شهد شهر يوليو ارتفاعًا في عمليات اختراق العملات المشفرة، حيث خسر 266 مليون دولار في 16 اختراقًا كبيرًا

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واجه قطاع العملات المشفرة أزمة أمنية كبيرة في يوليو 2024، حيث قام المتسللون بتنظيم 16 اختراقًا كبيرًا أدت إلى ما يقرب من 266 مليون دولار من الأصول المسروقة.

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يسلط هذا الارتفاع الكبير في السرقات الضوء على اتجاه مثير للقلق، حيث تجاوزت خسائر يوليو 176 مليون دولار في يونيو عبر 20 حادثة.

خروقات كبيرة وضحايا

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وقع الهجوم الأكثر بروزًا في 18 يوليو، عندما تم اختراق بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX ، مما أدى إلى خسارة مذهلة تزيد عن 230 مليون دولار – وهو ما يمثل 86.4٪ من إجمالي خسائر الشهر.

وتشير التحقيقات إلى أن مجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية ربما كانوا وراء هذا الاختراق الضخم.

وفقًا لشركة أمن بلوكتشين PeckShield، فإن أموال WazirX المسروقة، والتي يبلغ مجموعها ٦١١٥٤ إيثر، كانت لا تزال تحت سيطرة المتسللين اعتبارًا من ١ أغسطس.

ومن بين الضحايا البارزين الآخرين في شهر يوليو شركة Compound Finance، التي خسرت 24 مليون دولار، وبروتوكول التجسير Li.Fi، الذي تعرض لسرقة 10 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تكبد كل من بروتوكول الذكاء الاصطناعي اللامركزي Bittensor ومزود السيولة Rho Markets خسائر بقيمة 8 ملايين دولار.

تم تحويل العديد من الأصول المسروقة من خلال خلاط العملات المشفرة Tornado Cash، وهو تكتيك شائع يستخدمه المتسللون لإخفاء أصول الأموال المسروقة والتهرب من اكتشافها.

تعرضت Terra blockchain لاختراق بقيمة 6 ملايين دولار

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في نهاية شهر يوليو، واجهت سلسلة Terra blockchain حادثًا أمنيًا كبيرًا.

استغل المتسللون ثغرة أمنية معروفة، مما أدى إلى سرقة 60 مليون رمز ASTRO، و500000 دولار أمريكي، و3.5 مليون دولار أمريكي من العملات المعدنية، و2.7 عملة بيتكوين، بإجمالي خسارة قدرها 6 ملايين دولار.

أجبر الهجوم شركة Terra على وقف العمليات مؤقتًا عند ارتفاع الكتلة 11430400.

استجاب المطورون بسرعة من خلال ترقية السلسلة في حالات الطوارئ، واستأنفوا إنتاج الكتل في نفس اليوم.

أفاد فريق Terra أن المدققين الذين يمتلكون أكثر من 67% من قوة التصويت قد قاموا بتحديث عقدهم لمنع عمليات الاستغلال المستقبلية، ومن المتوقع أن يحذو مدققون إضافيون حذوهم.

وأشار ديدي لافيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Web3 الأمنية Cyvers، إلى تحول مثير للقلق في أهداف المتسللين لعام 2024.

ظهرت كيانات التمويل المركزي (CeFi) كأهداف رئيسية، مع تزايد عدد الهجمات التي تستهدف المشاريع القائمة على العقود الذكية.

وأرجع لافيد هذه الانتهاكات إلى نقاط الضعف في البرمجة والإهمال الشخصي.

سجل معدل الاسترداد وسط التهديدات المستمرة

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على الرغم من تزايد عمليات الاختراق والاحتيال، أظهر سوق العملات المشفرة مرونة.

وشهد الربع الثاني من عام 2024 نسبة استرداد قياسية للأموال المسروقة بلغت 77%.

وفقًا لتقرير Hacken’s Web3 Security للربع الثاني من عام 2024، تم بنجاح استرداد أو تجميد 347.4 مليون دولار من أصل 512.9 مليون دولار فقدت في السرقات.

وأبرز التقرير أنه “للربع الثاني على التوالي، توفر كمية الأموال المستردة جانبا إيجابيا وسط معدلات السرقة المثيرة للقلق”.

ومع ذلك، لا يزال التهديد المتمثل في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة قائمًا، مع استمرار منصات مثل X (تويتر سابقًا) في كونها نقطة ساخنة للأنشطة الاحتيالية.

كشفت شركة Scam Sniffer، وهي شركة لمكافحة الاحتيال على شبكة web3، عن فقدان ما يقرب من 50 مليون دولار شهريًا بسبب انتحال شخصية الحساب على المنصة.

تؤكد هذه الزيادة في سرقات العملات المشفرة على الحاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية واليقظة داخل الصناعة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.