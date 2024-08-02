MicroStrategy تجمع 2 مليار دولار لشراء بيتكوين وسط خسارة قدرها 123 مليون دولار في الربع الثاني

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تتطلع شركة MicroStrategy، أكبر شركة مالكة للبيتكوين في العالم، إلى زيادة احتياطياتها من البيتكوين عن طريق بيع جزء من أسهمها من الفئة A.

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جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن خسارة صافية قدرها 123 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.

وفقًا لإيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، تهدف الشركة إلى جمع ملياري دولار عن طريق بيع أسهمها من الفئة أ.

ينص التسجيل على أن عائدات البيع سيتم استخدامها “لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الاستحواذ على عملة البيتكوين”.

ولم يحدد التسجيل متى سيتم تنفيذ عملية البيع أو أي جزء منها سيتم استخدامه للحصول على بيتكوين.

وفقًا للإيداع، لم تحدد الشركة أي جزء من العائدات سيتم “استخدامه خصيصًا لأي غرض معين”.

لم يؤثر صافي الخسارة على استراتيجية البيتكوين

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جاء هذا التقديم جنبًا إلى جنب مع النتائج المالية للربع الثاني لشركة MicroStrategy، والتي سجلت فيها خسارة صافية قدرها 123 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، مع خسارة قدرها 5.74 دولار للسهم الواحد.

وانخفضت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 7٪ على أساس سنوي.

على الرغم من الانكماش الاقتصادي، اشترت شركة ذكاء الأعمال 2,222 بيتكوين مقابل 805 مليون دولار خلال نفس الربع كجزء من إستراتيجية بيتكوين الخاصة بها.

تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020، وتخطط الشركة للحصول على بيتكوين باستخدام التدفقات النقدية من العمليات وعائدات تمويل الأسهم والديون بموجب هذا المخطط.

تنظر الشركة، جنبًا إلى جنب مع رئيسها التنفيذي مايكل سايلور، وهو مناصر قوي لبيتكوين، إلى العملة المشفرة الرائدة كاستثمار طويل الأجل.

لا يوجد مبلغ مستهدف محدد مسبقًا، وقد استمرت الشركة في الحصول على البيتكوين بشكل دوري على مر السنين. وفي وقت النشر، بلغ إجمالي مقتنيات الشركة من بيتكوين ٢٢٦٥٠٠ بيتكوين، بقيمة تقارب ١٤,٧ مليار دولار في وقت النشر.

كما هو مذكور في تقرير الأرباح، تم الحصول على مخزون البيتكوين مقابل 8.5 مليار دولار، بمتوسط سعر 36,821 دولارًا لكل بيتكوين. آخر عملية شراء بقيمة 11,931 بيتكوين ، والتي شهدت إنفاق الشركة 786 مليون دولار في ذلك الوقت، تم تنفيذها في 20 يونيو.

وفي مارس، استحوذت الشركة على 9,245 بيتكوين أخرى مقابل 623 مليون دولار. وقد تم إجراء كلا عمليتي الاستحواذ من خلال إصدار الديون.

وكشفت الشركة التي يقع مقرها في فيرجينيا أيضًا عن مؤشر أداء جديد خلال مكالمة أرباحها التي أطلق عليها اسم “Bitcoin Yield”.

فهو يتتبع النسبة المئوية للتغير بمرور الوقت في النسبة بين ممتلكات الشركة من البيتكوين وأسهمها القائمة المخففة، والتي تشمل الأسهم العادية للشركة، إلى جانب أي أسهم إضافية تم إنشاؤها من الأوراق القابلة للتحويل أو ممارسة خيارات الأسهم.

يبلغ عائد Bitcoin الخاص بـ MicroStrategy 12.2٪ منذ بداية العام حتى الآن. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخطط الشركة للحفاظ على معدل يتراوح بين 4% و8% سنويًا.

في وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت أسهم MicroStrategy بنسبة تزيد عن 6٪.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.