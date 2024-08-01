نتائج حقن تيرزيباتيد من شركة إيلي ليلي يمكن أن تؤدي إلى موجة صاعدة أخرى: هذا هو السبب

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أعلنت شركة Eli Lilly and Company (رمزها في بورصة نيويورك: LLY) مؤخرًا عن نتائج واعدة من تجارب المرحلة الثالثة من SUMMIT، مع التركيز على فعالية حقن tirzepatide.

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وقد أثارت النتائج الإيجابية اهتمام المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 3٪ اليوم.

هذه النتائج ليست مهمة بالنسبة لشركة Eli Lilly فحسب، بل تحمل أيضًا إمكانية الاستفادة من ملايين المرضى الذين يعانون من قصور القلب مع الكسر القذفي المحفوظ (HFpEF) والسمنة.

نتائج واعدة للتجارب

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كشفت نتائج تجربة المرحلة الثالثة من SUMMIT أن دواء تيرزيباتيد قلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 38% مقارنةً بالعلاج الوهمي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق جميع نقاط النهاية الثانوية الرئيسية بنجاح، بما في ذلك:

لقد قلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 38٪ مقارنة بالعلاج الوهمي.

تم استيفاء جميع نقاط النهاية الثانوية الرئيسية بنجاح. وشملت هذه القدرة على ممارسة التمارين الرياضية، ومتوسط انخفاض وزن الجسم من خط الأساس عند 52 أسبوعًا، وانخفاض علامة الالتهاب في بروتين سي التفاعلي عالي الحساسية.

بالنسبة لتقدير الفعالية، فقد أدى إلى انخفاض الوزن بنسبة 15.7% مقارنة بـ 2.2% للعلاج الوهمي.

بالنسبة لتقدير نظام العلاج، فقد أدى إلى انخفاض بنسبة 13.9٪ في وزن الجسم مقارنة بـ 2.2٪ للعلاج الوهمي.

لماذا تعتبر هذه النتيجة مهمة؟

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والنتيجة لها وزنها لأن HFpEF (قصور القلب مع الكسر القذفي المحفوظ) يمثل 50% من جميع حالات قصور القلب. وفي الولايات المتحدة، يعاني 60% من هؤلاء أيضًا من السمنة.

إنها حالة تصبح فيها غرفة الضخ اليسرى للقلب متصلبة وغير قادرة على الامتلاء بشكل طبيعي. وبفضل tirzepatide، يمكن أخيرا معالجة هذه المشكلة.

ستقوم الشركة الآن بتقديم نتائج دراسة SUMMIT إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وتأمل في الحصول على رد إيجابي منها. إذا تمت الموافقة على الدواء، يمكن أن يصبح tirzepatide حجر الزاوية في محفظة Eli Lilly ويعزز الإيرادات بشكل كبير.

يقول الرئيس التنفيذي أن النقص في تيرزيباتيد يجب أن ينتهي قريبًا

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كان لدى الرئيس التنفيذي ديفيد ريكس المزيد من الأخبار الجيدة للمستثمرين اليوم حيث ادعى أن النقص في تيرزيباتيد يجب أن ينتهي قريبًا. صرح بذلك خلال مقابلة مع بلومبرج.

كانت بعض جرعات أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها LLY Zepbound وMounjaro مدرجة في قائمة النقص لدى إدارة الغذاء والدواء منذ بعض الوقت. في الواقع، Moonjaro موجود في تلك القائمة منذ عام 2022.

وكانت الشركة قد ذكرت في البداية في أبريل أنها تتوقع أن يظل العرض محدودًا. ومع ذلك، فقد أدت تعليقات الرئيس التنفيذي إلى زيادة ثقة المستثمرين وآمالهم.

ماذا يقول الرسم البياني؟

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كان سهم LLY في حالة انخفاض مؤخرًا حيث يقوم السوق الأمريكي بالتصحيح في جميع المجالات. ويأتي الإعلان عن تجربة الدواء في الوقت الذي كان فيه السهم على وشك اختبار مستوى دعم رئيسي كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

كان خط الاتجاه الذي بدأ منذ أكثر من عام على وشك الاقتراب ولكن سعر السهم لم يصل إلى هناك أبدًا. من المحتمل أن يستمر المتداولون في انتظار إعادة اختبار هذا الخط، لكن المستثمرين، على خلفية التطورات الإيجابية المذكورة أعلاه، يأملون ألا تكون هناك حاجة إلى إعادة الاختبار وأن يتمكن السهم من مواصلة رحلته الصعودية.

ومع تراجع السوق اليوم، سيجد المستثمرون الراحة في حقيقة أن سهم LLY لا يزال مرتفعًا بنسبة 3٪. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان هذا مؤقتًا أم لا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.