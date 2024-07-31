ينتهي Polkadot (DOT) في شهر يوليو بملاحظة هبوطية حيث يصل تفاعل المستخدمين إلى أدنى مستوياته في عام 2024

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أظهر Polkadot (DOT) أداءً غير مرحب به في يوليو، حيث خسر حوالي 12٪ على الرسم البياني الشهري. كان أداء DOT ضعيفًا حيث قفزت عملة البيتكوين الرائدة بنسبة 8٪، بينما شهدت Ethereum انخفاضًا قصيرًا بنسبة 2٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية.

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ساهم تضاؤل تفاعل المستخدمين في ضعف Polkadot في الجلستين الأخيرتين.

انخفض نشاط مستخدم العملة البديلة إلى أدنى مستوياته في عام 2024، مما أثار مخاوف بشأن تحركات أسعار DOT المستقبلية.

يرفض Polkadot مشاركة المستخدم

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تؤكد بيانات الكتلة حالة Polkadot المزرية، حيث وصل النشاط على Relay Chain وparachain إلى أدنى مستوياته السنوية.

Source – The Block

تُظهر الإحصائيات أن 170,111 عنوانًا فقط تم التعامل عليها بشكل نشط على سلسلة الترحيل في يوليو. ويمثل هذا أدنى رقم شهري منذ يناير 2024.

علاوة على ذلك، بلغ عدد المحافظ الجديدة التي تم تداولها لأول مرة على Relay Chain 27,900، وهو انخفاض هائل بنسبة 75% من ذروة 112 ألف عنوان جديد في مارس.

كما شهدت منصة Parachain انخفاضًا بنسبة 21% في نشاط المستخدم.

تؤكد هذه التطورات انخفاض مشاركة المستخدمين واهتمامهم بـ Polkadot.

المستثمرون واثقون من التعافي المحتمل لبولكادوت

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في حين أن تحركات الأسعار ترسم صورة قبيحة لـ Polkadot، فإن المؤشرات الموجودة على السلسلة تشير إلى التفاؤل. المستثمرون لا يبيعون على الرغم من انخفاض الأسعار.

تُظهر بيانات الفحص الفرعي أن حساب حامل DOT على مدار 24 ساعة قد ارتفع إلى 1,354,554 ATH، مع انضمام حوالي 80 لاعبًا منذ الأمس.

إن وصول مستثمرين جدد يدل على الثقة في عمليات الاسترداد المحتملة لوزارة النقل. علاوة على ذلك، يعكس الحجم المتزايد على السلسلة نظامًا بيئيًا صحيًا ونشطًا.

أيضًا، تُظهر نسبة البيع/الشراء أن ما يقرب من 74% من المستثمرين ينفذون صفقات شراء على DOT. ويعكس ذلك التفاؤل على المدى الطويل على الرغم من سيطرة الخوف على المدى القريب.

توقعات سعر DOT

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تم تداول الرمز الأصلي عند 5.52 دولارًا في وقت النشر، بانخفاض 3٪ خلال اليوم الماضي.

حافظت شركة Polkadot على موقفها الهبوطي خلال شهر يوليو، حيث خسرت 12٪ من قيمتها الشهر الماضي.

شهد الشهر الماضي وضع DOT في وضع تماسك حيث تم تداوله داخل قناة أفقية منذ أوائل يوليو، مع مقاومة عند 6.53 دولارًا ودعمًا عند 5.56 دولارًا.

قد يؤدي الفشل في الحفاظ على أقرب موطئ قدم (5.56 دولارًا) إلى دفع DOT إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر عند 4.93 دولارًا.

ومع ذلك، فإن تطورات السوق الواسعة ستؤثر على مسار Polkadot في الجلسات القادمة.

على الرغم من الانخفاض السريع لعملة البيتكوين من 70 ألف دولار إلى 66 ألف دولار، لا يزال الخبراء متفائلين بشأن السوق.

على سبيل المثال، يوشك اللاعبون المؤسسيون على إضافة بيتكوين إلى ميزانياتهم العمومية، وهي خطوة تستعد لدفع العملات المشفرة والعملات البديلة الرائدة إلى أعلى المستويات المتوقعة.

"We now have additional companies coming out and saying we’re going to put #Bitcoin on our balance sheet as a strategic treasury asset." – @billfour pic.twitter.com/rAEBqkfxzS — Michael Saylor⚡️ (@saylor) July 30, 2024

من المرجح أن يؤدي تحسن معنويات السوق الواسعة إلى إنقاذ Polkadot من اتجاهاته الهبوطية.

قد تدفع الموجات الصعودية أسعار SOT إلى مستوى المقاومة القريب عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، والذي يتزامن مع علامة السعر 6.17 دولار.

سيؤدي التغلب على هذه العقبة إلى فتح الأبواب أمام الحاجز الضخم عند 7 دولارات، والذي بعده ستبحر DOT بسلاسة إلى قمم جديدة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.