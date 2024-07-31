رفع UBS للتو دعوى قضائية ضد بنك أوف أمريكا

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UBS Group AG (NYSE: UBS) تحت المجهر هذا الصباح بعد رفع دعوى قضائية بقيمة 200 مليون دولار ضد Bank of America Corp (NYSE: BAC).

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ويزعم العملاق المصرفي السويسري أن بنك أوف أمريكا لم يحترم اتفاقيات التعويض المتعلقة بالرهون العقارية المحفوفة بالمخاطر الصادرة عن شركة Countrywide Financial التي اشترتها BAC في عام 2008.

وتتركز الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي أنشأها بنك UBS باستخدام القروض التي أنشأتها شركة Countrywide.

وفقًا لـ UBS، وافقت شركة Countrywide على تعويض شركة الخدمات المالية العملاقة ضد المطالبات الناشئة عن الرهون العقارية سيئة الاكتتاب أو الاحتيالية.

سهم UBS ثابت تقريبًا خلال اليوم عند كتابة هذا التقرير.

كيف وصل بنك UBS إلى رقم 200 مليون دولار؟

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لقد أدت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المذكورة أعلاه بالفعل إلى تداعيات مالية كبيرة على بنك UBS.

وفي عام 2013، أعلن البنك عن تسوية بقيمة 885 مليون دولار مع وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، قام UBS بتسوية مع بنك القروض السكنية الفيدرالي في سان فرانسيسكو في عام 2016 مقابل مبلغ لم يكشف عنه. كانت كلتا المستوطنتين مرتبطتين بقروض شركة Countrywide.

وعلى الرغم من المناقشات الموسعة مع بنك أوف أميركا بشأن التعويضات، بما في ذلك نحو 53 مليون دولار كتكاليف قانونية، يزعم بنك يو بي إس أن ثاني أكبر بنك أميركي رفض الامتثال لالتزاماته.

ومع ذلك، لم يقدم UBS المزيد من التفاصيل حول كيفية وصوله إلى رقم 200 مليون دولار.

وتسلط هذه القضية الضوء على التداعيات القانونية المستمرة الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008، وخاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني.

ومع ذلك، فإن الدعوى القضائية التي رفعها UBS فريدة من نوعها من حيث أنها تسعى للحصول على تغطية للتسويات المتعلقة بهذه الأوراق المالية بدلاً من المسؤولية المباشرة عن قيمتها المتناقصة.

ساهمت جميع أنحاء البلاد في الأزمة المالية لعام 2008

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وأصبحت شركة كانتري وايد فاينانشيال، تحت قيادة أنجيلو موزيلو، أكبر جهة مقرضة للرهن العقاري في الولايات المتحدة من خلال التركيز على المقترضين من ذوي القروض العقارية عالية المخاطر.

وقد ساهمت ممارسات الإقراض التي اتبعوها، والتي تضمنت في كثير من الأحيان دفعات شهرية أولية منخفضة والحد الأدنى من متطلبات التوثيق، بشكل كبير في فقاعة الإسكان التي انفجرت في نهاية المطاف، مما أدى إلى الأزمة المالية والركود اللاحق.

لقد تبين أن استحواذ بنك أوف أميركا على شركة كانتري وايد مقابل 2.5 مليار دولار في يوليو/تموز 2008 كان مكلفاً للغاية.

واجه البنك عشرات المليارات من الدولارات من النفقات القانونية وغيرها المتعلقة بعمليات الاستحواذ على Countrywide و Merrill Lynch.

وحتى الآن، لم يستجب بنك أوف أمريكا لطلبات التعليق على الدعوى القضائية.

القضية، المرفوعة باسم UBS Americas et al v Countrywide Home Loans Inc et al، ستتم مراقبتها عن كثب من قبل خبراء ماليين وقانونيين لأنها يمكن أن تشكل سوابق لمطالبات تعويض مماثلة في فترة الأزمة.

انخفضت أسهم Bank of America Corp صباح الأربعاء.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.