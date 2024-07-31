ستاربكس تدين لعملائها بمبلغ 1.77 مليار دولار من القهوة: ما الذي يتم تخميره؟

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يعرف الناس ستاربكس باعتباره المكان الذي يبيع القهوة. لقد كان الأمر مفاجئًا للكثيرين عندما اكتشفوا أن الشركة هي أيضًا بنك صغير. لقد أعطتها بطاقات هدايا ستاربكس مكانة فريدة بين تجار التجزئة.

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وبسبب الطلب عليها وتقديمها كهدايا للأحباء بسعادة، حولت بطاقات الهدايا هذه ستاربكس إلى قوة مالية غير متوقعة.

وفقًا لأرباح الربع الثالث للشركة، فهي تمتلك الآن ما قيمته 1.77 مليار دولار من بطاقات الهدايا غير المستردة. وهذا الرقم مرتفع بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

أكثر من مجرد وسيلة أرخص للاقتراض

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ستاربكس ليست الشركة الأولى التي تستخدم العملاء كدائنين. وإليك كيف يعمل. تقدم الشركات لعملائها تطبيقات الهاتف المحمول أو بطاقات الهدايا حيث يمكنهم تحميل الأموال لاستخدامها في وقت لاحق.

الهدف الأساسي من ذلك هو منح المستخدمين الراحة لدفع ثمن قهوتهم بسهولة. ويعمل. ولهذا السبب يقوم الأشخاص بتحميل الأرصدة على بطاقاتهم وهم يعلمون جيدًا أنهم لن ينفقوها على الفور.

لكن هذه الراحة تجلب الكثير للشركة في شكل أموال بدون فوائد. يمكن لبعض الشركات مثل PayPal الاحتفاظ بالكثير من أموال العملاء دون الحاجة إلى دفع أي فائدة لهم. لكنهم لا يستطيعون إنفاقها لأنهم بحاجة إلى الاحتفاظ بها كاحتياطي.

تمتلك شركات أخرى مثل Walmart عددًا مماثلاً من بطاقات الهدايا غير المستردة مثل Starbucks.

لكن حقيقة أنها تحقق مبيعات تزيد عن مبيعات Walmart بأكثر من 20 مرة تعني أن تأثير هذه الأموال الخالية من الفوائد ضئيل للغاية.

لكن بالنسبة لستاربكس، الأمور مختلفة. يمكننا أن نعتبره قرضا بدون فوائد. لكن الأمور تصبح مثيرة للاهتمام لأنه يتعين على الشركة سدادها على شكل قهوة، وليس أموالًا.

علاوة على ذلك، فإن رصيده غير المسترد يتزايد كل عام. في العام الماضي، حققت إيرادات بقيمة 196.1 مليون دولار من بطاقات الهدايا غير المستردة.

ومع زيادة هذه القيمة، أدركت ستاربكس أن هذه الأرصدة قد لا يتم استردادها أبدًا. وبالتالي، فإنه لم يعد سرا تجاريا بعد الآن. تعلن الشركة ذلك علانية، لكن الرصيد يتزايد باستمرار.

تقوم ستاربكس بعمل استثنائي في جلب إيرادات بطاقات الهدايا غير المستردة. لكن الخط الرئيسي لأعمالها، وهو بيع القهوة، لا يسير على ما يرام.

أرباح الربع الثالث مخيبة للآمال

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أعلنت الشركة عن أرباحها للربع الثالث مساء أمس، وكان أداؤها سيئًا في بيع القهوة. وأعلنت عن انخفاض بنسبة 2٪ في إيرادات أمريكا الشمالية وانخفاض بنسبة 3٪ في الإيرادات العالمية.

وهذا هو الربع الثاني على التوالي الذي تشهد فيه مبيعات الشركة تراجعا. وبينما يكافح المستهلكون للتعامل مع التضخم، يبدو أنهم يقللون من استهلاك القهوة.

أعتقد أنه من هذا الطريق. أبلغت شركة ماكدونالدز عن انخفاض مبيعاتها بعد تقديم عرض وجبة بقيمة 5 دولارات لعملائها. فكيف يمكن لشركة ستاربكس أن تتوقع أن يأتي الناس إلى متاجرها ويدفعوا 6 دولارات مقابل القهوة المثلجة؟

إنه سؤال تكافح الإدارة للإجابة عليه، خاصة في ظل وجود المنافسين الذين يستولون على حصتهم في السوق. يقول المحلل آر جيه هوتوفي:

المستهلك الأكثر وعيًا بالتكلفة، يبحث عن أماكن أخرى أو يقوم فقط بأشياء في المنزل. هناك أيضًا المزيد من المنافسة من بعض سلاسل المقاهي التي يتم طلبها بالسيارة، مثل Dutch Bros

لقد مر السهم بعام صعب حتى الآن حيث انخفض بنسبة 17٪ منذ بداية العام. لن تختفي مشاكلها في أي وقت قريب، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين ينسون استرداد أرصدة بطاقات الهدايا الخاصة بهم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.