بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تدفع رسوم الإشراف

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ستخضع بورصات العملات المشفرة المرخصة في كوريا الجنوبية لرسوم إشرافية. يعد التفويض الجديد جزءًا من قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية في البلاد.

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تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أنه سيتم فرض الرسوم بناءً على إيرادات التشغيل لإيرادات تشغيل بورصة العملات المشفرة للسنة المالية الماضية.

على وجه التحديد، يتم حساب الرسوم باستخدام معدل مساهمة محدد بـ 2.686818 لكل 10000 وون.

على هذا النحو، مقابل كل 10000 وون تولدها البورصة من الإيرادات، ستخضع لحوالي 2.686818 وون كرسوم إشرافية لخدمة الإشراف المالي (FSS).

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وفقًا للتقديرات، يمكن أن تصل رسوم بورصات العملات المشفرة الرائدة مثل Upbit وBithumb وCoinone إلى 300 مليون وون.

ستمول الرسوم الإشرافية الأنشطة التنظيمية لـ FSS، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة، والتي تضمن عمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ضمن المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية.

ومع ذلك، تنطبق هذه الرسوم فقط على البورصات التي بلغت إيراداتها التشغيلية 3 مليار وون أو أكثر في العام الماضي.

على سبيل المثال، سيتم إعفاء بورصة العملات المشفرة Korbit من هذه النفقات نظرًا لإيراداتها البالغة 1.7 مليار وون في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تدفع بورصة العملات المشفرة Upbit ما يقرب من 272 مليون وون (حوالي 200000 دولار) بناءً على إيراداتها.

تم تقديم التفويض كجزء من “مرسوم إنفاذ قانون إنشاء لجنة الخدمات المالية، وما إلى ذلك” المنقح. و”اللوائح المحدثة بشأن تحصيل مساهمات المؤسسات المالية، وما إلى ذلك”. أعلن في 1 يوليو.

في البداية، كان من المتوقع أن يتأخر تنفيذ هذه الرسوم، ولكن تم تسريع العملية بسبب التفتيش القادم الذي ستقوم به FSS بعد تطبيق قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية الذي بدأ العمل به في 19 يوليو.

قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية

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وبموجب القانون الجديد، تم تقديم متطلبات مختلفة لمقدمي خدمة VASP، بما في ذلك التفويض بالاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من أصول المستخدمين في التخزين البارد. علاوة على ذلك، يجب فصل هذه الأموال عن أموال الشركة ويجب استثمارها في أصول “خالية من المخاطر” لتوليد عائد.

علاوة على ذلك، ستعيد بورصات العملات المشفرة أيضًا تقييم العملات المشفرة المدرجة للتداول، مثل التحقق من تداولها ومراجعة المستندات التقنية.

يجب إزالة أي أصل مشفر لا يفي بالمتطلبات المحددة من القائمة.

كان قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية بمثابة استجابة مباشرة لتعطل FTX وTerra Luna. وكانت كوريا الجنوبية سوقًا رئيسيًا لهذين الكيانين، وأدى انهيارهما إلى خسائر بقيمة مليارات الدولارات للكوريين الجنوبيين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.