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لقد فازت في المعركة من أجل أفضل blockchain للمطورين والمستخدمين أمثال Ethereum و Solana و BNB Chain و Arbitrum و Base. واجه العديد من المتنافسين الذين كانوا يأملون في مواجهة إيثريوم تحديات كبيرة وتطوروا إلى سلاسل أشباح.

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يتم تعريف سلسلة الأشباح على أنها شبكة blockchain تفتقر إلى أي تطوير وتطبيقات لامركزية في نظامها البيئي. تتناول هذه المقالة بعض هذه السلاسل.

Tezos | XTZ

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Tezos هي واحدة من أفضل سلاسل الأشباح في صناعة blockchain. تم إطلاقها في عام 2018 لمواجهة Ethereum، وهي شبكة blockchain معروفة بسرعاتها البطيئة وتكاليف المعاملات المرتفعة.

Tezos عبارة عن blockchain سريع بشكل لا يصدق مع تكاليف معاملات منخفضة وقابل للتطوير بشكل كبير، وذلك بفضل بنيته المعيارية. على مر السنين، أنفقت الشبكة ملايين الدولارات على التسويق.

وكان أسلوبها التسويقي الأكثر شعبية هو شراكتها مع مانشستر يونايتد، أحد الأندية الأكثر شعبية في الدوري الإنجليزي الممتاز (EPL). وكانت أيضًا شريكًا رئيسيًا لفريق Red Bull Racing، الفريق الذي فاز بالبطولتين الماضيتين في الفورمولا 1.

وقد ساعدت هذه الشراكات في الوصول إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يزال نظامها البيئي متخلفًا عن نظام blockchain الشهير مثل Solana و Base. يعرض موقعها الإلكتروني 85 مشروعًا، 17 منها في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

تظهر البيانات الإضافية أن نظام DeFi البيئي الخاص به أصغر نسبيًا مقارنة بالسلاسل الأكبر الأخرى. تبلغ قيمتها الإجمالية المقفلة (TVL) أكثر من 54.2 مليون دولار وقيمة سوقية للعملات المستقرة تبلغ 50.2 مليون دولار. في ذروتها، بلغت القيمة السوقية لشركة Tezos أكثر من 6.7 مليار دولار، وهو رقم انخفض إلى 743 مليون دولار.

حقيقة ممتعة: Tezos هي سابع أكبر شركة خاصة تمتلك عملة البيتكوين. تحتوي على 6170 قطعة نقدية تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار.

زيليجا | زيل

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Zilliqa هي شبكة blockchain أخرى واجهت تحديات كبيرة في السنوات القليلة الماضية. وفي هذه الفترة، انتقلت من أعلى 20 عملة مشفرة بقيمة تزيد عن 2.65 مليار دولار إلى عملة صغيرة بقيمة 314 مليون دولار. وهي الآن تحتل المرتبة 163 من حيث أكبر العملات المشفرة في العالم.

لقد كان سقوط Zilliqa قصة حزينة لأنها مبتكر رئيسي قدم مفهوم التجزئة الذي تبنته الآن سلاسل الكتل مثل Near وEthereum وMultiverseX، المعروفة سابقًا باسم Elrond.

استمر النظام البيئي لزليقة في التضييق. على سبيل المثال، لديها فقط DeFi TVL بقيمة 1.74 مليون دولار فقط وتقييم العملة المستقرة 3.18 مليون دولار.

إي أو إس | إيوس

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EOS هي شبكة blockchain أخرى سقطت من النعمة في السنوات القليلة الماضية. الشبكة مدعومة من قبل Block.one، وهي الشركة التي جمعت أكثر من 4 مليارات دولار في طرحها الأولي للعملة (ICO). تعد Block أيضًا واحدة من أكبر حاملي Bitcoin، مع أكثر من 164000 عملة معدنية بقيمة تزيد عن 10 مليار دولار.

كان هدف EOS هو إنشاء بديل قوي للإيثريوم، وهو ما فشلت في تحقيقه على مر السنين. كما قامت أيضًا بدمج إمكانات الآلة الافتراضية Ethereum (EVM) في شبكتها.

تشير البيانات إلى أن EOS لديها أصول بقيمة TVL تزيد عن 133 مليون دولار، بانخفاض عن الذروة البالغة 350 مليون دولار في عام 2021. ومن أفضل التطبيقات اللامركزية في النظام البيئي EOS REX وEOS RAM وDefiBox. وعلى طول الطريق، انخفضت قيمتها السوقية من أكثر من 15 مليار دولار إلى 900 مليون دولار. توقفت Tether أيضًا عن سك عملتها المستقرة على EOS.

فيلاس بلوكتشين | 86

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لقد تعرضت Velas Blockchain أيضًا لسقوط كبير من النعمة. انخفضت قيمتها السوقية من أكثر من 1.2 مليار دولار إلى أكثر من 18.4 مليون دولار اليوم. لقد انتقلت من قائمة أفضل 100 عملة معدنية إلى المرتبة 818.

وفي الوقت نفسه، انتقل حجم الأصول في منصات التمويل اللامركزي الخاصة بها من أكثر من 50 مليون دولار في عام 2021 إلى 1.29 مليون دولار فقط. وبلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة 9 دولارات فقط.

يعد هذا انخفاضًا كبيرًا بالنسبة إلى blockchain التي أنفقت ملايين الدولارات باعتبارها الراعي الرئيسي لفريق فيراري للفورمولا 1. في كثير من الحالات، تلتزم الشركات بأكثر من 50 مليون دولار سنويًا لتصبح راعيًا لفيراري.

حتى | جبين

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Celo هي شبكة blockchain تم تحويلها إلى شبكة Ethereum Layer 2 في عام 2023. شبكة الطبقة 2 عبارة عن blockchain تهدف إلى تعزيز blockchain الرئيسي من خلال التعامل مع المعاملات خارج السلسلة. تهيمن على الصناعة الآن أمثال Arbitrum وPolygon وBase Blockchain.

على عكس سلاسل الكتل الأخرى في هذه القائمة، اجتذبت Celo العديد من المطورين. حددت بيانات DeFi Llama أكثر من 40 تطبيقًا لامركزيًا في نظامها البيئي. ومع ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في الشبكة من أكثر من 1.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 95 مليون دولار فقط. معظم هذه الأموال موجودة في Mento، وUniswap، وMoola Market، والتي تبلغ أصولها 65 مليون دولار، و22.2 مليون دولار، و2.91 مليون دولار.

وهناك شبكات أخرى تطورت إلى سلاسل أشباح. ولعل كاردانو، الشبكة التي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار هي الأكبر. أما الشركات الأخرى البارزة فهي Algorand وMina Protocol وKadena.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.