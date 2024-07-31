يرتفع XRP إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر وسط نشاط الحيتان العدواني

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تتفوق XRP، العملة المشفرة من Ripple والرمز الأصلي لـ XRP Ledger، على Bitcoin وEthereum مع زيادة في الأسعار بنسبة 8٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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الرسم البياني لسعر XRP

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كما هو موضح في الرسم البياني اليومي أدناه، تجاوز سعر XRP مستوى 0.63 دولار. وهذا يعني أنه أعاد اختباره وكسر أعلى للمرة الأولى منذ انخفاضه بنسبة 8٪ في 19 يوليو.

ومن خلال القيام بذلك، أعاد المضاربون على الارتفاع النظر إلى 0.65 دولار، وهو أعلى مستوى للسعر منذ الانقلاب الهبوطي لـ XRP في مارس. من المحتمل أن يكون هناك اختراق صعودي بالنظر إلى نمط الراية الصعودي.

ارتفع رمز Ripple حاليًا بأكثر من 7% خلال الأسبوع الماضي و35% خلال 30 يومًا – وهي العائدات التي وضعت XRP بين أكبر الرابحين في يوليو. لماذا يرتفع سعر XRP؟ فيما يلي نظرة على بعض المحفزات المحتملة.

تشتري الحيتان XRP بقوة

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وتشير الرؤى المتسلسلة ومنصة معلومات السوق Santiment إلى أن أداء سعر XRP في الأيام القليلة الماضية جاء وسط زيادة ملحوظة في تراكم الحيتان. في الأسابيع الخمسة الماضية، تجاوز عدد العناوين الجديدة التي تحتوي على 10000 أو أكثر من XRP 2380.

ونتيجة لذلك، تجاوزت عناوين الحيتان والقرش على XRP Ledger 279.4 ألفًا – وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر.

كتب محللو Santiment على موقع X: “إن العلاقة بين هذه المحافظ والقيمة السوقية لـ XRP لا يمكن إنكارها طوال عام 2024”.

🐳🦈 The amount of wallets holding at least 10K XRP has skyrocketed in the past 5 weeks. 279.4K such shark & whale addresses exist on the ledger, returning to a 6-month high. The correlation between these wallets and XRP's market value has been undeniable throughout 2024. 👍 pic.twitter.com/JRT3629sJH — Santiment (@santimentfeed) July 30, 2024

هل هيئة الأوراق المالية والبورصات على وشك التسوية مع الريبل؟

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ويأتي تفوق XRP على أفضل 10 عملات مشفرة خلال اليوم أيضًا وسط تكهنات جديدة حول الدعوى القضائية بين Ripple وSEC.

يبدو المجتمع متفائلًا وسط وجهة النظر القائلة بأن الاجتماع القادم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات المقرر عقده في الأول من أغسطس عام 2024 قد يشهد قيام الهيئة التنظيمية بمعالجة تسوية مع شركة ريبل.

في يوليو 2023، انفجرت عملة XRP بأكثر من 73٪ خلال 24 ساعة حيث ارتفعت من 0.47 دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 0.94 دولار. جاء هذا الارتفاع بعد حكم أصدره أحد القضاة الأمريكيين بأن عملة XRP ليست ورقة مالية.

قد يشهد الإعلان عن التسوية رد فعل كهذا من مجتمع الريبل. يمكن أن تكون الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصة لمعالجة موضوع الأوراق المالية المشفرة بمثابة دفعة كبيرة للسوق بشكل عام.

شراكة ريبل مع فيناسباك البرازيلية

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قد تكون بعض الإيجابيات مرتبطة أيضًا بالإعلان الأخير عن شراكة Ripple مع Fenasbac، الاتحاد الوطني لجمعيات خوادم البنك المركزي.

Calling all 🇧🇷 Brazilian fintech innovators! Ripple is working with Fenasbac Next, the largest accelerator program in Brazil, to advance blockchain innovation — specifically with projects seeking to build on the XRP Ledger in treasury management, asset tokenization, payments,… — RippleX (@RippleXDev) July 30, 2024

ويتطلع التعاون، وهو الثاني بين الطرفين، إلى الاستفادة من تقنية Ripple blockchain لتعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية في البرازيل. ستقوم Ripple وFenasbac بتطوير هذا الأمر من خلال برنامج تسريع يُطلق عليه اسم “Next”.

لقد أبرمت شركة Ripple العديد من الشراكات وكان لها تأثير كبير في أمريكا اللاتينية.

لكن الشركة قالت في تدوينة إنها اختارت البرازيل كأول دولة لها “للاستثمار المستهدف”. وأشارت إلى مجتمع المطورين في البرازيل والبنية التحتية للمدفوعات الرقمية والسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة باعتبارها مفتاحًا لهذه الخطوة.

يضيف دعم المبادرات التي تستفيد من XRPL إلى الشعور العام حول XRP.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.