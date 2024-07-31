الدببة تحافظ على عملة Enjin (ENJ) منخفضة على الرغم من نمو النظام البيئي لـ Enjin

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تمر Enjin Coin (ENJ) بفترة مضطربة حيث تؤثر ظروف السوق الهبوطية على مسار سعرها. وفقًا لأحدث البيانات، يتم تداول ENJ عند 0.1812 دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.4٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفاعًا حادًا بنسبة 39.9٪ خلال العام الماضي.

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ويستمر هذا الانخفاض على الرغم من التقدم الكبير في نظام Enjin البيئي، بما في ذلك التطورات المثيرة في قطاع الألعاب.

إن فهم سبب مواجهة ENJ لهذه التحديات وسط النمو الإيجابي يتطلب نظرة فاحصة على ديناميكيات السوق الأخيرة وتحديثات النظام البيئي.

تحديات سوق ENJ بما في ذلك شطب Coinbase

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تفاقمت صراعات أسعار Enjin Coin بسبب شطبها مؤخرًا من بورصة Coinbase الرئيسية للعملات المشفرة.

في 14 يونيو، بعد إشعار مسبق للمستخدمين، علقت Coinbase تداول ENJ عبر منصاتها، بما في ذلك Coinbase.com وCoinbase Exchange وCoinbase Prime وNative DEX.

Trading will be suspended on https://t.co/Zkd27RUMRo (Simple and Advanced Trade), Coinbase Exchange, Coinbase Prime, and Native DEX. — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) May 31, 2024

اتبعت عملية الحذف عملية مراجعة قررت فيها Coinbase أن Enjin Coin لم تعد تفي بمعايير الإدراج الخاصة بها.

وكان لهذه الخطوة تأثير ملحوظ على سيولة ENJ وتصورها للسوق، مما ساهم في انخفاض أسعارها المستمر.

أدى غياب منصة التداول الرئيسية هذه إلى تقييد وصول المستثمرين والمتداولين المحتملين، مما قد يمنع الاهتمام الجديد بالعملة.

التطورات الإيجابية داخل النظام البيئي Enjin

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على الرغم من الانخفاض في أسعار ENJ، شهد نظام Enjin البيئي نموًا وتطورًا كبيرًا.

في 26 يوليو، رحبت Enjin بألعاب AAA في منصتها مع دخول Mummy Labs، وهو استوديو ألعاب Web3 مدعوم برأس المال الاستثماري.

AAA gaming has arrived.🎮💜@Mummylabs has joined the Enjin Ecosystem and is bringing you high-quality game tests!



Read this guide to participate and receive a Founder's Pack:https://t.co/ICZMrUKvGA



As a tester, you will complete four demos and play a pivotal role in shaping… pic.twitter.com/LMdPmGnfou — Enjin (@enjin) July 26, 2024

انضمت Mummy Labs، التي تضم مواهبًا من شركات مشهورة مثل Epic Games وSquare Enix وSea of Thieves وIBM، إلى نظام Enjin البيئي لإجراء اختبارات ألعاب عالية الجودة.

يؤكد هذا التعاون على قدرة منصة Enjin على دعم مشاريع الألعاب المبتكرة وعالية المستوى، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في صناعة ألعاب blockchain.

تم إعداد Mummy Labs لتقدم للمستخدمين تجربة فريدة من خلال ألعابها، حيث يلعب المختبرون دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل ألعاب Mummyio.

تسلط هذه الشراكة الضوء على إمكانات نظام Enjin البيئي لتسهيل تطوير ونشر تجارب الألعاب المتطورة. يشير وصول مثل هذه الاستوديوهات والمشاريع البارزة إلى وجود بيئة قوية ومتنامية للألعاب القائمة على تقنية blockchain.

ومع ذلك، على الرغم من هذه التطورات الواعدة، لا يزال سعر ENJ يواجه ضغوطًا هبوطية. لقد طغت ظروف السوق الأوسع وتأثير شطب Coinbase على الأخبار الإيجابية من نظام Enjin البيئي.

ومع تكيف السوق وتكيفه، سيحتاج مستثمرو ENJ إلى التغلب على هذه التقلبات مع مراقبة التطورات المستقبلية داخل منصة Enjin.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.