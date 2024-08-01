تبدأ Memecoin Blackjack ($JACK) رحلتها على Solana مع إطلاق عادل بنسبة 85%

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ظل سوق العملات المشفرة هادئًا نسبيًا يوم الأربعاء، حيث سجلت الأصول الرئيسية تحركات طفيفة خلال اليوم الماضي.

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خسرت Bitcoin و Ethereum 0.42٪ و 0.09٪ على التوالي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسط الهدوء الذي يسبق العاصفة التي دفعت BTC إلى تجاوز أعلى مستوياتها الشهرية البالغة 70 ألف دولار، فإن البيع المسبق الفريد لـ Blackjack ($JACK) على وشك البدء في Solana اليوم (31 يوليو).

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الجديد سيصل مع إطلاق عادل بنسبة 85٪، مما يضع معايير جديدة في قطاع تشفير الميمات.

A fair launch means a cryptocurrency is released without any pre-mining, ICOs, or early access for insiders.



It ensures everyone has an equal opportunity to participate from day one, promoting decentralization and fairness. — DePIN Crypto Network (@DePIN_Crypto) July 20, 2024

دعونا نتعمق أكثر في لعبة البلاك جاك وكيف تخطط للسيطرة على عالم المقامرة والعملات المشفرة.

لعبة Blackjack والبيع المسبق المميز لها

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لعبة Blackjack هي عملة مشفرة جديدة تحت عنوان القطة على منصة Solana. وتجذب الأصول انتباه المستثمرين قبل الإطلاق الرسمي اليوم.

يستفيد المشروع من قطاعين مهمين في المجال المالي، المقامرة عبر الإنترنت والعملات المشفرة، مما يضع نفسه في موقع يسمح له بالسيطرة على الاتجاهات المالية.

من المرجح أن تسرق لعبة البلاك جاك الأضواء حيث أن العرض المسبق لإطلاقها العادل يجذب الجماهير لبداية متوهجة.

أيضًا، تصل عملة الميم كوين بينما يتوقع السوق ارتفاعات جديدة، وقد يؤدي هذا التوقيت إلى ثمار رائعة بمجرد اصطفاف النجوم.

فهم عمليات الإطلاق العادلة في العملات المشفرة

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غالبًا ما يواجه توزيع الرمز المميز وبيعه للجمهور ظلمًا. على سبيل المثال، تصل الحيتان إلى معلومات حول المشاريع الجديدة في وقت سابق، مما يؤدي إلى إنشاء سرد “مضخة التشفير” لجذب اللاعبين بالتجزئة.

وفي الوقت نفسه، يعالج الإطلاق العادل الاختلالات في توزيع الرمز المميز.

هنا، يقدم المطورون أصولًا جديدة دون المشاركة في البيع المسبق أو تخصيص الرمز المميز أو التعدين المسبق قبل أن يتمكن الجمهور من الوصول إلى العملات المشفرة الجديدة.

يسمح ذلك لأي فرد مهتم بشراء الرموز الجديدة بنفس الأسعار، مما يمنع تناقضات الأسعار مع ضمان العدالة.

تعد عمليات الإطلاق العادلة أمرًا حيويًا في المشاريع مفتوحة المصدر ومشاريع التمويل اللامركزي لأنها تعطي الأولوية للامركزية وإرساء الديمقراطية والشفافية.

فهو يحمي المشروع من التلاعب والتداول من الداخل، مما يضمن جوًا مربحًا لجميع المستثمرين المهتمين، بغض النظر عن الموقع أو الوضع الاجتماعي أو الوضع النقدي.

تتضمن عمليات الإطلاق العادلة تقييمًا تفصيليًا للجوانب المهمة، بما في ذلك فريق المشروع وإمكانات السوق والهيكل والتكنولوجيا.

علاوة على ذلك، تعد قواعد توزيع الرموز الواضحة ضرورية.

على سبيل المثال، قد تحفز المشاريع التي تم إطلاقها بشكل عادل المتبنين الأوائل من خلال المكافآت أو استخراج السيولة.

في هذا السياق، تتمتع لعبة البلاك جاك بإطلاق عادل بنسبة 85%، مع تخصيص 15% المتبقية من العرض للتسويق وقوائم الرموز المميزة.

هل يجب عليك الاستثمار في لعبة Blackjack؟

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تعد لعبة Blackjack من الوافدين الجدد إلى عالم العملات المشفرة، ويحدد نهجها الاستراتيجي عملة JACK الأصلية بالدولار للحصول على أداء مثير للإعجاب.

من المرجح أن يجذب إطلاقه العادل اهتمامًا كبيرًا للمستثمرين خلال فترة ما قبل البيع.

إلى جانب التعرض الهائل، فإن تبادل المليارات في دور الألعاب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية لـ JACK إلى مستويات تاريخية.

يمكن أن تكون لعبة البلاك جاك مشروعًا مثاليًا للأفراد الذين يبحثون عن أصول ميمي ذات حالات استخدام في العالم الحقيقي.

تظهر الرموز المميزة للمشروع أن $JACK يمكن أن يظل ثابتًا حتى بعد تلاشي الضجيج الأولي.

باختصار، يؤكد الإطلاق العادل للعبة بلاك جاك بنسبة 85% على تفاني المشروع في ضمان العدالة والشفافية في صناعة العملات المشفرة.

يمكنك معرفة المزيد عن لعبة البلاك جاك هنا.