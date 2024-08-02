تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

شهدت شركة VSee Health Inc (NASDAQ: VSEE) أسهمها ثلاثة أضعاف تقريبًا يوم الجمعة، مدعومة بشراكة جديدة مثيرة مع Ava Robotics.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز وحدات العناية المركزة (ICUs) من خلال دمج تقنية VSee للرعاية الصحية عن بعد في أنظمة Ava الروبوتية، مما يسمح بتقديم رعاية شخصية للمرضى عن بعد.

وستشهد الشراكة المعلن عنها حديثًا دمج برنامج VSee في روبوتات Ava، مما يعزز بشكل كبير خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

ومن المقرر أن يؤدي هذا التكامل إلى توسيع نطاق الرعاية الطبية المتقدمة من المستشفيات الكبيرة إلى وحدات العناية المركزة الإقليمية والأصغر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لبيان صحفي مشترك من الشركتين.

على الرغم من القفزة المثيرة للإعجاب، لا يزال المخزون أقل بكثير

Copy link to section

شهد سهم VSee Health ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة، حيث تضاعف سعره ثلاث مرات تقريبًا.

وكانت هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الأسهم مصحوبة بارتفاع في حجم التداول، حيث تم تداول أكثر من 6 ملايين سهم – وهو ما يتجاوز بكثير متوسط الحجم اليومي البالغ 163000 سهم.

على الرغم من هذه القفزة المثيرة للإعجاب، لا يزال سهم VSee Health أقل بكثير من أعلى مستوى له منذ بداية العام والذي وصل إليه في أوائل يونيو.

وشدد إيمو أيسيكو، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة VSee Health، على أهمية الرعاية الصحية عن بعد باعتبارها ابتكارًا تحويليًا في الطب الحديث.

وأعرب عن ثقته في أن الشراكة مع Ava Robotics ستؤدي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى رعاية حرجة عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، وتوسيع نطاق وصول الأطباء من الدرجة الأولى إلى المرضى حتى في المناطق النائية.

على الرغم من الارتفاع الكبير في سعر سهم VSee Health، يُنصح المستثمرون بالمضي قدمًا بحذر.

السعر الحالي للسهم، أقل من 10 دولارات، يجعله عرضة للتلاعب بالسوق وتقلباته.

يجب على المستثمرين المحتملين أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر عندما يفكرون في الدخول أو توسيع مراكزهم في VSee Health.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول السهم عند 4.38 دولارًا، منخفضًا من أعلى مستوياته الافتتاحية عند 6.25 دولارًا.

التطورات الأخيرة في VSee Health

Copy link to section

بالإضافة إلى شراكتها مع Ava Robotics، نشطت VSee Health في توسيع نطاق وصولها وقدراتها.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن تعاونها مع SkywardRX لتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بعد والفواتير لمختلف العملاء، بما في ذلك المنظمات غير الربحية والمستشفيات وشركات Fortune 20.

تؤكد هذه الخطوة التزام VSee Health بتحسين تقديم الرعاية الصحية والوصول إليها، خاصة بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة.

كما قامت الشركة مؤخرًا بتعيين مديرين مستقلين جديدين، هما David L. Wickersham وCydonii V. Fairfax، في مجلس إدارتها.

علاوة على ذلك، حصلت شركة iDoc Telehealth Solutions، التابعة لشركة VSee Health، على عقد لتقديم خدمات طبية متخصصة لمكتب السجون الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي.

على الرغم من أن الشركة تظهر زخمًا تصاعديًا واعدًا، فمن المهم للمستثمرين أن يتذكروا أن VSee Health لا تقدم حاليًا أرباحًا، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

وبينما تتنقل الشركة في هذه الفترة من النمو والتحول، فإن مراقبة تطوراتها المستقبلية وأداء السوق سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.