تتجاوز العقود الآجلة لخام برنت عتبة 80 دولارًا للبرميل وسط التوترات في الشرق الأوسط

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تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت مستوى 80 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، حيث أدت مزاعم إيران بشأن اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط.

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وتصل العقود الآجلة لخام برنت إلى 80.32 دولارًا للبرميل

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تم تداول عقد خام برنت تسليم سبتمبر في ICE بسعر 80.32 دولارًا للبرميل في الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت لندن، مسجلاً زيادة بنسبة 2.15٪ عن سعر إغلاق يوم الثلاثاء.

وبالمثل، بلغت العقود الآجلة لشهر سبتمبر في نايمكس خام غرب تكساس الوسيط 76.55 دولارًا للبرميل، مرتفعة بنسبة 2.44% عن تسوية اليوم السابق.

يؤثر تصاعد الصراع على ديناميكيات سوق النفط

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ارتفعت أسعار النفط وسط الأعمال العدائية المكثفة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

اتسع الصراع الإسرائيلي المستمر مع حركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران، في أعقاب هجوم إرهابي في أكتوبر، ليشمل فصائل أخرى مدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني والحوثي اليمني.

اتهم الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وردا على ذلك، صرح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن إيران ملزمة بالانتقام من إسرائيل.

لقد استوعب سوق النفط في السابق الصدمات الناجمة عن التصعيد في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات البحرية اليمنية والأعمال العدائية المباشرة بين إسرائيل وإيران وحزب الله. وقد أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة حساسية السوق.

المخاطر الجيوسياسية في تسعير النفط

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وأشار كلاي سيجل، مدير خدمات النفط العالمية في مجموعة رابيدان للطاقة، إلى أن تجار النفط يقللون من شأن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن السوق كانت راضية في السابق بسبب الاضطراب المتوقع من حرب روسيا في أوكرانيا والذي لم يتحقق والصراعات المستمرة في غزة.

وأشار سيجل إلى أن الأحداث الأخيرة يمكن أن تزيد علاوة المخاطرة على أسعار برنت، مقدرًا ارتفاعًا أوليًا بما لا يقل عن 5 دولارات للبرميل قبل حدوث أي انقطاع فعلي في الإمدادات.

الآثار طويلة المدى على أسعار النفط

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ولدى المحللين وجهات نظر متباينة حول التأثير طويل المدى لهذه التوترات على أسعار النفط. وشدد تاماس فارغا، محلل النفط في شركة PVM Associates، على أن الاغتيال الذي حدث على الأراضي الإيرانية يزيد من المخاطر، مما قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات.

وحذر من أن ارتفاع الأسعار قد يكون قصير الأجل دون مزيد من التصعيد الذي يؤثر على الإنتاج المادي.

وردد جيوفاني ستونوفو، محلل UBS، هذا الشعور، مشيرًا إلى أنه في حين أن المخاوف بشأن التوترات المتصاعدة أدت إلى رفع أسعار النفط الخام، فإن التأثيرات الكبيرة على الأسعار تتطلب عادةً انقطاعًا فعليًا في العرض.

وكان رد الفعل الحالي في أسعار النفط متواضعا نظرا لغياب مثل هذه الاضطرابات.

الامتثال لـ أوبك + وحصص الإنتاج

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وتتزامن حركة الأسعار مع اجتماع مقرر للجنة الفنية لأوبك+ يوم الخميس، حيث سيتم تقييم الالتزام بحصص الإنتاج.

وعلى الرغم من أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة هذه تفتقر إلى السلطة اللازمة لتغيير استراتيجية الإنتاج الخاصة بالائتلاف، إلا أنها تستطيع الدعوة إلى عقد اجتماع وزاري كامل إذا اقتضت ظروف السوق مثل هذا الإجراء.

وأصبح الالتزام بالحصص محط اهتمام، حيث أشارت أمانة أوبك في 24 يوليو/تموز إلى أن أعضاء العراق وكازاخستان وروسيا تعهدوا بتعويض الكميات الزائدة في الإنتاج من النصف الأول من العام من خلال تخفيضات إضافية في الإنتاج من يوليو 2024 إلى سبتمبر 2025.

تقارير أرباح شركات النفط الأوروبية

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وتتزامن هذه التطورات مع تقارير أرباح شركات النفط الأوروبية الكبرى.

من المقرر أن تعلن شركة شل عن أرباحها يوم الخميس، بعد إعلان شركة بريتيش بتروليوم يوم الثلاثاء عن زيادة في الأرباح وأرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.