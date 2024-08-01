تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

قادت عملات Meme مثل Mog Coin (MOG) وDogwifhat (WIF) وJasmyCoin (JASMY) الخسائر يوم الخميس مع استمرار المخاوف بشأن صناعة العملات المشفرة. انخفض رمز MOG بأكثر من 14% بينما انخفض WIF وJasmy بنسبة 10%. كانت الرموز المميزة الأخرى مثل Book of Meme (BOME) وBonk من بين أكبر المتخلفين.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

بيع رمز Poodlana مزدهر

Copy link to section

تجاهلت Poodlana الكارثة والكآبة المستمرة في صناعة العملات المشفرة حيث استمرت في جمع مبالغ كبيرة من المال. لقد جمع المطورون أكثر من 4 ملايين دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، مما يجعلها واحدة من أسوأ مبيعات الرموز المميزة أداءً لهذا العام.

يمكن للمستخدمين شراء الرموز المميزة الخاصة بهم باستخدام العديد من العملات المشفرة وحتى الدولار الأمريكي. بعض الرموز المميزة الأكثر شيوعًا المستخدمة لدفع ثمن الرمز المميز هي Ether وTether (USDT) وUSD Coin (USDC).

تهدف Poodlana إلى أن تكون الشيء الكبير التالي في صناعة العملات المشفرة. وتأمل أن تكرر نجاح العملات الميمية الأخرى مثل Shiba Inu وFloki وPepe وDogwifhat لتصبح اسمًا كبيرًا.

يأتي اسم بودلانا من شيئين: بودل وسولانا. يعتبر كلب البودل من سلالات الكلاب الرائدة والمحبوبة في اليابان. تأتي Lana من Solana، وهي شبكة blockchain أصبحت ذات شعبية كبيرة بين مطوري العملات الميمية.

بالإضافة إلى شعبية القلطي، يأمل المطورون أن تكتسب زخما من خلال التركيز على سوق المنتجات الفاخرة. في تسويقها، وصفت Poodlana نفسها بأنها هيرميس صناعة العملات المشفرة.

بيع الرمز المميز لـ Poodlana له جانبان فريدان. أولاً، سعره في ارتفاع مستمر وتم تداوله عند 0.0335 دولار يوم الخميس. وبحلول نهاية البيع، سيتم تداول السعر عند 0.060 دولار، مما يعني أن المشترين الأوليين سيستفيدون من شراء المزيد من الرموز.

ثانيًا، الجانب الفريد الآخر هو أن رمز POODL سيبدأ التداول بعد 60 دقيقة فقط عند انتهاء البيع المسبق. وهذا يعني أن المشترين لن ينتظروا لفترة طويلة لبدء بيع عملاتهم المميزة. يمكنك شراء رمز POODL هنا.

لماذا تتراجع عملات الميم

Copy link to section

هناك سببان رئيسيان وراء انخفاض العملات المعدنية مثل Mog Coin وWIF وBonk وJasmy. أولاً، يرجع الانخفاض في الغالب إلى حركة سعر البيتكوين. بعد ارتفاعها فوق 70 ألف دولار يوم الاثنين، انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 64 ألف دولار. في معظم الحالات، تميل هذه الرموز إلى أن تكون أكثر تقلبًا من البيتكوين. إنها ترتفع بشكل حاد عندما ترتفع عملة البيتكوين والعكس صحيح.

ثانياً، يرجع هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. هناك دلائل تشير إلى أن الأزمة بين إسرائيل ولبنان وإيران سوف تتصاعد في الأشهر المقبلة.

أخيرًا، يحدث الانهيار عندما يبيع المستثمرون أخبار الاحتياطي الفيدرالي. فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي كما توقع معظم المحللين. وبهذا، قرر البنك ترك أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.50% وترك الباب مفتوحًا لخفض سعر الفائدة في سبتمبر. وفي حين كان هذا أمرًا جيدًا بالنسبة للأصول المحفوفة بالمخاطر، فقد تم تسعيره بالفعل من قبل المشاركين في السوق.