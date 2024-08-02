مقابلة: تحتاج الهند إلى إعادة النظر في الموقف الضريبي على العملات المشفرة، كما يقول سوميت غوبتا من CoinDCX

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

يمر النظام البيئي للعملات المشفرة في الهند باضطراب.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

فمن ناحية، يتزايد اهتمام المستثمرين بفئة الأصول، حيث تحتضنها البلدات والمدن الصغيرة بنشاط جنبًا إلى جنب مع الأفراد ذوي الثروات العالية، ومن ناحية أخرى، لم تكن الضرائب على الأصول جيدة بالنسبة لأصحاب المصلحة.

كما أن الميزانية الأخيرة لم توفر أي تخفيف على هذه الجبهة. علاوة على ذلك، فقد سلط الهجوم السيبراني الأخير على إحدى البورصات البارزة الضوء على الحاجة إلى حماية المستثمرين.

تحدث Invezz مع سوميت غوبتا، المؤسس المشارك لـ CoinDCX، إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة في الهند وأول شركة عملات مشفرة في البلاد، حول مجموعة من المواضيع – بدءًا من خطط الشركة لدخول مناطق جغرافية جديدة إلى تشجيع الاتجاهات الجديدة في العملات المشفرة الهندية ولماذا تستعد الهند للمساهمة بشكل كبير في قطاع Web3 العالمي. مقتطفات محررة:

Invezz: لقد توسعت مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستحواذ على BitOasis. ما هي الأسواق الأخرى التي تقع ضمن نطاق رؤيتك للتوسع على المدى القصير إلى المتوسط؟

كان أول توسع دولي لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع BitOasis. نريد أن نتبع سوقًا تقدميًا منظمًا للعملات المشفرة.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً رئيسياً على مثل هذا السوق، حيث أن الأنظمة الواضحة والداعمة تجتذب العديد من الشركات العالمية. وهذا يشكل قاعدة قوية لنا لمزيد من التوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

الدخول إلى تركيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا على البطاقات؟

Copy link to section

كما نقوم أيضًا بتقييم مناطق أخرى ذات لوائح تقدمية، مثل تركيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وكانت سنغافورة منذ فترة طويلة رائدة في مجال الوضوح التنظيمي، وتنمو أوروبا بسرعة كسوق مهمة.

أثناء تقييم هذه المناطق بشكل نشط، يظل تركيزنا الأساسي منصبًا على العثور على الشركاء المناسبين للتعاون معهم لضمان التوسع الناجح.

Invezz: مع قيام العديد من الاقتصادات المتقدمة بإطلاق Bitcoin وصناديق الاستثمار المتداولة ETH، هل تعتقد أن الهند بحاجة إلى إعادة النظر في موقفها من العملات المشفرة الآن؟ ما هو الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه البلاد عندما يتعلق الأمر بالتنظيم في هذا المجال؟

يعد طرح صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم عالميًا مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة في فئة الأصول هذه.

في الهند، هناك حاجة إلى إعادة النظر في الموقف الحالي بشأن العملات المشفرة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب.

لقد اقترحنا عدة تغييرات على الحكومة لجعل الإطار الضريبي أكثر ملاءمة للنمو. وتشمل هذه تخفيض معدل TDS بموجب القسم 194S (1) من 1٪ إلى 0.01٪ ومواءمة معدلات ضريبة أرباح رأس المال مع شريحة الضريبة الفعلية للمقيم. تعتبر هذه التدابير حاسمة لاستدامة صناعة الأصول الافتراضية في الهند ويمكن أن تضع البلاد كسلطة قضائية تقدمية للأصول الرقمية.

ومن شأن مثل هذه التغييرات أن تشجع المعاملات من خلال منصات متوافقة وتعزز إطارا ضريبيا أكثر توازنا.

تحتاج إلى التعامل مع الأصول المشفرة بشكل مشابه للأسهم

Copy link to section

يمكن أن يؤدي التعامل مع الأصول المشفرة على نحو مماثل للأسهم إلى إطلاق العنان لإمكانات اقتصادية كبيرة، حيث يمكن للصناعة أن تضيف 1.1 تريليون دولار إلى اقتصاد البلاد على مدى العقد المقبل.

Invezz: كيف كان أداء الشركة بعد فرض الضرائب على أرباح العملات المشفرة وTDS بنسبة 1%؟ هل تعتقد أنه كان له تأثير أكبر على معنويات الهند تجاه العملات المشفرة؟

وقد أدى تنفيذ TDS والسياسات الضريبية الجديدة بالفعل إلى انخفاض ملحوظ في أحجام التداول، حيث هاجر العديد من المستثمرين إلى منصات غير متوافقة.

