تشهد أسعار المنازل في المملكة المتحدة أسرع ارتفاع سنوي في يوليو منذ أواخر عام 2022

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ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع معدل سنوي لها منذ نهاية عام 2022، وهي الفترة التي كان سوق العقارات فيها يعاني من تأثير ميزانية ليز تروس الصغيرة.

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وفقًا لبنك الرهن العقاري Nationwide، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.1% في يوليو، مقارنة بـ 1.5% في يونيو، مع وصول متوسط سعر العقار إلى 266.334 جنيهًا إسترلينيًا.

انتعاش السوق والقرار القادم لبنك إنجلترا

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وتأتي أحدث البيانات في الوقت الذي يستعد فيه بنك إنجلترا لاتخاذ قرار بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة.

بلغ سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25٪ لمدة عام تقريبًا. ويتم مراقبة القرار عن كثب، لأنه قد يؤثر بشكل أكبر على مسار سوق الإسكان.

وأشار روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين في نيشن وايد، إلى أنه على الرغم من المكاسب الأخيرة، فإن أسعار المنازل لا تزال أقل بنحو 2.8% من مستويات الذروة في صيف 2022.

وظل نشاط سوق الإسكان ثابتًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ عدد القروض العقارية المعتمدة لشراء المنازل حوالي 60 ألفًا شهريًا.

وهذا الرقم أقل بحوالي 10% من مستويات ما قبل الوباء ولكنه يظل محترمًا نظرًا لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ولا تزال تحديات القدرة على تحمل التكاليف قائمة

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على الرغم من الاتجاه الإيجابي في أسعار المنازل، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل تحديًا كبيرًا للعديد من المشترين.

وشدد جاردنر على أنه بالنسبة للمشتري النموذجي لأول مرة، فإن أقساط الرهن العقاري الشهرية تعادل الآن حوالي 37% من أجر المنزل، مقارنة بـ 28% قبل الوباء.

وأشار جاردنر إلى أن توقعات المستثمرين بانخفاض متواضع في سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا في السنوات المقبلة يمكن أن يساعد في تقليل تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، فقد حذر من أن التأثير سيكون متواضعًا نظرًا لأن تسعير الرهن العقاري الحالي ذو السعر الثابت يؤثر بالفعل في الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن تتحسن القدرة على تحمل التكاليف بشكل تدريجي فقط من خلال مزيج من نمو الأجور الذي يتجاوز نمو أسعار المساكن، مع بعض الدعم من تكاليف الاقتراض المنخفضة بشكل متواضع.

ثقة السوق والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة

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وأرجعت أليس هاين، المحللة في شركة Bestinvest التابعة لشركة Evelyn Partners، ارتفاع الأسعار إلى الثقة المتزايدة في سوق الإسكان على الرغم من الضغوط المستمرة على القدرة على تحمل التكاليف.

وأشارت إلى أن التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا يمكن أن يزيد من تحفيز نشاط السوق.

يُظهر سوق الإسكان علامات الانتعاش بعد رحلته الصعبة في عام 2023 عندما أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض العرض إلى خنق النشاط.

وأشارت إلى بيانات من Zoopla تشير إلى أن عدد المبيعات المتفق عليها في الأسابيع الأربعة حتى 21 يوليو قفز بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشير هذا الارتفاع، إلى جانب أكبر عدد من المنازل في السوق منذ ست سنوات، إلى أن البائعين حريصون على الاستفادة من تحسن الظروف.

وردد ناثان إيمرسون من بروبرتي مارك هذا الشعور، مسلطًا الضوء على عودة الإيجابية إلى سوق الإسكان.

وشدد على أن خفض أسعار الفائدة، إلى جانب التزام الحكومة الجديدة ببناء ما يقرب من مليوني منزل جديد بحلول عام 2029، يمكن أن ينعش قطاع الإسكان.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أنهم قد يتطلعون إلى خفض المعدل الأساسي، وهذا المزيج من العوامل يمكن أن يؤدي إلى تجديد قطاع الإسكان.

يُظهر سوق الإسكان في المملكة المتحدة علامات التعافي، مع ارتفاع أسعار المنازل بأسرع معدل سنوي لها منذ أواخر عام 2022.

وفي حين لا تزال هناك تحديات تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، فإن تزايد ثقة السوق والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا تعزز التوقعات الإيجابية.

ومع استمرار السوق في التعامل مع هذه الديناميكيات، من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام مزيدًا من النمو والاستقرار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.