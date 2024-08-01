ارتفعت أسهم رولز رويس بنسبة 11٪ بفضل نتائج النصف الأول القوية واستعادة الأرباح

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قفزت أسهم Rolls-Royce (LON: RR) بأكثر من 11٪ لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس بعد إعلان الشركة عن نتائج قوية للنصف الأول، وإعادة توزيع أرباحها، وتوقعات أرباح متفائلة.

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تم تداول السهم بارتفاع بنسبة 10.7٪ بحلول الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت لندن.

أداء مثير للإعجاب في الشوط الأول وتوقعات مطورة

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أعلنت رولز رويس عن أرباح أساسية قدرها 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) للنصف الأول من العام، متجاوزة توقعات السوق ومرتفعة بشكل ملحوظ عن 673 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع الشركة الآن أن ترتفع الأرباح الأساسية إلى ما بين 2.1 مليار جنيه إسترليني و2.3 مليار جنيه إسترليني لعام 2024، وهي زيادة من 1.7 مليار جنيه إسترليني إلى 2.0 مليار جنيه إسترليني متوقعة في نتائج العام 2023 بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للتدفق النقدي الحر للعام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 2.1 مليار جنيه إسترليني إلى 2.2 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.7 مليار جنيه إسترليني إلى 1.9 مليار جنيه إسترليني.

تعكس هذه التوقعات المنقحة ثقة الشركة في تحولها المستمر وقدرتها على التنقل في بيئة سلسلة التوريد الصعبة.

تشير إعادة توزيع أرباح رولز رويس إلى المرونة المالية

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وفي خطوة مهمة، أعلنت شركة رولز رويس عن استئناف توزيع الأرباح للعام 2024 بأكمله، بدءاً بنسبة توزيع 30% من الربح الأساسي بعد خصم الضرائب.

يمثل هذا القرار عودة إلى توزيعات المساهمين بعد تعليق المدفوعات في عام 2020 عندما أثر جائحة كوفيد-19 بشدة على صناعة الطيران.

وأعرب الرئيس التنفيذي توفان إرجينبيلجيك، الذي تولى منصبه في عام 2023 بتفويض لتنشيط الشركة، عن تفاؤله بشأن المستقبل.

إن عملية تحويل رولز-رويس إلى شركة عالية الأداء وتنافسية ومرنة ومتنامية تسير بوتيرة وكثافة. نحن نعمل على توسيع الأرباح والإمكانات النقدية للشركة في بيئة سلسلة التوريد المليئة بالتحديات، والتي نديرها بشكل استباقي.

سلطت Erginbilgic الضوء أيضًا على المرونة المالية المتزايدة التي مكنت الشركة من رفع توجيهاتها لعام 2024 وإعادة توزيعات المساهمين.

ويبدو أن تركيزه الاستراتيجي على برامج التحسين وفعالية التكلفة يؤتي ثماره، مما يضع شركة رولز رويس في موقع النمو المستدام.

نمو قوي في الإيرادات وتحسينات تشغيلية

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وارتفعت إيرادات مجموعة رولز رويس إلى 8.2 مليار جنيه استرليني في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 7 مليارات جنيه استرليني في نفس الفترة من العام الماضي. بلغت الأرباح التشغيلية الأساسية 1.15 مليار جنيه إسترليني، مما يمثل زيادة كبيرة من 673 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وتؤكد هذه الأرقام الجهود الناجحة التي تبذلها الشركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية والاستفادة من التعافي الذي يشهده قطاع الطيران.

وتشهد شركة الطيران والدفاع البريطانية، التي تزوّد شركات الطيران الكبرى مثل بوينغ وإيرباص، عملية تجديد كبيرة تحت قيادة إرجينبيلجيك.

وقد ركزت مبادرات الرئيس التنفيذي على تحويل رولز رويس إلى كيان أكثر مرونة وتنافسية، وقادرًا على الازدهار في مشهد صناعي سريع التطور.

كيف كان رد فعل الأسواق؟

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تعكس استجابة السوق الإيجابية لإعلانات رولز رويس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وصحتها المالية.

يشير ارتفاع السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق إلى موافقة المستثمرين على أداء الشركة وآفاقها المستقبلية.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف رولز-رويس إلى مواصلة البناء على أدائها القوي في النصف الأول من العام، مع التركيز على الحفاظ على التميز التشغيلي والمرونة المالية.

ستكون قدرة الشركة على التغلب على تحديات سلسلة التوريد والاستفادة من مكانتها في السوق أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق أهدافها الطموحة لعام 2024 وما بعده.

أدت النتائج القوية لشركة رولز رويس في النصف الأول إلى تحسين توقعات الأرباح، كما عززت إعادة توزيع الأرباح ثقة المستثمرين بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في سعر سهمها.

تقود المبادرات الإستراتيجية للرئيس التنفيذي توفان إرجينبيلجيك تحول الشركة، مما يضع رولز-رويس في موضع النمو المستمر والمرونة في بيئة صناعية مليئة بالتحديات.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.