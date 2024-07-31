انقطاع تكنولوجيا المعلومات في CrowdStrike: تقول شركة دلتا إيرلاينز إنها واجهت خسائر تصل إلى 500 مليون دولار، وستطلب تعويضات

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تواجه شركة Delta Air Lines انتكاسة مالية كبيرة بعد انقطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب تحديث CrowdStrike الخاطئ في وقت سابق من شهر يوليو، حيث وصلت الخسائر المقدرة إلى 500 مليون دولار.

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إد باستيان عن الأثر المالي وشدد على نية الشركة المطالبة بتعويضات عن الاضطرابات التي أدت إلى توقف آلاف الطائرات وتسببت في فوضى واسعة النطاق للركاب.

مدى انقطاع تكنولوجيا المعلومات في CrowdStrike

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أدى انقطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي نشأ عن تحديث CrowdStrike الفاشل الذي أثر على ما يقرب من 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام Windows على مستوى العالم، إلى اضطرابات شديدة في مختلف القطاعات.

أدى الحادث إلى تقطع السبل بركاب الخطوط الجوية وتوقف خدمات المستشفيات وتعطيل محطات البث في جميع أنحاء العالم.

وكافحت شركة دلتا، ومقرها أتلانتا، أكثر من شركات الطيران الأخرى للتعافي من الانقطاع، مما دفع وزارة النقل الأمريكية إلى إطلاق تحقيق في الأمر.

وكانت شركة دلتا من بين العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما في ذلك يونايتد وأمريكان، التي اضطرت إلى إيقاف تشغيل جميع طائراتها لفترة وجيزة عندما بدأ الاضطراب صباح يوم الجمعة 19 يوليو.

وبينما تمكن منافسوها من استعادة جداول رحلاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، استمرت المشكلات التشغيلية لشركة دلتا في الأسبوع التالي، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 6000 رحلة جوية.

أثر هذا التعطيل المطول بشكل كبير على ركاب دلتا وعملياتها.

التحديات التنظيمية وخدمة العملاء

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امتدت تداعيات انقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى ما هو أبعد من الاضطرابات التشغيلية، مما أثار انتقادات لخدمة عملاء دلتا خلال الأزمة.

ظهرت تقارير عن انتظار الركاب لمدة تصل إلى ثماني ساعات على الهاتف ويواجهون طوابير طويلة في المطارات.

أدت هذه القضايا إلى إجراء تحقيق أجرته وزارة النقل الأمريكية، حيث سلط وزير النقل بيت بوتيجيج الضوء على الحاجة إلى المساءلة.

وقال بوتيجيج: “لقد عادت كل شركات الطيران الأخرى للوقوف على قدميها في غضون يوم أو يومين. ويبدو أن شركة دلتا تتحرك في الاتجاه المعاكس، ولهذا السبب نولي اهتماما خاصا. نحن نجري تحقيقا بهدف المساءلة بشأن هذا العطل”.

تأثير الصناعة واستجاباتها على نطاق أوسع

كان لانقطاع تكنولوجيا المعلومات آثار بعيدة المدى، حيث تفكر العديد من شركات الطيران الأوروبية أيضًا في المطالبة بتعويضات عن التكاليف المتكبدة أثناء الانقطاع.

لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة بعد، بحسب مصادر مطلعة على الوضع.

تؤكد الطبيعة العالمية للاضطراب على الدور الحاسم للبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات ونقاط الضعف المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن تحديثات البرامج.

وتعهدت CrowdStrike، شركة الأمن السيبراني المسؤولة عن التحديث الخاطئ، بتحسين إجراءات الاختبار الداخلية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

تم استدعاء الرئيس التنفيذي للشركة، جورج كورتز، من قبل اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وحماية البنية التحتية التابعة للكونجرس الأمريكي لشرح دور CrowdStrike فيما وصفه البعض بأكبر انقطاع لتكنولوجيا المعلومات في التاريخ.

الدروس المستفادة من أزمة انقطاع تكنولوجيا المعلومات

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يسلط الحادث الضوء على العديد من الدروس الرئيسية لصناعة الطيران وخارجها.

لا يمكن المبالغة في أهمية أنظمة تكنولوجيا المعلومات القوية وبروتوكولات الاستجابة السريعة وخدمة العملاء الفعالة أثناء الأزمات.

يشير وقت التعافي الممتد لشركة دلتا مقارنة بمنافسيها إلى ثغرات محتملة في استراتيجيات إدارة الأزمات التي ستحتاج إلى معالجة لاستعادة ثقة المستهلك والمرونة التشغيلية.

وبينما تسعى شركة دلتا للحصول على تعويضات وتعمل على تخفيف الأثر المالي، فإن الصناعة الأوسع سوف تراقب عن كثب.

من المرجح أن تشكل نتائج التحقيقات وجهود الشركة لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات وبروتوكولات خدمة العملاء معايير الصناعة وتوقعاتها للتعامل مع الاضطرابات المماثلة في المستقبل.

سلطت خسارة شركة Delta Air Lines البالغة 500 مليون دولار نتيجة انقطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب تحديث CrowdStrike الخاطئ، الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في صناعة الطيران.

ومع إجراء التحقيقات التنظيمية واحتمال المطالبة بالتعويضات، يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بالغ الأهمية بالحاجة إلى أنظمة تكنولوجيا معلومات قوية واستراتيجيات فعالة لإدارة الأزمات.

ستراقب صناعة الطيران عن كثب التطورات والاستجابات لهذا الاضطراب غير المسبوق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.