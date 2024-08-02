تعلن شركة Revolut عن بيع أسهم بقيمة 45 مليار دولار للموظفين

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أبلغت شركة Revolut، الشركة الناشئة الأكثر قيمة في أوروبا، موظفيها ببيع قادم بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار من الأسهم الحالية.

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ستسمح عملية البيع، التي تقدر قيمة الشركة بمبلغ 45 مليار دولار، للموظفين المؤهلين ببيع جزء من خيارات الأسهم المكتسبة.

تمثل هذه الخطوة علامة فارقة هامة لشركة Revolut، مما يعزز مكانتها في صناعة التكنولوجيا المالية.

مشاركة تفاصيل البيع والأهلية

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يمكن للموظفين الذين كانوا مع Revolut لمدة عام على الأقل وليسوا في إجازة البستنة بيع ما يصل إلى 20 في المئة من خيارات أسهمهم المكتسبة.

وسيتم تسعير الأسهم بسعر 865.42 دولارًا للسهم، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وعلى عكس المبيعات السابقة، لا تمتد هذه الفرصة إلى الموظفين السابقين، مما يؤكد تركيز الشركة على مكافأة الموظفين الحاليين.

تم تسليط الضوء على التزام Revolut بمشاركة الموظفين في نجاحها في بيان:

نحن ملتزمون بتمكين موظفينا من المشاركة في نجاح الشركة من خلال أن يصبحوا مساهمين مع تزويدهم أيضًا بفرص منتظمة لبيع الأسهم.

الترخيص المصرفي الأخير في المملكة المتحدة يعزز نمو Revolut

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يأتي إعلان بيع الأسهم في أعقاب الإنجاز الأخير الذي حققته Revolut بالحصول على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة. يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لشركة التكنولوجيا المالية، التي تضم بالفعل 9 ملايين عميل في البلاد.

لا يعزز الترخيص المصرفي مصداقية Revolut فحسب، بل يوسع أيضًا عروض خدماتها، مما قد يجذب المزيد من العملاء والمستثمرين.

التأثير على وضع Revolut في السوق

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ويعزز التقييم البالغ 45 مليار دولار مكانة Revolut باعتبارها الشركة الناشئة الأكثر قيمة في أوروبا، مما يعكس نموها السريع وحضورها القوي في السوق.

قامت شركة التكنولوجيا المالية باستمرار بتوسيع نطاق منتجاتها، من الخدمات المصرفية إلى تداول العملات المشفرة، لتلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء.

ومن المتوقع أن يؤدي بيع الأسهم هذا إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاحتفاظ بأفضل المواهب وتحفيزها من خلال الحوافز المالية.

ردود فعل الموظفين والسوق

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وقد لاقت عملية بيع الأسهم استحسانًا داخليًا، حيث اعتبرها العديد من الموظفين بمثابة مكافأة لمساهماتهم في نمو الشركة.

ويرى محللو السوق الخارجيون أيضًا أن هذه الخطوة بمثابة جهد استراتيجي لتعزيز معنويات الموظفين وولائهم، وهو أمر ضروري للحفاظ على النمو طويل المدى في مشهد التكنولوجيا المالية التنافسي.

ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن استبعاد الموظفين السابقين من بيع الأسهم قد يثير مخاوف بشأن العدالة والشمولية. ويقولون إن هذا القرار يمكن أن يؤثر على سمعة Revolut كصاحب عمل.

ومع ذلك، لا تزال المعنويات العامة إيجابية، نظراً للتقييم المثير للإعجاب للشركة ومسار النمو.

الآفاق المستقبلية للثورة

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ومع الترخيص المصرفي الجديد والبيع الناجح للأسهم، تتمتع Revolut بوضع جيد لمزيد من التوسع.

وتخطط الشركة للاستفادة من قدراتها المعززة لتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة قاعدة عملائها وحصتها في السوق.

ومن المرجح أن يتم إعادة استثمار تدفق رأس المال من بيع الأسهم في مشاريع مبتكرة، مما يغذي طموح Revolut في أن تصبح قوة مالية عالمية.

يمثل إعلان Revolut عن بيع أسهم بقيمة 500 مليون دولار بتقييم 45 مليار دولار لحظة محورية لعملاق التكنولوجيا المالية.

ومن خلال تمكين الموظفين الحاليين من بيع جزء من أسهمهم المكتسبة، تثبت Revolut التزامها بمشاركة نجاحها مع قوتها العاملة.

ويعزز الترخيص المصرفي الأخير في المملكة المتحدة مكانتها في السوق، مما يمهد الطريق لاستمرار النمو والابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.