يصل سعر GNO إلى القاع بعد إطلاق Gnosis AI

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

Gnosis، الذي تم بناء نظامه البيئي على Gnosis Chain، وهي شبكة EVM Layer 1 آمنة ولامركزية، تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا مع إطلاق قسمها الجديد، Gnosis AI.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تم الإعلان عن Gnosis AI في 30 يوليو 2024، ومن المقرر أن تقوم بدمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات Web3، مع التركيز على تعزيز أسواق التنبؤ والمدفوعات من وكيل إلى وكيل.

ومع ذلك، على الرغم من هذا التقدم الكبير، شهد الرمز الأصلي لـ Gnosis، GNO، انخفاضًا ملحوظًا في قيمته السوقية على الرغم من أنه يظهر علامات الانتعاش بعد إطلاق Gnosis AI.

Gnosis AI تم إطلاقه بواسطة GnosisDAO

Copy link to section

يمثل إطلاق Gnosis AI لحظة محورية بالنسبة لـ GnosisDAO، التي تهدف إلى ترسيخ نفسها كمركز مركزي في تقاطع الذكاء الاصطناعي و blockchain.

We are excited to introduce Gnosis AI, a division of Gnosis Labs working at the intersection of AI and web3!



Our vision is to make Gnosis the Schelling point for AI agents in web3.



Details ↓ pic.twitter.com/pesqvtDRes — GnosisDAO (@GnosisDAO) July 30, 2024

يسعى القسم الجديد إلى الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة وكفاءة أسواق التنبؤ، وهو مجال تتمتع فيه Gnosis بخبرة كبيرة منذ طرحها الأولي للعملة في عام 2017.

أسواق التنبؤ، على الرغم من أنها أقل سيولة حاليًا مقارنة بقطاعات التمويل اللامركزي الأخرى (DeFi)، إلا أنها تحمل وعدًا كبيرًا بالتنبؤ الدقيق واتخاذ القرارات.

يتضمن النهج المبتكر لـ Gnosis AI تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين قادرين على معالجة أسئلة السوق باستراتيجيات مختلفة. تم الإبلاغ عن أن الوكلاء الأفضل أداءً يحققون دقة تصل إلى 65% تقريبًا.

من السمات البارزة في Gnosis AI هو “الوكيل الاجتماعي”، الذي يعمل كممثل للعلاقات العامة لوكلاء التداول من خلال تحليل رهانات السوق الأخيرة وتقديم تفسيرات عامة.

تتوافق هذه المبادرة مع رؤية GnosisDAO لإنشاء نظام بيئي أكثر شفافية وفعالية لسوق التنبؤ.

من المحتمل أن يصل سعر GNO إلى القاع

Copy link to section

على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة في Gnosis، إلا أن سعر GNO كان في اتجاه هبوطي. وفقًا لأحدث البيانات، تم تصنيف Gnosis (GNO) في المركز 131 حسب القيمة السوقية بسعر 209.37 دولارًا.

على مدار الـ 24 ساعة الماضية، شهد الرمز زيادة متواضعة بنسبة 1.9٪، لكن أدائه خلال الأسبوع والشهر الماضيين يروي قصة مختلفة.

وانخفض سعر GNO بنسبة 12.7% خلال الأيام السبعة الماضية و27.4% خلال الثلاثين يومًا الماضية. يعد هذا الانخفاض جزءًا من اتجاه هبوطي أوسع، حيث خسرت العملة المميزة 21.3٪ خلال الـ 14 يومًا الماضية.

GNO price chart

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التحديات قصيرة المدى، فقد شهد سعر GNO ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 80.6% خلال العام الماضي.

إن التناقض بين الخطوات المبتكرة التي اتخذتها Gnosis، خاصة مع إطلاق Gnosis AI، والأداء الحالي للسوق لـ GNO يؤكد على الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة.

في حين أن إطلاق Gnosis AI يمثل تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا، إلا أنه لم يؤثر بعد بشكل إيجابي على مسار سعر الرمز المميز.

سيكون المستثمرون ومراقبو الصناعة حريصين على رؤية كيف سيؤثر تكامل Gnosis AI مع Web3 على أداء سوق GNO في الأشهر المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.