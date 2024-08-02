الانتخابات الأمريكية: حملة هاريس تحصد 310 ملايين دولار في يوليو متفوقة على ترامب

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حققت حملة كامالا هاريس الرئاسية إنجازًا ملحوظًا في جمع التبرعات، حيث جمعت 310 ملايين دولار في يوليو/تموز.

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وهذا الرقم يزيد عن ضعف المبلغ الذي جمعته حملة دونالد ترامب خلال نفس الفترة، وهو 137 مليون دولار، وفقا لتقرير لصحيفة بوليتيكو.

ميزة نقدية كبيرة لهاريس

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اعتبارًا من الآن، تمتلك حملة هاريس واللجان التابعة لها 377 مليون دولار نقدًا، مما يمنحها ميزة قدرها 50 مليون دولار على ترامب، الذي يبلغ إجمالي أمواله 327 مليون دولار.

وتؤكد هذه الصدارة المالية الدعم المتزايد لهاريس منذ دخولها السباق بعد قرار جو بايدن بعدم الترشح لإعادة انتخابه.

دعم قوي بين الديمقراطيين

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نجح هاريس في تحفيز الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد. ويشير استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس مؤخراً إلى أن حوالي ثمانية من كل 10 ديمقراطيين سيكونون راضين إلى حد ما أو جداً إذا أصبحت المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس.

تسلط هذه الموافقة واسعة النطاق الضوء على موقف هاريس القوي داخل حزبها بينما تواصل جهود حملتها.

تظهر استطلاعات الرأي أن هاريس يتقدم في الولايات الرئيسية

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كما حققت حملة هاريس خطوات كبيرة في الولايات المتأرجحة الحاسمة. يكشف استطلاع جديد أجرته مجموعة تحالف التنافسية المحافظة أن هاريس تتقدم على ترامب في بنسلفانيا وويسكونسن بهامش 48% إلى 45% و48% إلى 46% على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاثنين متعادلان بنسبة 45% لكل منهما في ميشيغان. تُظهر هذه الأرقام جاذبية هاريس المتزايدة بين الناخبين في الولايات الحاسمة للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

جولة الحملة القادمة

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وللاستفادة من هذا الزخم، من المقرر أن يسافر هاريس إلى عدة ولايات رئيسية متأرجحة الأسبوع المقبل، بما في ذلك بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان ونورث كارولينا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

وخلال هذه الجولة الانتخابية التي تستمر خمسة أيام، ستتواصل مع الناخبين وتبني على تقدمها الحالي في هذه المجالات المحورية.

الإعلان عن زميل التشغيل وشيك

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ومن المتوقع أن تعلن هاريس عن مرشحتها لمنصب نائب الرئيس بحلول يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ومن بين المرشحين النهائيين لمنصب نائب الرئيس حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكم إلينوي جي بي بريتزكر، وحاكم كنتاكي آندي بشير، وسيناتور أريزونا مارك كيلي، ووزير النقل بيت بوتيجيج.

وسيكون اختيار نائبها حاسماً في تعزيز موقف حملتها.

لقد خضع JD Vance للتدقيق

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وفي الوقت نفسه، خضع جي دي فانس للتدقيق بسبب التصريحات التي أدلى بها في عام 2021، حيث انتقد ألكسندريا أوكازيو كورتيز بسبب “موقفها المعتل اجتماعيًا” تجاه الأطفال والأسرة في خطاب ألقاه أمام مجموعة كاثوليكية.

ويضيف هذا الجدل إلى الخطاب السياسي المستمر مع اقتراب انتخابات 2024.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جولة الشجاعة، وهي خيمة متنقلة تضم أنبياء، تشق طريقها عبر الولايات المتأرجحة لحشد المسيحيين للتصويت لصالح ترامب، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الغارديان.

وتسلط هذه المبادرة الضوء على الاستراتيجيات المتنوعة التي تستخدمها الفصائل السياسية المختلفة لتأمين دعم الناخبين.

إن جمع التبرعات المثير للإعجاب الذي حققته كامالا هاريس والدعم المتزايد بين الديمقراطيين يجعلها مرشحة هائلة في السباق الرئاسي لعام 2024. ومع توافر الأموال الكبيرة والنتائج الإيجابية في استطلاعات الرأي في الولايات الرئيسية، تكتسب حملتها المزيد من الاهتمام.

وبينما تستعد للإعلان عن مرشحها لمنصب نائب الرئيس والشروع في جولة انتخابية حاسمة، ستتجه كل الأنظار نحو الكيفية التي ستتكشف بها استراتيجيتها في الأسابيع المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.