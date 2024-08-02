تتجنب Byju الإفلاس من خلال تسوية ديون بقيمة 19 مليون دولار، وتكتسب تمديدًا لسداد بنك الاعتماد والتجارة الدولي

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في حكم محوري صدر يوم الجمعة، منحت محكمة الاستئناف في قانون الشركات الوطنية الهندية (NCLAT) شركة Byju، عملاق التكنولوجيا التعليمية المحاصر، الفرصة لتسوية دين بقيمة 19 مليون دولار مع مجلس مراقبة لعبة الكريكيت في الهند (BCCI).

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يوقف هذا القرار إجراءات الإعسار التي بدأها بنك الاعتماد والتجارة الدولي ضد الشركة الناشئة التي تبلغ قيمتها 22 مليار دولار.

أهم الأحكام المتعلقة بتسوية الديون

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سمح مقعد NCLAT في تشيناي لمؤسس Byju، Byju Raveendran، باستئناف قرار محكمة أدنى درجة بشأن الإعسار اعتبارًا من الشهر الماضي.

تأثر حكم المحكمة بالتعهد بأن السداد سيتم تمويله شخصيًا من قبل ريجو رافيندران، شقيق بيجو، بدلاً من تحويله من الأموال المخصصة للدائنين الماليين.

وشددت المحكمة على أهمية التسوية في مثل هذه الحالات قائلة:

“الساعة الأولى من العدالة هي ساعة التسوية، وحيثما تم تقديم العرض من قبل أحد المديرين الموقوفين بناء على طلب من الشركة المدينة لدفن الأحقاد بقرص مضغوط، يمكن للمحكمة أن تلجأ إلى القاعدة 11 لغرض استكشاف أ ونظراً لهذه الوقائع، تتم الموافقة على التسوية وقبول الاستئناف وإلغاء الأمر المطعون فيه”.

يسمح هذا الحكم لـ Raveendran بالاحتفاظ بالسيطرة على Byju’s. ومع ذلك، تحتفظ غرفة تجارة وصناعة البحرين بالحق في إحياء استئنافها إذا فشلت شركة Byju في سداد المستحقات على النحو المتفق عليه.

الصراعات المالية المستمرة

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على الرغم من هذا الانتصار، لم تخرج شركة Byju بعد من المشاكل المالية.

تواجه الشركة العديد من حالات الإفلاس في الهند وخارجها.

في وقت سابق من هذا العام، قدمت وحدة Byju الأمريكية طلبًا للإفلاس بموجب الفصل 11 في ولاية ديلاوير، وأدرجت الالتزامات بين مليار دولار و10 مليارات دولار.

شهدت Byju نموًا سريعًا خلال جائحة كوفيد-19، مدفوعًا بالزيادة في التعلم عن بعد.

اجتذبت الشركة الناشئة استثمارات كبيرة من لاعبين رئيسيين مثل Sequoia Capital وTiger Global Management وSilver Lake.

أدى تدفق رأس المال هذا إلى تمويل استراتيجية استحواذ قوية، حيث استحوذت Byju على حوالي 20 شركة على مستوى العالم بتكلفة تقارب 3 مليارات دولار.

ومع ذلك، مع انحسار الوباء، واجهت بايجو ضغوطًا مالية. أدى انخفاض الطلب على التعلم عن بعد، إلى جانب التباطؤ العام في قطاع الشركات الناشئة، إلى انخفاض التقييمات وتحديات التمويل.

في نوفمبر 2023، خفضت شركة Prosus تقييم Byju إلى أقل من 3 مليارات دولار.

وخفضت شركة بلاك روك أيضًا تقييمها إلى ما يقرب من مليار دولار في يناير.

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Byju عن خسائر قدرها 8,553 كرور روبية (حوالي مليار دولار أمريكي)، مما يسلط الضوء على شدة الصعوبات المالية التي تواجهها.

إرجاء مؤقت

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توفر التسوية مع بنك الاعتماد والتجارة الدولي لشركة Byju إعفاءً مؤقتًا من الإفلاس، لكن التحديات المالية الأوسع التي تواجهها الشركة تظل دون حل.

وستكون نتائج حالات الإفلاس الأخرى وقدرتها على تحقيق الاستقرار في عملياتها حاسمة في تحديد مسارها المستقبلي.

سوف يراقب المستثمرون ومراقبو الصناعة عن كثب لمعرفة كيفية إدارة Byju لإعادة الهيكلة المالية والتغلب على ضغوط السوق المستمرة.

تعكس رحلة الشركة النضالات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تتصارع مع تعديلات ما بعد الوباء والظروف الاقتصادية المتغيرة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.