محللو العملات المشفرة متفائلون بـ FLOKI بعد إدراج Bitstamp الأخير

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حققت Floki Inu (FLOKI)، وهي العملة الرمزية الشهيرة التي تحمل طابع الكلاب، مؤخرًا إنجازًا بارزًا من خلال إدراجها في Bitstamp، وهي واحدة من أقدم بورصات العملات المشفرة وأكثرها شهرة.

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بعد الإدراج، يشعر المحللون وتجار العملات المشفرة بالتفاؤل بشأن إمكانية انتعاش Floki بقوة على الرغم من التراجع الأخير في مقاييس السوق، مع توقعات بالاتجاه الصعودي الوشيك.

FLOKI مدرج الآن في Bitstamp

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يمثل إدراج FLOKI في Bitstamp تقدمًا كبيرًا. تتضمن القائمة اثنين من أزواج التداول الرئيسية، FLOKI/EUR وFLOKI/USD، ويتم تقديمها مع تداول مجاني للشهر الأول.

باعتبارها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة وأكثرها تنظيمًا في أوروبا، فإن تأييد Bitstamp يوفر لـ Floki Inu المزيد من الشرعية والرؤية في السوق.

ويعتبر هذا التطور جديرًا بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لسمعة Bitstamp والاستحواذ عليها مؤخرًا من قبل منصة تداول التجزئة Robinhood، مما يضيف المزيد من المصداقية لوجود Floki في السوق.

$FLOKI is now live on Bitstamp, the world's longest-running cryptocurrency exchange!



The following pairs have been listed:



– FLOKI/EUR

– FLOKI/USD



As one of Europe's biggest centralized exchanges, @Bitstamp is a highly regulated exchange with 50 licenses and registrations in… https://t.co/P18vyFhBHS pic.twitter.com/fzpnBukjp7 — FLOKI (@RealFlokiInu) July 25, 2024

المحللون متفائلون بشأن FLOKI

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أشعل إدراج Floki Inu في Bitstamp التفاؤل بين المتداولين والمحللين.

لقد تحدث Crypto Tony، وهو محلل معروف، بصوت عالٍ عن إمكانات Floki الصعودية بعد إدراج Bitstamp.

ويشير تحليل توني إلى أنه على الرغم من الزخم الهبوطي الأخير، فمن المتوقع أن يشكل فلوكي نموذجًا صعوديًا يعرف بالرأس والكتفين المعكوسين.

ويتوقع أن سعر الرمز قد ينخفض إلى 0.00015500 دولار قبل أن يرتفع لكسر مستوى 0.0002090 دولار وتثبيته كمستوى دعم جديد.

يمتد تفاؤل توني إلى التنبؤ بارتفاع جديد عند 0.0002400 دولار، معتبرًا انخفاض الأسعار الأخير مجرد مرحلة تصحيحية.

$FLOKI / $USD – Update



I am already long from the lows as shared already, but if you are waiting for an entry. I would wait for a dip to 15500, or a reclaim of 20900 into support



Just my 2 cents pic.twitter.com/bciyLzqynw — Crypto Tony (@CryptoTony__) July 29, 2024

بالإضافة إلى هذه الأفكار، يؤمن Posty، وهو متداول مشهور على X، بوجود “اتجاه صعودي فقط” لـ Floki، مما يشير إلى أن الانخفاض الأخير للرمز المميز قد يكون بمثابة انتكاسة مؤقتة قبل حركة صعودية أقوى.

يرى Crypto Scofield، وهو متداول آخر يحظى بمتابعة كبيرة، أن Floki في وضع جيد لمتابعة تحركات Dogecoin، نظرًا لأدائها التاريخي وأساسياتها القوية.

The dog #memecoins are looking strong during this market bounce, with $DOGE leading so far.$FLOKI is also performing well and is poised to follow #Dogecoin’s movements, as it typically acts as Doge’s beta. #Floki has stood the test of time and has the strongest fundamentals… — Scofield (@Crypto_Scofield) July 26, 2024

علاوة على ذلك، يتوقع Chimp of the North، وهو متداول عملات مشفرة معروف بتحليل الاتجاهات، أن يمر Floki بمرحلة توحيد قبل استئناف اتجاهه التصاعدي. ويعزز تحليله وجهة النظر القائلة بأن إدراج Floki في Bitstamp يمكن أن يمهد الطريق لتحقيق مكاسب كبيرة مع تحسن ظروف السوق.

مع التوقعات الإيجابية من خبراء مثل Crypto Tony وPosty وCrypto Scofield وChimp of the North، هناك اعتقاد قوي بأن Floki في وضع جيد لتحقيق تحول صعودي.

ومع استمرار السوق في التفاعل مع هذا التطور، يظل أداء Floki مراقبًا عن كثب بحثًا عن علامات ارتفاع محتمل في الأسعار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.