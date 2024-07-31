انتصارات تاكو بيل للذكاء الاصطناعي أثناء القيادة حيث تعثرت أتمتة ماكدونالدز

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تضع Taco Bell معيارًا جديدًا في خدمة الوجبات السريعة من خلال توسيع تقنية Voice AI الخاصة بها لتشمل المزيد من المواقع على مستوى البلاد. هذا النهج المبتكر لا يعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يضع تاكو بيل أيضًا في مقدمة منافسيها، وخاصة ماكدونالدز، التي كافحت مؤخرًا مع مبادرات مماثلة للذكاء الاصطناعي.

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الكفاءة ورضا العملاء

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يعمل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Taco Bell بالفعل في أكثر من 100 مطعم، مع التركيز في المقام الأول على تبسيط الطلبات من السيارة. تهدف هذه التقنية إلى تقليل أوقات الانتظار، وتحسين دقة الطلب، وخفض التكاليف – وهي العوامل الرئيسية التي تساهم في تحسين النتيجة النهائية وتعزيز رضا العملاء.

هذا ما قاله كبير مسؤولي الابتكار في Yum! كان على شركة Brands، الشركة الأم لشركة Taco Bell، أن تقول عن دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها:

يم! تعمل العلامات التجارية على دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب أعمالنا بقدرات جديدة ومثيرة، ويعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من هذه الإستراتيجية. مع أكثر من عامين من الضبط الدقيق واختبار تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي أثناء القيادة، نحن واثقون من فعاليتها في تحسين العمليات وتعزيز رضا العملاء. لورانس كيم

لا يعمل نظام الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة فحسب، بل يعيد أيضًا توزيع الموظفين على أدوار أكثر أهمية داخل المطعم. وبينما تركز هذه الخطوة حاليًا على خدمة الطلب من السيارة، فإن نجاح التكنولوجيا قد يمتد قريبًا إلى خدمات تناول الطعام، مما يؤدي إلى إحداث تحول أكبر في تجربة العملاء.

كيف حال المنافسين؟

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تعتبر إنجازات تاكو بيل في مجال الذكاء الاصطناعي ملحوظة، خاصة في ضوء النكسات الأخيرة التي تعرضت لها ماكدونالدز.

أنهت شركة الوجبات السريعة العملاقة شراكتها مع شركة IBM بعد أن واجهت تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تحسين عمليات الطلب من السيارة، انتقادات بسبب عدم الدقة.

أدت ردود فعل العملاء السلبية، والتي تضخمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إلى قيام ماكدونالدز بإعادة النظر في استراتيجيتها، وبلغت ذروتها بإنهاء التعاون الذي دام عامين.

وعلى الرغم من النكسة، فإن ماكدونالدز لا تتخلى عن المشروع.

وبينما نمضي قدمًا، منحنا عملنا مع IBM الثقة في أن حل الطلب الصوتي للطلب من السيارة سيكون جزءًا من مستقبل مطاعمنا. المتحدث باسم ماكدونالدز

الذهاب الدولية

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يمتد التزام تاكو بيل بالابتكار التكنولوجي إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة. تخطط الشركة لتطبيق تقنية Voice AI الخاصة بها في خمسة مواقع لـ KFC في أستراليا.

ورغم أن الحجم قد يكون متواضعًا، إلا أنه يعكس ثقة الشركة في تقنيتها. النجاح في الأسواق الدولية يمكن أن يضع معيارًا جديدًا لهذه الصناعة.

يمثل نهج تاكو بيل أكثر من مجرد ترقية تكنولوجية؛ لديها القدرة على إعادة تحديد المعايير التشغيلية في قطاع الوجبات السريعة.

من خلال إعطاء الأولوية للدقة والكفاءة ورضا العملاء، تمهد تاكو بيل الطريق للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي في صناعة الضيافة.

لا تعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على تعزيز العمليات الحالية فحسب، بل تضع تاكو بيل أيضًا كشركة رائدة في المشهد المتطور لتكنولوجيا الخدمات الغذائية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.