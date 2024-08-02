تضع ARK Invest مبلغ 21 مليون دولار في صندوق 3iQ Ether ETF بعد عملية بيع كبيرة لأسهم Coinbase

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في 1 أغسطس 2024، نفذت ARK Invest التابعة لشركة Cathie Wood عملية شراء كبيرة بقيمة 21 مليون دولار لصندوق 3iQ Ether Scking ETF (ETHQ.U)، بينما قامت في الوقت نفسه بتفريغ ما قيمته 14.6 مليون دولار من Coinbase (Nasdaq: COIN).

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تشير هذه المعاملات إلى إعادة تنظيم استراتيجي في استثمارات ARK المتعلقة بالعملات المشفرة.

يمثل شراء 1.7 مليون سهم من صندوق 3iQ Ether Scking ETF، بقيمة 21 مليون دولار، أول استثمار لـ ARK في هذا الصندوق الذي يوجد مقره في كندا. اكتسبت مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، التي تهدف إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في إيثريوم وتوليد مكافآت سلبية من خلال التوقيع المساحي، زخمًا في الأشهر الأخيرة.

منذ إطلاقه كصندوق 3iQ Ether ETF في عام 2021، وتوسعه اللاحق ليشمل التحصيل في عام 2023، شهد الصندوق نموًا كبيرًا، مع ارتفاع قيمته بنسبة 40٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.

Since our staking program began last October, the 3iQ Ether Staking ETF has seen +24% growth in its units outstanding. It is one of few Canadian ETH ETFs to see net creations in 2024 and is currently the only ETF with staking integrated today. Welcome new investors and thank you… pic.twitter.com/miHhidWRLI — 3iQ Digital Asset Management (@3iq_corp) June 14, 2024

تم تخصيص استثمار Ark في 3iQ Ether Satking ETF بشكل أساسي لـ ARK’s Next Generation Internet ETF (ARKW)، التي استحوذت على حوالي مليون سهم، بينما تم شراء الأسهم المتبقية من خلال ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

تسلط هذه الخطوة الضوء على اهتمام ARK المتزايد بتنويع محفظتها باستخدام الأصول القائمة على Ethereum.

باعت Ark ما قيمته 14.7 مليون دولار من أسهم Coinbase

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باعت ARK 69,069 سهمًا من Coinbase في 1 أغسطس، بقيمة 14.7 مليون دولار بناءً على سعر إغلاق السهم.

وتزامن بيع الأسهم معإعلان Coinbase عن إيرادات قوية بقيمة 1.4 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024، مما يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة في تعزيز الوضوح التنظيمي على مستوى العالم. لقد كانت هذه أكبر عملية بيع لشركة ARK لأسهم Coinbase (Nasdaq: COIN) منذ أوائل أبريل.

ومع ذلك، على الرغم من ذلك، تظل Coinbase مكونًا رئيسيًا في ARK Fintech Innovation ETF، حيث تشكل ما يقرب من 10٪ من ممتلكاتها.

قامت Ark أيضًا بتفريغ أسهم ARK 21Shares Bitcoin ETF وأسهم Robinhood

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وفي نفس اليوم (1 أغسطس)، باعت Ark Invest أيضًا 108,751 سهمًا من ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) مقابل 6.9 مليون دولار تقريبًا وتخلصت من 282,435 سهمًا في Robinhood، بإجمالي 5.7 مليون دولار.

تؤكد هذه التحركات الإستراتيجية التي قامت بها ARK Invest على النهج الديناميكي لاستثمارات العملات المشفرة، مما يعكس إعادة التموضع تجاه Ethereum وإعادة تقييم حصتها في منصات العملات المشفرة والمالية البارزة.

والجدير بالذكر أن استثمار Ark في 3iQ Ether ETF جاء في اليوم الذي شهد تسجيل صناديق Ether ETFs لتدفق صافٍ قدره 26.7 مليون دولار، مع تجاوز التدفقات الداخلة إلى صندوق Ether ETF التابع لشركة BlackRock التدفقات الخارجة من Ethereum Trust التابعة لـ Grayscale وفقًا لبيانات Faride Investors.

ويأتي ذلك أيضًا في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة انخفاضًا كبيرًا مع اختبار إيثريوم (ETH) لأدنى مستوى يومي عند 2,988.65 دولارًا واختبار بيتكوين لأدنى مستوى يومي عند 62,248.94 دولارًا وفقًا لـ Coinmarketcap.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.