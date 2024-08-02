أعادت Fantom تغيير علامتها التجارية إلى Sonic Labs قبل إطلاق سلسلة EVM

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أصبحت Fantom الآن رسميًا شركة Sonic Labs حيث تتطلع إلى إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Sonic، وهي سلسلة EVM التي توفر بوابة آمنة لشبكة Ethereum.

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كشفت تقنية blockchain التي تركز على التمويل اللامركزي وتطبيقات المؤسسات عن تغيير العلامة التجارية عبر X ، مع الإشارة إلى أن Sonic Labs الجديدة أصبحت الآن متاحة عبر جميع منصاتها.

وفقًا لشركة Sonic Labs، تعد إعادة العلامة التجارية خطوة كبيرة إلى الأمام في خارطة طريق منصات blockchain نحو إطلاق Sonic.

ومن المتوقع أن يتم الإطلاق القادم لسلسلة EVM في وقت لاحق من هذا العام، وتوفر التطورات المختلفة الجارية مزيدًا من الوضوح لمجتمع المشروع، بما في ذلك حاملي FTM ومطوري الشبكات والمدققين.

🚀 As the launch of #Sonic approaches, we're eager to provide users, developers, stakers, and validators additional guidance on migrating to the new chain.



We'll continue to support our current Opera chain as well. — Sonic Labs (prev. Fantom) (@0xSonicLabs) August 1, 2024

ما هي ترقية Fantom Sonic؟

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إن ترقية Sonic هي تقنية Fantom الجديدة التي توفر قابلية توسع وأمان وتجربة مستخدم أفضل مقارنة بسلسلة Opera، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2019.

تقوم Opera بمعالجة 200 معاملة في الثانية، بينما تقدم سلسلة Sonic الجديدة 2000 TPS مع انتهاء أقل من ثانية.

أوضح مايكل كونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Sonic Labs (Fantom سابقًا)، أن Sonic Upgrade في مارس 2024. وتم إطلاق أول أداة التحقق من صحة Sonic في أبريل.

في شهر مايو، أعلنت مؤسسة Fantom عن شبكة الاختبار الخاصة بـ Fantom Sonic، والتي شهدت ارتفاعًا في سعر FTM مع ابتهاج المجتمع بهذا الإنجاز الجديد.

مع Sonic، لا تتطلع شبكة blockchain إلى ما يزيد عن 2000+ TPS في نهاية أقل من الثانية فحسب، بل تتطلع أيضًا إلى جهاز افتراضي جديد، وتخزين قاعدة بيانات محسّن، وإجماع محسّن. قالت مؤسسة Fantom في مايو إن الترقية إلى Opera تسمح لمنصة DeFi بتعزيز شبكتها دون الحاجة إلى المشاركة أو الطبقات الإضافية.

والجدير بالذكر أن سلسلة Sonic مصممة لتكون منصة من الطبقة الأولى تستخدم جسر L2 مخصصًا للاتصال بـ Ethereum.

وفقًا لمؤسسة Fantom، يسمح هذا للتطبيقات اللامركزية على Sonic بالاستفادة من السيولة والمستخدمين والعدد الهائل من البروتوكولات المبنية على Ethereum.

بعد الإعلان الأخير، أكد فريق Sonic Labs مجددًا أن الدعم لسلسلة Sonic سيحدث جنبًا إلى جنب مع دعم Opera.

وفي الوقت نفسه، دخلت مؤسسة Fantom وSonic Labs مؤخرًا في شراكة مع Alchemy، وهي منصة البنية التحتية لـ Web3 والتي تعد شريكًا في إطلاق Sonic.

تحفيز الهجرة إلى سونيك

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في يونيو، خصصت مؤسسة Fantom ما يصل إلى 200 مليون سنت، وهو الرمز الأصلي لـ Sonic، لصندوق مبتكر يهدف إلى تسريع هجرة الشركاء قبل الإطلاق المرتقب.

بخلاف صندوق التسريع الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، أعلنت المنصة أيضًا عن آليات الإنزال الجوي والمكافآت لحاملي FTM حيث يحفزون الهجرة 1:1 من FTM إلى S.

يتم تداول FTM حاليًا بحوالي 0.41 دولار أمريكي، بانخفاض 9٪ في الأسبوع الماضي. فقدت العملة البديلة 25٪ من قيمتها خلال الثلاثين يومًا الماضية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.