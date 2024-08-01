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يعتقد الكثيرون أن سوق العملات المشفرة سيشهد ارتفاعًا أوسع نطاقًا في الأشهر المقبلة – وهو ارتفاع من غير المرجح أن يقتصر على قادة مثل Bitcoin وEthereum.

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قد تكون هذه أخبارًا جيدة للمشاريع الصاعدة مثل Poodlana التي تجتذب بالفعل طلبًا قويًا من عشاق العملات المشفرة العصريين.

Poodlana عبارة عن منصة تدعم تقنية blockchain وهي مستوحاة من واحدة من أفضل سلالات أفضل صديق للرجل – كلب البودل. لكنه أكثر بكثير من مجرد مظهر رقيق.

يمكن أن تكون عملتها الميمية الأصلية، POODL، استثمارًا مثيرًا لعام 2024.

Poodlana عبارة عن دمج بين الموضة والعملات المشفرة

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أولا وقبل كل شيء، دعونا نتحدث عن الإحصائيات. بلغت قيمة صناعة الأزياء العالمية 1.5 تريليون دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.25 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.

وهذا نمو هائل بنسبة 50٪ في خمس سنوات فقط.

وبالنظر إلى النمو السريع، فمن المتصور أن المنصات المبتكرة مثل Poodlana التي تقدم وسائل فريدة من نوعها للاستفادة من ازدهار صناعة الأزياء ستفيد ماديًا في المضي قدمًا.

POODL هي عملة ميمي ساحرة لديها القدرة على الاستفادة من السوق الضخم للأصول الرقمية التي ترحب بالتعبير الشخصي.

نظرًا لكونه مشروعًا يركز على مشاركة المجتمع، يمكن لعشاق العملات المشفرة في النهاية إظهار مقتنياتهم من POODL بفخر كما يظهرون كلب البودل الخاص بهم لأصدقائهم وعائلاتهم.

يمكن أن يحقق POODL مكاسب مع بقية سوق العملات المشفرة

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قد تكون Poodlana استثمارًا رائعًا في الكتابة أيضًا لأن توقيتها لم يكن من الممكن أن يكون أفضل. من المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا مثمرًا للعملات المشفرة.

مع الاهتمام المؤسسي المتزايد باستمرار بسوق العملات المشفرة، مع استمرار الهيئات التنظيمية العالمية في الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة BTC وETH بالإضافة إلى تخفيض عملة البيتكوين إلى النصف مؤخرًا، يعتقد العديد من الخبراء أن طفرة أخرى في العملات المشفرة من المحتمل أن تلوح في الأفق.

وهذا ما يمكن أن يكون بمثابة ريح خلفية مادية لـ Poodlana وعملتها المحلية POODL.

نحن نعلم بالفعل أن العملات الميمية تميل إلى زيادة شعبيتها وفي النهاية قيمتها في المراحل المبكرة. هل تتذكرون Dogecoin وShiba Inu؟

إذا فاتك هذا القطار، فقد تكون POODL هي أحدث فرصة يمكن أن تقدم لك عوائد مماثلة في الأشهر المقبلة.

تم تصميم البيع المسبق لـ Poodlana (POODL) بشكل فريد

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أخيرًا، دعونا نتحدث عن الأرقام التي كانت مثيرة للإعجاب بالنسبة لبودلانا حتى الآن. لم تكن عملة الميم معروضة للبيع المسبق حتى لبضعة أسابيع، ومع ذلك فقد جمعت بالفعل أكثر من 3.8 مليون دولار.

يشير هذا النجاح المبكر إلى وجود طلب مادي على POODL بالفعل، حتى قبل ظهوره لأول مرة في السوق المفتوحة.

تم تنظيم العرض المسبق المستمر لـ Poodlana بشكل مثير للاهتمام. وتستمر لمدة ثلاثين يومًا، على عشر مراحل مدة كل منها ثلاثة أيام. وهنا تكمن المشكلة – زيادة سعر رمز POODL المميز بعد كل مرحلة. وهذا أمر مهم لأنه يخلق شعورا بالإلحاح لدى المستثمرين المحتملين ويكافئ المتبنين الأوائل.

والأهم من ذلك، سيتم إدراج Poodlana في بورصة العملات المشفرة بعد 60 دقيقة فقط من انتهاء البيع المسبق.

قد يؤدي الانتقال السريع من البيع المسبق إلى التداول العام إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. فكر في الأمر باعتباره الافتتاح الكبير لمتجر الأزياء الذي طال انتظاره. الجميع يريد أن يكون الأول في الصف.

انقر هنا إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في Poodlana (POODL) ومعرفة المزيد عنها قبل الاستثمار.