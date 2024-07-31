توقفت Terra Blockchain بعد حدوث استغلال كبير، وسقوط رمز ASTRO

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تم تعليق blockchain Terra فجأة بسبب الاستغلال المشتبه به، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة رمز Astroport الخاص بـ ASTRO.

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وقد تسبب هذا التوقف، الذي أصبح ساريًا عند ارتفاع الكتلة 11430400، في إيقاف جميع معاملات المستخدم مؤقتًا حيث يعمل فريق Terra مع مدققي Phoenix-1 لتنفيذ تصحيح طارئ لمعالجة الاختراق.

📣Attention Terra users: Please be advised that the chain will be halted shortly at block height 11430400 and transactions will not be processed during this time.



We will be working with the validators on Terra (phoenix-1) to apply an emergency patch thereafter to remediate a… — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) July 31, 2024

تمت سرقة 60 مليون من رموز ASTRO

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وفقًا لـ Cyvers Alerts، أدى الاستغلال إلى سرقة ما يقرب من 60 مليون رمز Astroport (ASTRO)، إلى جانب 3.5 مليون Circle USD (USDC)، و500000 Tether (USDT)، و2.7 Bitcoin (BTC).

لقد أثرت هذه السرقة الهائلة بشدة على أداء سوق رمز ASTRO.

🚨ALERT🚨@terra_money was exploited, resulting in the theft of approximately 60M $ASTRO, 3.5M $USDC, 500K $USDT, and 2.7 $BTC.



The attacker took advantage of a reentrancy vulnerability in the timeout callback of ibc-hooks.

This vulnerability was revealed in April of this year.… https://t.co/56oTpg78Cv — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) July 31, 2024

قبل الكشف عن الاستغلال علنًا، بلغت قيمة رموز ASTRO المسروقة البالغة 60 مليونًا حوالي 2.7 مليون دولار.

ومع ذلك، انخفض سعر التوكن منذ ذلك الحين من حوالي 0.045 دولار إلى 0.01313 دولار، مما يمثل انخفاضًا بأكثر من 60٪ قبل أن يتعافى إلى حوالي 0.02058 دولار في وقت النشر.

ومع بدء استقرار قيمة الرمز المميز، يتم تداوله حاليًا بحوالي 0.018 دولار. على الرغم من أنها تمثل 5.5% فقط من إجمالي عرض ASTRO، فقد سجلت الخسارة أدنى مستوى جديد على الإطلاق للرمز المميز.

يزيد الاستغلال من تعقيد المشكلات المالية التي تواجهها شركة Terraform Labs

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بالإضافة إلى تعليق blockchain، أصبح وضع Terra أكثر تعقيدًا بسبب المشاكل المالية الأخيرة التي واجهتها Terraform Labs.

في 12 يونيو، توصلت الشركة إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4.47 مليار دولار.

تتضمن هذه التسوية 3.6 مليار دولار من غرامات المخالفة، و420 مليون دولار من العقوبات المدنية، وما يقرب من 467 مليون دولار من الفوائد قبل صدور الحكم.

تحمل التسوية أيضًا الرئيس التنفيذي السابق Do Kwon مسؤولية ما يقرب من 204 مليون دولار من الأضرار الناجمة عن انهيار نظام Terra البيئي، والذي تسبب في خسائر بقيمة 40 مليار دولار للمستثمرين.

أدت أزمة Terraform Labs إلى اضطرابات إضافية، بما في ذلك إعادة فتح Shuttle Bridge المخطط لها في 19 يوليو. وكان الهدف من هذه الخطوة هو السماح للمستخدمين باسترداد أصولهم على Terra Classic blockchain.

ومع ذلك، بعد فترة استرداد مدتها 30 يومًا، سيتم إغلاق Shuttle Bridge نهائيًا، وسيتم تدمير أي أصول متبقية.

تؤكد الأحداث الجارية على فترة مضطربة لنظام Terra البيئي والأصول المرتبطة به، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في مجال العملات المشفرة.

إلى جانب التأثير على الرموز المسروقة، شهد رمز Terra Blockahin الأصلي، Terra (LUNA) أيضًا انخفاضًا حادًا إلى 0.3845 دولار من التداول فوق 0.4 دولار. وعلى الرغم من تعافيه إلى 0.3941 دولار في وقت النشر، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 2.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.