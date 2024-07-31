لدى وول ستريت وجهات نظر متباينة بشأن Microsoft بعد أرباح الربع الرابع: هل يجب عليك البيع أم شراء المزيد؟

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في أعقاب تقرير أرباح الربع الرابع المالي لشركة مايكروسوفت، كان رد فعل وول ستريت مختلطا، مما يعكس الانقسام بين التفاؤل الصعودي والشكوك الحذرة.

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أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن ربحية للسهم الواحد بلغت 2.95 دولارًا، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات، وإيرادات قدرها 64.7 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 15.1٪ على أساس سنوي.

ماذا يقول المحللون؟

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من ناحية، حافظ دان آيفز، محلل Wedbush Securities، على تصنيف Outperform وسعر مستهدف قدره 550 دولارًا لشركة Microsoft، مشيدًا بالمكالمة الجماعية للشركة باعتبارها “تحققًا” من اتجاهات تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي، خاصة مع توقع Azure لتسريع النمو في النصف الأخير من العام. .

وسلط إيف الضوء على الحجوزات التجارية القوية لشركة Microsoft والنمو الأساسي القوي لشركة Azure كمؤشرات رئيسية للزخم المستدام.

على العكس من ذلك، قدم تايلر رادكي، محلل سيتي، منظورًا أكثر قياسًا، معترفًا بـ “الإيرادات الضئيلة / ربحية السهم” بينما أشار إلى تباطؤ نمو Azure وتوجيهات أضعف من المتوقع للربع القادم.

على الرغم من هذه المخاوف، ظل رادكي متفائلًا بشأن الذكاء الاصطناعي ونمو الحجوزات التجارية، وحافظ على تصنيف الشراء ولكنه خفض السعر المستهدف قليلاً إلى 500 دولار من 520 دولارًا.

وأشار رادكي إلى أن مراجعات التقديرات على المدى القريب قد تكون سلبية، لكنه يعتقد أن أي ضعف سيكون عابرا، مدعوما بمؤشرات رئيسية قوية.

كما توقع براد سيلز من بنك أوف أمريكا توقعات إيجابية، مشيرًا بشكل خاص إلى أن تسارع Azure المتوقع في النصف الثاني يشير إلى أن أي ضعف حالي يجب أن يكون قصير الأجل.



وشدد سيلز على قوة خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها Microsoft على Azure وقدرة الشركة على الاستفادة من نظامها الأساسي لتخفيف ضغوط الإنفاق الرأسمالي.



ارتفعت توقعاته المحدثة للإنفاق الرأسمالي للعام المالي 2025 إلى 58.3 مليار دولار أمريكي من 53.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نمو الإيرادات المتوقع وقابلية تطوير النظام الأساسي.

ركز جاكسون أدير، محلل KeyBanc Capital Markets، على القيود الحالية على قدرة Azure والنفقات الرأسمالية الكبيرة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذه قد تشكل تحديات، إلا أنها تزود Microsoft أيضًا بالمرونة لإدارة مسار نموها بفعالية.



كرر Ader تصنيف الوزن الزائد والسعر المستهدف 490 دولارًا، متفائلًا بشأن قدرة Microsoft على إدارة الإنفاق بشكل فعال مع توسعها.

أرباح الربع الثاني بالتفصيل

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يرسم أداء Microsoft في الربع الرابع من العام المالي 2024 صورة معقدة لشركة تكنولوجية عملاقة تبحر في المياه المتقلبة للابتكار السريع والنمو الموسع وسط توقعات السوق المتزايدة.

إن الدافع وراء نمو Microsoft هو نموذج أعمالها المتنوع، مع مساهمات كبيرة من الإنتاجية والعمليات التجارية، والسحابة الذكية، والمزيد من قطاعات الحوسبة الشخصية.



ومن الجدير بالذكر أن قطاع السحابة الذكية، والذي يتضمن منصة Azure السحابية، سجل نموًا بنسبة 21٪ على أساس سنوي، وإن كان أقل قليلاً من التوقعات.



أظهر نمو Azure، على الرغم من أنه لا يزال مثيرًا للإعجاب بنسبة 29٪ على أساس سنوي، علامات التباطؤ عن الأرباع السابقة.

