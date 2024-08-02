لماذا تتخلف أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة في اعتماد الأجر المعيشي الحقيقي؟

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وتتخلف أيرلندا الشمالية عن مناطق أخرى في المملكة المتحدة في اعتماد الأجر المعيشي الحقيقي، على الرغم من أن لديها عددا كبيرا من العمال من ذوي الأجور المنخفضة.

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يتم تحديد أجر المعيشة الحقيقي، الذي تحسبه مؤسسة القرار ، بمبلغ 12 جنيهًا إسترلينيًا للساعة خارج لندن. على الرغم من هذا المعيار الطوعي، تم اعتماد أقل من 100 شركة في أيرلندا الشمالية، مقارنة بأكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

هيكل الأجور الحالي في المملكة المتحدة

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يتضمن هيكل الأجور في المملكة المتحدة عدة مستويات.

الحد الأدنى الوطني للأجور قابل للتنفيذ قانونًا ويختلف حسب العمر، بمعدل 6.40 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة للعمال أقل من 18 عامًا والمتدربين، و8.60 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا.

ويبلغ أجر المعيشة الوطني، وهو قانوني أيضًا، 11.44 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة للعمال الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق.

التقدم البطيء في أيرلندا الشمالية

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أعربت ماري ماكمانوس، المدير الإقليمي لشركة Living Wage NI، عن قلقها إزاء بطء اعتماد أيرلندا الشمالية لأجور المعيشة الحقيقية.

وشددت على أن اسكتلندا، على الرغم من أن عدد سكانها أكبر بثلاث مرات، إلا أنها تضم 40 ضعف عدد أصحاب العمل المعتمدين.

يوجد في ويلز ما يقرب من 600 صاحب عمل معتمد. يعزو ماكمانوس تأخر أيرلندا الشمالية إلى ارتفاع معدل العمال الذين يكسبون أقل من أجر المعيشة الحقيقي، وهو واحد من أعلى المعدلات في المملكة المتحدة.

تكشف الأرقام الرسمية أن 15.6% من وظائف الموظفين في أيرلندا الشمالية كانت مدفوعة أقل من أجر المعيشة الحقيقي في العام الماضي، وهو أعلى بكثير من المتوسط في المملكة المتحدة البالغ 12.9%.

وهذا يترجم إلى ما يقرب من 190.000 عامل يكسبون أقل من الحد الأدنى.

وتشمل الدوائر الانتخابية التي تضم أعلى نسب من العمال ذوي الأجور المنخفضة بلفاست الغربية، وفويل، وفيرماناغ وجنوب تيرون، وشرق لندنديري، حيث يكسب واحد من كل خمسة عمال أقل من العتبة.

وتتأثر النساء والعاملون بدوام جزئي بشكل غير متناسب.

مقترح حكومة العمل بشأن الحد الأدنى الوطني للأجور

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يمكن أن تؤثر خطط حكومة المملكة المتحدة لزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور وخفض سن الأهلية على مشهد الأجور في أيرلندا الشمالية.

تهدف حكومة حزب العمال إلى تقديم أجر معيشي يأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة ويقلل السن المؤهل من 21 إلى 18 عامًا.

ومن الممكن أن يفيد هذا التغيير مليون عامل إضافي ويوفر زيادة بنسبة 33% لأولئك الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا.

ومع ذلك، فإنه قد يشكل تحديات للشركات، وخاصة في الصناعات ذات تكلفة العمالة العالية مثل الضيافة وتجارة التجزئة.

ويحذر الخبراء من أن الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور يمكن أن تؤثر على التضخم والبطالة.

ومن الممكن أن تؤدي زيادة أخرى بنسبة 7% إلى 10% في الحد الأدنى للأجور، كما هو متوقع، إلى تفاقم هذه القضايا.

قد يؤدي ارتفاع تكاليف الأجور إلى إبطاء النمو الاقتصادي والحد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

يمثل اقتراح حكومة حزب العمال بمواءمة الحد الأدنى للأجور مع تكاليف المعيشة تحولا كبيرا في السياسة.

ولأول مرة، سيأخذ المسؤولون في الاعتبار تكاليف المعيشة عند تحديد مستويات الأجور.

ويهدف هذا الإصلاح إلى معالجة الفوارق بين أجور العمال الأصغر سنا والأكبر سنا.

سيتم تكليف لجنة الأجور المنخفضة بدمج هذه العوامل في توصياتها.

وفي حين أن الأجور المرتفعة يمكن أن تحسن مستويات المعيشة وتعزز الإنفاق الاستهلاكي، فإنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وقد تواجه الصناعات ذات هوامش الربح الضئيلة، مثل الضيافة وتجارة التجزئة، صعوبات في استيعاب هذه التكاليف دون خفض عدد الموظفين أو تقليص الخدمات.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.