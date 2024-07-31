تم إغلاق بروتوكول ZKX بسبب قلة مشاركة المستخدم وانخفاض أسعار الرمز المميز

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تقوم منصة التداول اللامركزية ZKX Protocol بإيقاف عملياتها بسبب التحديات الاقتصادية. ويأتي هذا الإعلان بعد شهر واحد فقط من استكمال جولة التمويل الاستراتيجية.

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انتقل المؤسس إدوارد جوباني تور إلى X للإعلان عن الإغلاق في 31 يوليو، مضيفًا أن المشروع لا يرى “مسارًا قابلاً للتطبيق اقتصاديًا” لمواصلة العمليات.

Important Statement 30.07.24



With much regret, we have to announce the discontinuation of the ZKX protocol. Despite our best efforts, we have been unable to find an economically viable path for the protocol.



(1) All markets have been delisted, positions have been closed and all… — Eduard (@0xEduard) July 30, 2024

تواجه ZKX التحديات الاقتصادية

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وكان القرار مدفوعًا بالحد الأدنى من تفاعل المستخدمين، مما أدى إلى انخفاض كبير في أحجام التداول. وفقًا لتور، كان عدد قليل فقط من الأفراد يقومون بتعدين مكافآت STRK وZKX.

اعتبارًا من 30 يوليو، أغلق المشروع جميع المراكز والأسواق على المنصة. تمت إعادة جميع أموال المستخدم إلى حساب التداول الخاص بالمستخدم وستكون متاحة للتحويل إلى حساب الحفظ الذاتي الرئيسي للبروتوكول حتى نهاية أغسطس.

ومع تضاؤل الإيرادات، لم تتمكن الشركة من تحمل تكاليف التشغيل. وأضاف تور أن الإيرادات بأكملها يمكن أن تغطي فقط “جزءًا صغيرًا” من تكاليف الحوسبة السحابية للمشروع.

وعلى هذا النحو، كان من “المستحيل” مواكبة النفقات الأخرى مثل الرواتب وتكاليف التشغيل الأساسية.

في مثل هذه السيناريوهات، غالبًا ما تقوم المشاريع بتصفية ممتلكاتها من العملات الرمزية لتبقى واقفة على قدميها.

ومع ذلك، بالنسبة لبروتوكول defi، هذا غير ممكن، حيث أن رمز ZKX الأصلي الخاص به قد انخفض بشكل مطرد خلال الأشهر الماضية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض الرمز بأكثر من 53٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تم تضخيم الأداء الضعيف لـ ZKX حيث قام حاملو الرمز الرئيسيون بسحب أموالهم.

وأضاف تور أن حدث إنشاء الرمز المميز لـ ZKX الذي حدث في 19 يوليو “لم يلبي التوقعات”. انخفض الرمز بأكثر من 97% من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي وصل إليه بعد يوم من حدث TGE.

وفقًا لتور، كان سوق التحدي “يقلل من قيمة” المشاريع مثل بروتوكول ZKX، مضيفًا أن هناك “نقصًا ملحوظًا في الطلب”.

علاوة على ذلك، أشار تور إلى أن هناك “إرهاقًا أوسع نطاقًا” في قطاع التمويل اللامركزي، والذي يعتقد أنه يمثل تحديًا لجميع المشاريع النشطة.

لقد فكر المشروع أيضًا في الانتقال إلى شبكات مختلفة، لكن التكاليف الكبيرة لإعادة كتابة قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة به لا تجعل هذا الخيار قابلاً للتطبيق.

وكان هناك أيضًا ارتفاع في “محاولات القرصنة والاحتيال المستمرة” على المشروع، وفقًا لتور، مما يزيد من التحديات.

وجاء قرار الإغلاق بعد شهر واحد فقط من تمكن المشروع من جمع 7.6 مليون دولار في جولة تمويل يوم 19 يونيو. وكان من بين المستثمرين شركة GCR وFlowdesk وDeWhales.

تواجه مشاريع Defi مشكلات أمنية

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على مدى السنوات الماضية، كانت هناك العديد من الهجمات الملحوظة في مجال التحدي. في شهر مايو، تعرض بروتوكول الطبقة الثانية من البيتكوين Alex Labs للهجوم.

وفقًا للمحقق ZachXBT الموجود على السلسلة، كانت مجموعة Lazarus الكورية الشمالية وراء الهجوم.

خلال نفس الشهر، تعرض بروتوكول إقراض التحدي UwU لاستغلال. وتمكن المهاجم من الإفلات بمبلغ 19.4 مليون دولار.

أبرز تقرير صدر في يونيو 2024 من شركة Crystal Intelligence الأمنية أنه خلال السنوات الماضية، تعرضت منصات التحدي لهجمات أكثر بكثير من نظيراتها المركزية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.