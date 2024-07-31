مجموعة حقن لتعزيز DeFi مع تجريد سلسلة Tria

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توسعت Tria، منصة تجريد السلسلة المعيارية للمستهلك أولاً، لتشمل شبكة Injective blockchain. انخفض سعر INJ بنسبة 6% يوم الثلاثاء على الرغم من التطور الإيجابي.

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في 30 يوليو، أعلن فريق Tria عن تقديم Unchained on Injective.

وفقًا للإعلان، سيسمح هذا التكامل للمستخدمين بالاتصال بأي سلسلة على Injective باستخدام أي أصل مشفر. وكشفت تريا أنه لن تكون هناك حاجة للجسور أو المقايضة أو المطالبة بدفع الغاز.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Injective Labs إريك تشين، فإن التكامل يعني أن الحواجز والتعقيدات التي أثقلت كاهل المستخدمين لن تكون ذات أهمية بعد الآن.

يتضمن ذلك أشياء مثل تبديل المحافظ أو التوصيل أو الحصول على الرموز المميزة لرموز الغاز. ستقوم البنية التحتية “Unchained” الخاصة بـ Tria بإدارة هذا الأمر، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بمزايا Web3.

فكرة سلسلة Tria غير المقيدة عن Injective

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تقدم Unchained طبقة 2 من الخدمات المعتمدة بشكل نشط لتجريد السلسلة المعيارية المبنية على Cosmos SDK.

يوفر AVS L2 تقنية التنفيذ المزدوج المتوافقة مع EVM والتي تتيح للمستخدمين التفاعل مع التطبيقات اللامركزية على سلاسل متعددة دون التحول من السلسلة أو واجهة المستخدم التي يستخدمونها.

مع تكامل Tria، يمكن الآن للمستخدمين داخل النظام البيئي Injective الاتصال بأي محفظة، بما في ذلك Metamask وPhantom.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من استخدام أي أصل في أي سلسلة، سواء كانت متوافقة مع EVM أو رموز Solana أو BTC دون الحاجة إلى الجسور أو المقايضة أو الغاز.

Tria’s plug-and-play chain abstraction module will soon be available to all developers.



Here is an early look into how dApps across the Injective ecosystem are beginning to integrate the chain abstraction module into their products. 🧵 — Tria (@useTria) July 30, 2024

ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أن التكامل يجعل Tria توفر سهولة الإعداد والأصول الموحدة والتخزين في النظام البيئي Injective.

إنها خطوة يمكن أن تعزز بشكل كبير سوق التمويل اللامركزي على Injective.

البروتوكولات التي تستفيد من تكامل Tria

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لجلب تقنيتها المجردة إلى Injective، تتصل Tria بالعديد من التطبيقات اللامركزية المستندة إلى Injective، بما في ذلك Helix وDojoSwap وNeptune Finance وInjera وHydro Protocol وSA World وKakeru وSushi Fighter.

يعد Helix أحد أفضل بروتوكولات السيولة لشبكة Injective، في حين أن DojoSwap هي سلسلة المقايضة المعتمدة في النظام البيئي.

وفي الوقت نفسه، توفر Hydro Protocol منصة للتخزين السائل وتسمح Neptune Finance للمستخدمين بالاستفادة من شبكة ائتمان عالمية غير وصائية.

يمكن للمستخدمين إيداع أي رمز مميز من أي سلسلة والمشاركة في سوق الإقراض والاقتراض التابع لشركة Neptune Finance.

التكامل الآخر هو مع Coinbase وSA World المدعوم من Pantera، وهي عبارة عن منصة بنية تحتية لـ GameFi يمكن للمستخدمين التفاعل معها باستخدام أصول مختلفة على Injective.

سعر INJ

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في حين أن تكامل Tria يعد خبرًا إيجابيًا لـ Injective، يتم تداول الرمز الأصلي حاليًا بشكل أقل وسط ضعف السوق الأوسع.

تم تداول عملة INJ بحوالي 23.24 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، أي بانخفاض يزيد عن 6% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وانخفض حجم التداول بنسبة 12% إلى نحو 123 مليون دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.