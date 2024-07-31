ماستركارد تقفز بعد أرباح الربع الثاني، فهل “التمويل المضمن” هو المستقبل؟

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أعلنت Mastercard (NYSE:MA) للتو عن أرباحها للربع الثاني وارتفع السهم بنسبة 4٪ خلال ساعات التداول اليوم.

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سجلت الشركة فوزًا على كل من الإيرادات وربحية السهم مع استمرار المستهلكين في الإنفاق خلال هذا الربع.

يأتي النمو المكون من رقمين لكل من الخط العلوي والنتيجة النهائية بمثابة ارتياح للمستثمرين الذين كانوا قلقين بشأن الانخفاض المستمر في سعر السهم منذ إعلان الأرباح الأخير.

لقد حققنا ربعًا قويًا آخر في جميع جوانب أعمالنا مع نمو صافي الإيرادات والأرباح المكون من رقمين. الرئيس التنفيذي مايكل ميباخ

بلغت إيرادات الربع 6.96 مليار دولار مقابل تقديرات قدرها 6.85 مليار دولار، في حين بلغت ربحية السهم 3.59 دولار، متجاوزة بشكل مريح التقديرات البالغة 3.51 دولار. لقد تجاوزت الشركة الآن تقديرات المحللين لأربعة أرباع متتالية.

مستقبل المدفوعات

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تعد Mastercard واحدة من أقوى الشركات في السوق الأمريكية. منذ عام 2006، قدمت عوائد سنوية تزيد عن 30٪.

لم يكن هذا النمو ممكنًا إلا بفضل أسلوب الإدارة التطلعي الذي يستفيد من التغيير والتقنيات الأحدث لتحسين معالجة المدفوعات للجمهور.

أحد هذه التغييرات يحدث أمام أعيننا ويتضمن التمويل المضمن. التمويل المضمن هو دمج تسهيلات الدفع في منصات غير مالية حتى لا يضطر المستخدمون إلى مواجهة متاعب إجراءات الدفع غير الفعالة.

وفقًا لنائب الرئيس التنفيذي جينيفر مارينر، فإن التمويل المدمج هو مستقبل التجارة.

يرغب الناس في الانتقال من المعاملات المالية التقليدية إلى الطرق الحديثة والرقمية والمتكاملة لتنفيذ التزاماتهم المالية. تقوم Mastercard بإعداد نفسها لتكون في طليعة هذا التغيير.

نحن بالتأكيد نرى في الجانب B2B إدراكًا أن هناك طريقة يمكنهم من خلالها تبسيط أعمالهم من خلال التمويل المضمن.

يشعر مارينر أن الشركات تستجيب بشكل إيجابي لجهود الشركة لتسهيل المعاملات المالية للشركات.

إن شراكات الشركة مع SAP وOracle لا تساعدها على إحداث هذا التغيير فحسب، بل تجعلها تدرك أيضًا أن هذا هو المستقبل بالفعل.

إنها تعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد أكثر من أشياء مثل الترميز والمدفوعات غير التلامسية.

تستخدم هذه الشركات بالفعل تطبيقات لإدارة المخزون والمحاسبة، ومن خلال دمج المعاملات المالية في هذه التطبيقات، يمكن لماستركارد أن تجعل الحياة أسهل لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.

بمجرد أن تثبت ماستركارد نفسها كشركة رائدة في مجال التمويل المدمج، يمكنها بعد ذلك الانتقال إلى تقديم خدمات إضافية مثل التخصيصات وبرامج الولاء، والتي ستساعد الشركة على مواصلة نموها في المستقبل، تمامًا كما فعلت في الماضي.

ماذا يقول الرسم البياني؟

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نظرة واحدة على الرسم البياني تخبرنا أن السهم كان يتداول عند مستوى دعم مهم قبل الأرباح مباشرة.

كان المتداولون ينتظرون تقرير الأرباح وسيكونون أكثر سعادة الآن مع وجود متغير واحد أقل يؤدي إلى اتجاه هبوطي آخر.

إذا استمر السهم في احترام مستوى الدعم هذا، واستمرت الشركة في الأداء على المستوى الأساسي، فإن المستثمرين الذين يتخذون مركزًا في السهم الآن سيكونون في وضع جيد للاستفادة من ثورة التمويل المضمنة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.