الجنيه البريطاني يتفوق على عملات مجموعة العشرة: يتوقع المحللون المزيد من المكاسب على الرغم من التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من بنك إنجلترا

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وبرز الجنيه البريطاني كواحد من أفضل العملات الرئيسية أداءً هذا العام، حيث توقع محللون من مختلف البنوك الاستثمارية مزيدًا من النمو على الرغم من احتمال قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة قريبًا.

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أعرب بنك جولدمان ساكس عن توقعات إيجابية بشأن الجنيه الاسترليني في مذكرة بحثية حديثة، مشيراً إلى أن الجنيه الاسترليني “يتصدر القائمة” في سلة مجموعة العشرة من العملات الرئيسية.

ويحتفظ البنك بتوقعاته بارتفاع الجنيه أمام الدولار، مستهدفا معدل 1.31.

وحتى صباح الأربعاء، تم تداول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالقرب من 1.28.

الاستقرار السياسي وقرار بنك إنجلترا الوشيك

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وقد ردد بنك يو بي إس مشاعر جولدمان ساكس، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة “ربما تحولت إلى القصة السياسية الأكثر استقراراً في مجموعة العشرة”، في أعقاب النصر الشامل الذي حققه حزب العمال في الانتخابات التي جرت في أوائل يونيو/حزيران.

تحت قيادة كير ستارمر، جلبت حكومة حزب العمال الجديدة إحساسًا بالاستقرار بعد فترة مضطربة تميزت بعدم الاستقرار السياسي في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون والفترة القصيرة لليز تروس.

وقد أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على النمو الاقتصادي والسوقي، معلنة عن مبادرات مثل صندوق الثروة الوطنية ومشروع قانون مسؤولية الميزانية لدفع الاستثمار وإعادة التأكيد على دور مكتب مسؤولية الميزانية.

أشارت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في رابوبانك، إلى أن الجنيه سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة بسبب الانتعاش المتوقع في نمو الاستثمار من قاعدة منخفضة.

على الرغم من الأداء القوي للجنيه الاسترليني، يدرس المتداولون التأثير المحتمل لخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا (BOE) في أغسطس.

عادة، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى فرض ضغوط هبوطية على العملة عن طريق تقليل العوائد المحتملة التي تقدمها الأصول البريطانية للمستثمرين الأجانب.

أشارت أسعار السوق صباح الأربعاء إلى احتمال بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا في الأول من أغسطس. وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى تحركات كبيرة في السوق.

تضخم الخدمات لا يزال عند 5.7%

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وفي حين أن رقم التضخم الإجمالي في تقرير يوليو يتوافق مع هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، إلا أن تضخم الخدمات لا يزال عند 5.7%، وهو أعلى من التوقعات البالغة 5.1%.

تتم مراقبة طباعة الخدمات هذه عن كثب من قبل صانعي السياسات كمؤشر على ضغوط الأسعار ويمكن أن تؤثر على خفض أسعار الفائدة.

وخلال خطاب ألقاه في البيت الآسيوي في لندن، تبنى كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، لهجة حذرة، مشيراً إلى أن بعض المؤشرات تشير إلى وجود خطر صعودي على استمرار التضخم.

وذكر أيضًا أنه في ظل عدم وجود صدمات جديدة كبيرة، فإن احتمال قيام البنك بتخفيض أسعار الفائدة يظل مناسبًا.

وأشار سري كوتشوجوفيندان، كبير الاقتصاديين الباحثين في Abrdn، إلى أن قرار بنك إنجلترا يوم الخميس متوازن بشكل جيد، مع وجود فرصة ضئيلة لخفض سعر الفائدة.

وبينما يتنقل الجنيه الاسترليني عبر هذه التحولات الاقتصادية، سيتم مراقبة أداء العملة عن كثب من قبل المستثمرين وصانعي السياسات على حد سواء.

يعد الاستقرار الذي جلبته حكومة حزب العمال الجديدة وإمكانية استمرار نمو الاستثمار من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تدعم قوة الجنيه الاسترليني في الأشهر المقبلة.

يظل قرار بنك إنجلترا القادم بشأن أسعار الفائدة بمثابة لحظة محورية يمكن أن تؤثر على مسار العملة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.