمة لعملائها.

ومع التوقعات الإيجابية من المحللين والمبادرات الإستراتيجية الجارية، تظل ماكدونالدز لاعبًا رئيسيًا يجب مراقبته في الأرباع القادمة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.