في أواخر عام 2023، منعت الحكومة الهندية عمليات التبادل الخارجية التي فشلت في الامتثال للوائح FIU IND. في مارس 2023، أمرت حكومة الهند جميع البورصات بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية والالتزام بإرشادات قانون منع غسل الأموال (PMLA).

وقد ساعد هذا في عمليات التبادل المتوافقة مثل CoinDCX. لقد لاحظنا عودة تدريجية للمستثمرين إلى المنصات المتوافقة.

ومع ذلك، لا يزال عدد كبير من المستثمرين يواصلون التداول على منصات غير متوافقة عبر P2P وVPN، مما يعرض أنفسهم لمخاطر محتملة من العناصر المعادية للمجتمع. نأمل أن تعالج الحكومة القضايا الرئيسية في صناعة الأصول الافتراضية.

Invezz: كيف كانت أحجام التداول لـ CoinDCX في النصف الأول وما هي توقعاتك للنصف الثاني من العام؟ هل هناك أي إشارات وأفكار مثيرة للاهتمام تلتقطها فيما يتعلق باهتمام المستثمرين على منصتك، من حيث التركيبة السكانية والمناطق الجغرافية؟

في النصف الأول من عام 2024، قامت CoinDCX بتسهيل متوسط حجم التداول الفصلي الذي تجاوز 840 مليون دولار أمريكي في التداول الفوري.

لقد لاحظنا العديد من التطورات الإيجابية في مجال العملات المشفرة، مثل حظر منصات العملات المشفرة غير المتوافقة مع FIU في الهند والموافقة على صناديق Bitcoin ETFs في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدى هذا إلى اهتمام كبير من المستثمرين.

المدن الهندية من المستوى الثاني تتصدر اعتماد العملات المشفرة، مع ارتفاع متوسط عمر المستثمرين

Copy link to section

تجتذب منصتنا مجموعة سكانية متنوعة، مع زيادة ملحوظة في الاهتمام من المستثمرين الأصغر سنًا والأكثر نضجًا، الذين يمتدون إلى مناطق جغرافية مختلفة.

على عكس التوقعات، ظهرت مدن المستوى الثاني مثل لكناو وباتنا كقادة مفاجئين في تبني العملات المشفرة. وقد تحدت جايبور، وإندور، وبوبانسوار، ولوديانا، التي اقتحمت المراكز الخمسة عشر الأولى، فكرة احتكار المراكز الحضرية الكبرى لمساحة استثمار العملات المشفرة.

أحد الاتجاهات الأكثر لفتًا للانتباه هو نضوج مستثمري العملات المشفرة الهنود على منصة CoinDCX. ارتفع متوسط العمر من 25 عامًا في عام 2022 إلى 30 عامًا في عام 2023، مما يجذب المستثمرين المتمرسين خارج الفئة الديموغرافية الشابة تقليديًا.

يشير هذا التحول إلى الفهم المتزايد والقبول للعملات المشفرة كاستثمار مشروع.

يسعدنا أن نشهد مستوى متزايدًا من الاهتمام من الأفراد ذوي الثروات العالية (HNIs) بأصول العملات المشفرة. وقد ضمت CoinDCX بالفعل أكثر من 100 مستثمر مؤسسي، وأكثر من 2500 عميل من عملاء HNI، وتخدم أكثر من 25 مكتبًا عائليًا.

هناك طلب كبير من هذه الفئة من المستثمرين، ولهذا السبب أطلقنا Prime Services. يبحث هؤلاء المستثمرون عن قيمة طويلة الأجل ويحتاجون إلى خدمات متخصصة.

Invezz: من المتوقع أن تعود Binance وKuCoin إلى السوق الهندية. هل سيكون تحديًا بالنسبة لك؟

ومن شأن إدخال بورصات أكثر امتثالاً أن يعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة، مما يعود بالنفع على النظام البيئي بأكمله.

من غير المرجح أن يؤثر الهجوم السيبراني WazirX على معنويات السوق

Copy link to section

Invezz: تعرضت WazirX لهجوم إلكتروني كبير في وقت سابق من هذا الشهر. كيف أثر الحادث على بورصات العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك CoinDCX؟ هل استخدمته كإشارة لإجراء أي تغييرات على الجبهة الأمنية؟

تعمل الأصول المشفرة في سياق عالمي، ومن غير المرجح أن يؤثر أي حدث منفرد بشكل كبير على السوق ككل. في CoinDCX، كان العمل كالمعتاد.



يظل أمان محفظتنا قويًا، ونحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الحماية لاستثماراتك. نحن نضمن تخزين 100% من أموال العملاء في محافظ باردة، مما يقلل من مخاطر التهديدات السيبرانية.

منصة CoinDCX حاصلة على شهادة ISO 27001 للأمان وهي مجهزة بالحوسبة متعددة الأطراف (MPC)، والمصادقة الثنائية (2FA)، والتشفير المتقدم.

