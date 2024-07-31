يعتقد دويتشه بنك أن سهم كورنينج يمكن أن يصل إلى 46 دولارًا: هل يجب عليك الشراء؟

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قام دويتشه بنك بترقية شركة كورنينج (NYSE: GLW) إلى الشراء من الانتظار، مع سعر مستهدف جديد قدره 46 دولارًا أمريكيًا، في 31 يوليو 2024. وتأتي هذه المراجعة في أعقاب تقرير أرباح كورنينج للربع الثاني الذي صدر قبل يوم واحد.

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آراء المحللين

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يرتكز تفاؤل دويتشه بنك على نمو ربحية السهم المتوقع برقم مزدوج على مدى السنوات القليلة المقبلة، ولا سيما تسليط الضوء على قطاع البصريات في كورنينج الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13٪ من عام 2024 إلى عام 2027.

تعزو الشركة هذا النمو إلى محركين رئيسيين: الإقبال السريع على منتجات الاتصال البصري من كورنينج للذكاء الاصطناعي التوليدي وزيادة أنشطة الناقل بعد فترة من تصحيحات المخزون.

وعلى النقيض من التوقعات الإيجابية لدويتشه بنك، فإن التقييمات السابقة من الشركات الأخرى رسمت صورة متنوعة.

في 13 يونيو 2024، قام مورجان ستانلي بتخفيض تصنيف كورنينج إلى الوزن المتساوي من الوزن الزائد ولكنه زاد السعر المستهدف إلى 38 دولارًا، مشيرًا إلى سيناريو متوازن بين المخاطر والمكافآت على الرغم من الإيجابيات المحتملة.

واعترفوا بالنمو المحتمل من التحسينات المتوقعة لمقدمي الخدمات في وقت لاحق من عام 2024 ومن توسعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لكنهم أشاروا أيضًا إلى التحديات مثل مخاطر العملة ومخاوف التقييم.

وبالمثل، أصدرت شركة Mizuho Securities تصنيفًا محايدًا مع سعر مستهدف قدره 36 دولارًا في 7 مايو 2024، مشيرةً إلى مخاطر العملة غير العادية باعتبارها مصدر قلق كبير.

ويتوقف موقفهم الحذر على التعافي المحتمل في العملات الآسيوية وقدرة كورنينج على إدارة الزيادات في أسعار زجاج العرض دون خسارة حصتها في السوق.

أرباح الربع الثاني بالتفصيل

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كان أداء كورنينج في الربع الثاني قويًا بحد ذاته، حيث بلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 0.47 دولارًا أمريكيًا بما يتماشى مع التوقعات وإيرادات قدرها 3.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يفوق التوقعات بمقدار 20 مليون دولار أمريكي.

تشير توقعات الشركة للربع الثالث إلى أن المبيعات الأساسية تصل إلى ما يقرب من 3.7 مليار دولار أمريكي، مع تجاوز نمو ربحية السهم للمبيعات، مدفوعًا في المقام الأول باستمرار الطلب القوي على حلول الاتصال البصري التي تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومن الناحية المالية، يبدو كورنينج قوياً. وتعكس نتائج الربع الثاني التقدم الاستراتيجي في إطار خطة “سبرينغ بورد” التي تهدف إلى إضافة أكثر من 3 مليارات دولار من المبيعات السنوية مع أرباح إضافية قوية وتدفقات نقدية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تم دعم هذه النتائج من خلال اتفاقيات جديدة، مثل Lumen Technologies، للاحتفاظ بقدرة كبيرة من الألياف لربط مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

يقع قطاع الاتصالات البصرية في قلب نمو شركة Corning، والذي شهد طلبًا كبيرًا بسبب الحاجة المتزايدة لتوسعات مراكز البيانات وحلول اتصال الألياف المحسنة.

يتم تحفيز هذا الطلب بشكل أكبر من خلال السوق الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث توفر منتجات كورنينج المبتكرة، مثل حلول الكابلات الهيكلية مسبقة التوصيل وكابلات RocketRibbon، مزايا كبيرة من حيث وقت التثبيت وكفاءة الأداء.

لا تلبي هذه الابتكارات متطلبات الكثافة العالية الحالية لمراكز البيانات الحديثة فحسب، بل تضع كورنينج أيضًا كلاعب رئيسي في صناعة سريعة التطور.

فيما يتعلق بالتقييم، على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسهم، والتي يعزوها بعض المحللين إلى ديناميكيات فقاعة الذكاء الاصطناعي المضاربة، تظل مقاييس التقييم طويلة المدى لشركة كورنينج مرتكزة على أدائها التشغيلي واستراتيجيات التوسع في السوق.

تمكنت الشركة من الحفاظ على توازن صحي بين النمو القائم على الابتكار والحكمة المالية، مما يضمن هوامش إجمالية قوية وكفاءات تشغيلية.

وبينما نركز على التحليل الفني لسهم كورنينج، فإننا نهدف إلى دراسة كيفية انعكاس هذه الأساسيات القوية على أداء السوق.

سيساعدنا هذا التحليل على فهم المسار الذي قد يتخذه سهم كورنينج في الأشهر المقبلة.

مطرقة صعودية على الرسوم البيانية اليومية

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بعد ارتفاع كبير بنسبة 50% هذا العام، شهد سهم كورنينج انخفاضًا حادًا أمس حيث كشفت الشركة عن أرباحها للربع الثاني.

ومع ذلك، فإن المستثمرين المتفائلين بشأن السهم لا داعي للقلق لأن السهم أنهى اليوم بتشكيل نمط المطرقة على الرسوم البيانية.



يبدو نمط الرسم البياني للمطرقة كمطرقة ذات جسم قصير وفتيل سفلي طويل، يظهر خلال الاتجاه الهبوطي للإشارة إلى انعكاس أو دعم محتمل، مما يشير إلى أن المشترين بدأوا في التفوق على البائعين.



مخطط GLW بواسطة TradingView

مع أخذ هذا النمط في الاعتبار، يمكن للمستثمرين والمتداولين على المدى القصير الذين يتطلعون إلى شراء السهم القيام بذلك عند المستويات الحالية بالقرب من 40 دولارًا مع وقف الخسارة أدنى مستوى الأمس المنخفض عند 37.5 دولارًا.

يجب على المتداولين الذين يميلون إلى الهبوط على السهم الانتظار حتى ينخفض السهم إلى ما دون أدنى مستوى سجله يوم أمس لبدء صفقة بيع.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.