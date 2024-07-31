انخفض مخزون Vaccinex بنسبة 40% على الرغم من التحديث الإيجابي لدراسة مرض الزهايمر

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تراجعت شركة Vaccinex Inc (NASDAQ: VCNX) بنسبة 40٪ يوم الأربعاء على الرغم من إعلانها عن نتائج إيجابية في المرحلة المبكرة لعلاج مرض الزهايمر.

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وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية إن تجربتها SIGNAL-AD أثبتت أن الجسم المضاد لبيبينيماب جيد التحمل من قبل مرضى الزهايمر. شارك في الدراسة ما مجموعه 16 موقعًا سريريًا، ولم يبلغ أي منها عن أي حدث ضار خطير متعلق بالعلاج.

أثبتت التجارب السابقة بالفعل أن البيبينيماب جيد التحمل لدى مرضى التصلب المتعدد ومرض هنتنغتون أيضًا.

إريك سيمرز – قدم الباحث الرئيسي النتائج الرئيسية لدراسة SIGNAL-AD اليوم في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في فيلادلفيا.

انخفض سهم Vaccinex الآن بنسبة تزيد عن 50٪ مقارنة بأعلى مستوى له منذ عام حتى الآن في منتصف فبراير.

أهمية نتائج تجربة SIGNAL-AD

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كما حقق بيبينيماب أيضًا زيادة ذات دلالة إحصائية في إشارة FDG-PET لدى المرضى الذين يعانون من الضعف الإدراكي الخفيف المرتبط بمرض الزهايمر (MCI)، وفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الأربعاء.

أظهرت دراسة سابقة عالية الدقة أن البيبينيماب فعال في تحسين الأداء في مجموعة من التدابير المعرفية والنفسية المركزية. قال موريس زودرير – الرئيس التنفيذي لشركة Vaccinex Inc للمستثمرين اليوم:

نعتقد أن نتائج دراسة SIGNAL-AD تثبت أن البيبينيماب يمنع الانخفاض المميز في نشاط التمثيل الغذائي للدماغ المرتبط بالمرض في منطقة الدماغ المعروفة بأنها تتأثر في وقت مبكر من تطور المرض.

تعتبر النتائج مهمة بالنظر إلى أن حوالي 7.0 مليون أمريكي يعيشون حاليًا مع مرض الزهايمر. يعاني ما يصل إلى 18% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من الاختلال المعرفي المعتدل المرتبط بمرض الزهايمر، وفقًا لجمعية الزهايمر. وأكثر من 30% منهم معرضون لخطر الإصابة بالخرف في غضون خمس سنوات.

إن العلاج الذي يمكن أن يساعد في إبطاء تطور الضعف الإدراكي المعتدل يمكن أن يؤدي بشكل أساسي إلى إطالة العمر الإنتاجي للسكان المعرضين للخطر.

ومع ذلك، لم يستجب سهم Vaccinex حتى الآن للتحديث الإيجابي يوم الأربعاء.

انخفض سهم Vaccinex على الرغم من خسارة الربع الأول الضيقة

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وصلت الأخبار بعد شهرين من إعلان شركة Vaccinex عن نتائجها المالية للربع الأول.

كان لدى VCNX 3.0 مليون دولار نقدًا، بما في ذلك ما يعادل النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق في نهاية مارس – وهو ضعف المبلغ الذي كان لديه 1.5 مليون دولار في بداية عام 2024.

خسرت شركة التكنولوجيا الحيوية 3.9 مليون دولار في الربع الأول أو 2.94 دولار للسهم مقابل 5.0 مليون دولار أو 20.89 دولار للسهم قبل عام. كان الانخفاض في صافي الخسارة على أساس سنوي مرتبطًا جزئيًا بتكاليف البحث والتطوير التي انخفضت مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

غير أن المصاريف العمومية والإدارية ارتفعت إلى 1.8 مليون دولار مقابل 1.7 مليون دولار في العام الماضي. لا يتم تغطية أسهم Vaccinex على نطاق واسع من قبل وول ستريت.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.