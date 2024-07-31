التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.6% وسط توقعات بخفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 2.6% خلال العام حتى يوليو، مقارنة بـ 2.5% في يونيو.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وتجاوز هذا الارتفاع في التضخم، الذي أبلغ عنه يوروستات، توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا أن تظل ضغوط الأسعار ثابتة عند 2.5٪.

وتأتي هذه الأخبار في وقت حرج حيث يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام خلال اجتماعه في سبتمبر.

يواجه البنك المركزي الأوروبي موازنة مع السياسة النقدية

Copy link to section

كان البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة من مستويات قياسية استجابة للآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وفي يونيو/حزيران، خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع من 4% إلى 3.75%، بهدف توجيه التضخم نحو هدفه البالغ 2% بحلول العام المقبل.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الطفيف في التضخم إلى 2.6% يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي المتمثلة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

ومع أن معدل التضخم الحالي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي، فإن البنك المركزي يتعرض لضغوط لاتخاذ قرارات من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي دون تغذية المزيد من التضخم.

وينظر الكثيرون إلى التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة في سبتمبر على أنه خطوة ضرورية لتشجيع الاقتراض والاستثمار، مما قد يساعد في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.

تخفيض آخر في تكاليف الاقتراض قادم؟

Copy link to section

وتراقب الأسواق المالية عن كثب تحركات البنك المركزي الأوروبي، ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير تخفيضًا آخر في تكاليف الاقتراض.

ومن شأن التخفيض الثاني لسعر الفائدة أن يشير إلى التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية لدعم الاقتصاد.

تعمل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل عام على تقليل تكلفة الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز الإنفاق والاستثمار ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الضغوط التضخمية إذا لم يتم إدارتها بعناية.

استند قرار البنك المركزي الأوروبي في يونيو بخفض أسعار الفائدة إلى توقعات بأن التضخم سوف يتماشى مع هدف 2٪ بحلول عام 2024.

ومع ذلك، تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى أن استقرار الأسعار لا يزال يشكل مصدر قلق.

سيكون اجتماع سبتمبر المقبل محوريًا في تحديد نهج البنك المركزي الأوروبي لإدارة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

تمثل الزيادة الطفيفة في معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% تحديًا للبنك المركزي الأوروبي بينما يستعد لاجتماع السياسة المقبل في سبتمبر.

ومع توقع المستثمرين خفضًا آخر لأسعار الفائدة، يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتنقل بين التوازن الدقيق بين تعزيز التعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم. ستكون القرارات التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة للتوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.