على الرغم من ذلك، يظل Azure حجر الزاوية في استراتيجية النمو لشركة Microsoft، خاصة مع استمرار الشركة في دمج قدرات الذكاء الاصطناعي عبر عروضها.

من الناحية المالية، تظل مايكروسوفت قوة قوية، حيث حققت 37.2 مليار دولار من التدفق النقدي من العمليات و23.3 مليار دولار من التدفق النقدي الحر خلال الربع الرابع.

يتجلى النهج المنضبط الذي تتبعه الشركة فيما يتعلق لعائد رأس المال في توزيع 8.4 مليار دولار على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة تكشف عن تضييق الفجوة بين نمو الإيرادات ونفقات التشغيل، مما يثير بعض القلق بشأن توسعات الهامش في المستقبل. ومع ذلك، فإن توجيهات الإدارة للسنة المالية 2025 تشير إلى الثقة، وتتوقع نمو الإيرادات برقم مزدوج على خلفية نمو برقم واحد في نفقات التشغيل.

ارتفاع تقييم مايكروسوفت

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من ناحية التقييم، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الآجلة لشركة Microsoft 35.39، أي أعلى بقليل من متوسط الخمس سنوات ومتوسط القطاع.

ويعكس هذا التقييم المرتفع التوقعات العالية للسوق، لا سيما فيما يتعلق بالنمو والابتكار في الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.



تهدف الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في هذه المجالات، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي، إلى تعزيز النمو على المدى الطويل ولكنها تمثل أيضًا مخاطر إذا تأخرت العوائد المتوقعة على هذه الاستثمارات.

على الرغم من هذه البيانات المالية القوية، كان رد فعل سهم مايكروسوفت سلبيًا في تداول ما قبل السوق اليوم، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 3٪.

من المحتمل أن يعكس هذا الانخفاض توقعات السوق العالية ومخاوفها بشأن استدامة النمو المستقبلي وسط الإنفاق الرأسمالي القوي.

كانت توجيهات مايكروسوفت للربع القادم حذرة أيضًا، حيث توقعت أن تتراوح إيرادات الربع الأول بين 63.8 مليار دولار و64.8 مليار دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين.

بعد التعمق في أرباح الربع الرابع لشركة Microsoft وآراء المحللين، يجب علينا الآن أن نركز على التحليل الفني لأداء أسهمها.

سوف يتعمق هذا التحليل في تحركات الأسعار الأخيرة، وأحجام التداول التي تعتبر جميعها حاسمة للإجابة على السؤال الملح الذي يواجهه المستثمرون: بالنظر إلى وجهات النظر المختلطة من وول ستريت بعد أرباح مايكروسوفت في الربع الرابع، هل ينبغي للمرء أن يبيع ممتلكاته أو يرى ذلك كفرصة للتداول؟ اشتري اكثر؟

هل انتهى الارتفاع طويل المدى؟

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شهد سهم مايكروسوفت اتجاهًا صعوديًا قويًا منذ بداية عام 2023، وتضاعف سعره منذ ذلك الوقت.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الاتجاه الصعودي القوي قد وصل إلى نهايته مع انخفاض السهم بأكثر من 10٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يفتتح السهم اليوم أدنى خط الاتجاه الصعودي طويل المدى كما هو موضح في الرسم البياني اليومي أدناه.

مخطط MSFT بواسطة TradingView

مع الأخذ في الاعتبار أن المضاربين على الارتفاع يجب أن يتوخوا الحذر حيث يقع الدعم التالي للسهم بالقرب من 388 دولارًا، حيث يمكن للسهم أن يدخل تحته في اتجاه هبوطي أو فترة من الحركة ضمن نطاق متوسط المدى.

ينبغي النظر في أي مركز صعودي فقط إذا ارتد السهم وأغلق فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، والذي يقع حاليًا عند 439.0 دولارًا.

يمكن للمتداولين الهبوطيين الاستفادة من هذا التحول في الزخم لتقصير السهم ولكن يجب عليهم تحليل كيفية تصرف السهم بعد الافتتاح اليوم.

إذا انخفض السهم أكثر بعد الافتتاح، فسيشير ذلك إلى تغير كبير في المعنويات ويمكنهم بيع السهم مع وقف الخسارة عند 432 دولارًا وهدف ربح أولي قدره 388 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.