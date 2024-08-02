ارتفاع أرباح إكسون في الربع الثاني، وتراجع شيفرون: ما يجب أن يعرفه المستثمرون

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أعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، عن أرباحهما للربع الثاني يوم الجمعة، مما سلط الضوء على الاستراتيجيات والنتائج المتباينة في سوق مليء بالتحديات.

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وبينما واجهت الشركتان ضغوطًا بسبب انخفاض هوامش التكرير، تمكنت إكسون من الصمود في وجه العاصفة بشكل أكثر فعالية من شيفرون، حيث أظهرت تعديلاتها الإستراتيجية القوية وكفاءاتها التشغيلية.

أداء إكسون موبيل القوي في الربع الثاني

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أعلنت شركة إكسون موبيل عن دخل صافي قدره 9.2 مليار دولار، أو 2.14 دولار للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 17٪ من 7.9 مليار دولار، أو 1.94 دولار للسهم الواحد، المسجلة في نفس الربع من العام الماضي.

وقد تجاوز هذا الأداء توقعات المحللين، الذين توقعوا أن تبلغ ربحية السهم 2.01 دولار. وارتفعت الإيرادات أيضًا إلى 93.06 مليار دولار، ارتفاعًا من 82.91 مليار دولار قبل عام، متجاوزة 90.99 مليار دولار المتوقعة.

حققت الشركة هذه النتائج المبهرة من خلال مستويات الإنتاج القياسية في غيانا والحوض البرمي، والاندماج الناجح مع شركة بايونير للموارد الطبيعية، والذي أضاف 0.5 مليار دولار إلى أرباحها.

بالإضافة إلى ذلك، أدى توسع مصفاة بومونت إلى تعزيز الهوامش، وساعد التوفير في التكاليف الهيكلية إلى جانب مبيعات المنتجات عالية القيمة على تخفيف تأثير انخفاض هوامش التكرير في الصناعة.

ورفعت إكسون أيضًا هدف إنتاجها لعام 2024 بنسبة 13% إلى 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا، بعد اندماج بايونير.

قال دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون: “لقد حققنا إنتاجًا ربع سنوي قياسيًا من أصولنا منخفضة التكلفة في حوضي بيرميان وغيانا، مع أعلى إنتاج للنفط منذ اندماج إكسون وموبيل. كما سجلنا رقمًا قياسيًا في ارتفاع – مبيعات المنتجات ذات القيمة، نمت بنسبة 10٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. تم الانتهاء من اندماجنا التحويلي مع Pioneer في حوالي نصف الوقت الذي تستغرقه الصفقات المماثلة، ونحن نواصل الاستثمار في الشركات ذات الإمكانات العالية مثل ProxximaTM والمواد الكربونية. والهيدروجين الخالي من الكربون تقريبًا.”

نضالات شيفرون وسط انخفاض هوامش التكرير

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في المقابل، أعلنت شيفرون عن أرباح بلغت 4.4 مليار دولار، أو 2.43 دولار للسهم الواحد، وهو انخفاض كبير من 6 مليارات دولار، أو 3.16 دولار للسهم الواحد، التي حققتها في الربع نفسه من العام الماضي.

وجاءت الأرباح أقل من توقعات المحللين، التي قدرت ربحية السهم بـ 2.93 دولار.

على الرغم من أن إيرادات شيفرون البالغة 51.18 مليار دولار تجاوزت التوقعات، إلا أن أرباحها تأثرت سلبًا بانخفاض هوامش التكرير، وزيادة نفقات التشغيل، والرياح المعاكسة لصرف العملات الأجنبية.

ارتفع صافي إنتاج مكافئ النفط العالمي لشركة شيفرون بنسبة 11% ليصل إلى 3.29 مليون برميل يومياً، مدفوعاً بدمج شركة PDC Energy والأداء القوي في المناطق الرئيسية. ومع ذلك، انخفضت أرباح الشركة في الولايات المتحدة إلى 280 مليون دولار من 1.08 مليار دولار في العام السابق، وانخفضت أرباح المصب الدولية إلى 317 مليون دولار من 426 مليون دولار.

أقر الرئيس التنفيذي مايك ويرث بالتحديات التشغيلية، قائلاً: “لقد قدمنا في هذا الربع إنتاجًا قويًا وعززنا محفظة الاستكشاف العالمية لدينا ولكننا واجهنا توقفًا تشغيليًا وهوامش ربح أقل.”

وبعد تقارير الأرباح، انخفض سهم شيفرون بنسبة 2.4%، بينما انخفض سهم إكسون أيضًا بنسبة 1.63%.

وانخفض سعر سهم شيفرون بنحو 4.5% خلال العام الماضي، في حين ارتفع سهم إكسون بنسبة 9%.

لا تزال صفقة استحواذ شيفرون المقترحة على شركة هيس بقيمة 53 مليار دولار، والتي ستمنحها حصة 30٪ في حقل نفط جوياني تسيطر عليه شركة إكسون، متوقفة بسبب دعوى التحكيم التي قدمتها إكسون.

من المحتمل أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز إنتاج شركة شيفرون وهوامشها بمجرد اكتمالها.

وبشكل عام، فإن أداء إكسون القوي وتحركاتها الإستراتيجية يضعها في مكانة إيجابية في قطاع الطاقة، في حين أن تحديات شيفرون وجهود الاستحواذ المستمرة توفر مجموعة مختلطة من الفرص والمخاطر للمستثمرين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.