مايكل كافانا من كومكاست: “كل واحدة من شركاتنا تجني المال”

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سلط مايكل كافانا، رئيس شركة Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA)، الضوء على استراتيجية الشركة الشاملة للنمو المستدام عبر مختلف القطاعات في مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع CNBC.

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وأشاد بفريقه للحفاظ على محفظة أعمال قوية وسط التحديات الكبيرة وعمليات الدمج المحتملة في صناعة الإعلام والاتصالات.

وأكد كافانا على مكانة كومكاست القوية في جميع وحدات أعمالها، قائلًا: “إن كل واحدة من شركاتنا تتمتع بمكانة قوية خاصة بها، حيث تحقق الأموال. لا يوجد أي عمل يمكن أن نقول إننا متخلفون فيه.

وشدد على استراتيجية الاستثمار القوية للشركة، بما في ذلك خطط لتوسيع شبكة الكابلات الخاصة بها عن طريق إضافة مليون عابر في مجال الكابلات هذا العام.

كومكاست تستهدف حقوق بث الدوري الاميركي للمحترفين

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التركيز الرئيسي لشركة Comcast هو النمو في قسم NBCUniversal. وأشار كافانا إلى التعاون الأخير مع المخرج الشهير كريستوفر نولان، والذي أدى إلى فوزه بالعديد من جوائز الأوسكار، كمثال على استراتيجية الشركة الناجحة في قطاع الترفيه.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى سعي كومكاست للحصول على حقوق البث في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين واستثمار بمليارات الدولارات في متنزه Epic Universe الترفيهي في فلوريدا.

تأتي تصريحات كافانا بعد أيام فقط من إعلان كومكاست عن إيرادات الربع الثاني المالية التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات وول ستريت.

حاليًا، انخفض مؤشر CMCSA بأكثر من 10٪ عن أعلى مستوى له منذ بداية العام في أوائل فبراير.

نهج “متسق وصبور”.

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في نفس المقابلة، حافظ الرئيس التنفيذي لشركة كومكاست، بريان روبرتس، على موقف حذر بشأن توحيد الصناعة.

وقال: “لا يمكنك التحكم في مثل هذه الأمور”، مكرراً تركيز كومكاست على النمو الداخلي والاتساق.

واعترف بالتغيرات الأخيرة في الصناعة، مثل التطورات في باراماونت، لكنه أكد على استراتيجية كومكاست المتمثلة في بناء “شركة ذات ستة مسارات للنمو والعديد من الشركات التي تمر بمرحلة انتقالية”.

وأشار الرئيس مايكل كافانا أيضًا إلى بعض الضعف في أعمال المتنزهات الترفيهية، مما يعكس حالة المستهلك الأمريكي.

وأشاد بالاحتياطي الفيدرالي لتعامله مع التضخم والنمو الاقتصادي على النحو الأمثل.

وشدد طوال المقابلة على التزام كومكاست بالنمو العضوي والإدارة المالية القوية وعوائد رأس المال.

ووصف نهج الشركة بأنه “متسق وصبور” يهدف إلى بناء “شركة مميزة وفريدة جدًا جدًا”.

وبينما تتنقل كومكاست في مشهد إعلامي سريع التطور، تشير تعليقات كافانا إلى استراتيجية تركز على الاستفادة من نقاط القوة الحالية والاستثمارات الإستراتيجية بدلاً من عمليات الاستحواذ الكبرى أو تحركات الدمج.

يبدو أن هذا النهج مصمم للحفاظ على مكانة كومكاست كشركة رائدة في العوالم المتقاربة لوسائل الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات.

يؤكد التوجه الاستراتيجي وخطط الاستثمار لشركة Comcast على التزامها بالتكيف والازدهار في صناعة تنافسية. ومن خلال التركيز على النمو الداخلي والاستفادة من محفظتها القوية، تهدف كومكاست إلى تعزيز مكانتها في السوق وتقديم قيمة ثابتة للمساهمين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.