نحن نخضع لعمليات تدقيق منتظمة للأمان والامتثال للتأكد من أن أنظمتنا محدثة بأحدث بروتوكولات الأمان. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم إثباتًا فوريًا للاحتياطيات لضمان الشفافية والثقة في نظامنا.

Invezz: قفزت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوعين بعد محاولة اغتيال ترامب. هل تعتقد أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون لها دور رئيسي في تشكيل معنويات العملات المشفرة في الربع الأخير ونهاية العام؟ ما هي الأحداث الأخرى التي قد تؤثر على المشاعر؟

من المؤكد أن الولايات المتحدة، باعتبارها صاحبة مصلحة رئيسية في الاقتصاد العالمي، تؤثر بشكل كبير على السياسات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات المشفرة.

يمكن أن يؤثر تأييد المرشحين الرئاسيين الأمريكيين للعملات المشفرة بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين، كما رأينا مع موافقة BTC ETF.

لقد حققت صناديق Bitcoin ETFs بالفعل سردًا إيجابيًا في السوق، حيث تم استثمار أكثر من 50 مليار دولار في 10 صناديق Bitcoin ETFs تم إطلاقها حديثًا حتى الآن.

حققت صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum تأثيرًا كبيرًا بالفعل. صناديق الاستثمار المتداولة Solana هي أيضا في طور الإعداد. يعد إدخال صناديق الاستثمار المتداولة هذه أمرًا بالغ الأهمية لأنها تجتذب المستثمرين المؤسسيين، مما يجلب رأس مال كبير وتوقعات استثمارية طويلة الأجل إلى السوق.

ويساهم هذا الاتجاه في استقرار السوق ويسرع نمو فئة الأصول. مثل هذه الأحداث، إلى جانب عوامل الاقتصاد الكلي الأخرى، ستشكل معنويات العملات المشفرة في الأشهر المقبلة.

الاهتمام المتزايد من أصحاب الثروات العالية والمستثمرين من المؤسسات

Copy link to section

Invezz: توقعاتك بشأن نمو العملات المشفرة في الهند.

يتم قبول الأصول المشفرة بشكل متزايد كفئة أصول ناشئة، حيث تتصدر الهند من حيث اعتمادها. ومن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في التبني خلال العامين المقبلين، خاصة بين أصحاب الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين الذين أدركوا إلى حد كبير فئة الأصول هذه.

أشارت دراسة أجرتها شركة Bain صدرت في عام 2022 إلى أن أكثر من نصف الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا وفائقة الثراء وما يقرب من 40٪ من الأفراد ذوي الثروات العالية على مستوى العالم يخططون لزيادة مخصصاتهم للبدائل على مدى السنوات الثلاث المقبلة. أبعد من الاستثمارات التقليدية.

ويعود هذا الاتجاه إلى الرغبة في تحسين التنويع وتحقيق عوائد أعلى.

مع حصول أصول العملات المشفرة على التحقق من صحتها بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثريوم، ارتفعت المشاركة المؤسسية والاهتمام بالعملات المشفرة.

يتم الآن التعرف على الأصول المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum على أنها “أصول قابلة للاستثمار”، حيث توفر طبيعتها اللامركزية تحوطًا ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية والعوامل الأخرى التي تؤثر على الاقتصادات.

وفيما يتعلق بـ Web3، فقد تحسنت جودة المشاريع التي تم بناؤها في الهند بشكل كبير، حيث كان الوافدون مدفوعين بأهداف طويلة المدى بدلاً من الضجيج القصير المدى.

هناك اهتمام متزايد ببناء التطبيقات واستكشاف حالات الاستخدام غير المالي مثل الترميز.

ومع تشكيل اللوائح العالمية بشكل إيجابي، نتوقع زيادة في الحلول التي تعالج سهولة الاستخدام، حيث تم بالفعل حل تحديات البنية التحتية وقابلية التوسع.

اعتبارًا من عام 2023، أصبحت الهند موطنًا لأكثر من 900 شركة ناشئة في مجال Web3، منها خمس شركات حققت وضع اليونيكورن.

ومن المتوقع أن يساهم قطاع Web3 بمبلغ 1.1 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2032. وتعد الهند رائدة عالميًا في اعتماد العملات المشفرة على مستوى القاعدة الشعبية، حيث تحتل المرتبة الخمسة الأولى في مختلف الفئات. اعتبارًا من عام 2023، يقع 11% من مجمع مطوري Web3 العالمي في الهند، ومن المتوقع أن ينمو مجمع المواهب في البلاد في صناعة blockchain بأكثر من 120% في العام أو العامين المقبلين.



تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.